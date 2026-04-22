La Catedral de Catamarca se convirtió en uno de los templos accesibles del país

En el marco de las festividades en honor de Nuestra Señora del Valle, que culminaron el pasado domingo 19 de abril, el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica de Catamarca incorporó un plano háptico, una herramienta fundamental destinada a personas con discapacidad visual. Con esta incorporación, el templo se convierte en el tercer espacio religioso accesible de Argentina, marcando un avance significativo en materia de inclusión.

El plano háptico permite a las personas con discapacidad visual interpretar el espacio a través del tacto, facilitando su orientación y promoviendo una experiencia autónoma dentro de uno de los lugares más representativos de la fe en la provincia. La iniciativa busca garantizar un acceso igualitario a un sitio que recibe a miles de fieles que llegan a honrar a la Madre Morena, reconocida como Patrona de Catamarca, Patrona del NOA y Patrona Nacional del Turismo, entre otros patronazgos.

La donación

La entrega del plano háptico se realizó durante la Santa Misa celebrada el viernes 17 por la noche, presidida por el obispo diocesano, Monseñor Luis Urbanč. La donación fue concretada por la Fundación Camino del Árabe, en conjunto con la Fundación Ninawa Daher, a la diócesis catamarqueña.

Este aporte se enmarca en una visión de trabajo que excede lo cultural y educativo, para enfocarse también en el compromiso social. Desde la Fundación Camino del Árabe explicaron que su tarea incluye promover acciones concretas en favor de la comunidad, identificando la accesibilidad como un área donde aún existen desafíos pendientes.

Según detallaron, la decisión de avanzar con este proyecto estuvo inspirada en el legado de Ninawa Daher, quien dedicó su vida a trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad. Tras su fallecimiento, su madre, Alicia, continuó ese camino a través de la fundación que lleva su nombre, desarrollando herramientas como los planos hápticos.

Un proyecto con historia y significado

El origen de esta iniciativa también está atravesado por un recorrido simbólico que conecta distintas experiencias. Desde la Fundación Camino del Árabe señalaron que la figura de Nina Daher representa un referente profundo para la comunidad, cuya presencia simbólica estuvo presente en momentos significativos.

Uno de esos episodios fue el traslado de las imágenes de la Virgen del Valle de Catamarca y del Beato Mamerto Esquiú al Líbano, luego de haber sido bendecidas en el Vaticano por el Papa León XIV. En ese contexto, se incorporaron en el manto de la Virgen imágenes vinculadas a Nina, como expresión del compromiso con la inclusión.

A partir de ese hecho, y tras el regreso, surgió la necesidad de transformar ese gesto simbólico en una acción concreta. Con la autorización de Monseñor Luis Urbanc y del rector del Santuario Catedral, el padre Juan Cabrera, se dio inicio al trabajo conjunto con la Fundación Ninawa Daher para la elaboración del plano háptico.

Accesibilidad y turismo religioso

La incorporación de esta herramienta no solo tiene impacto en términos de inclusión, sino también en el posicionamiento del Santuario como un espacio accesible dentro del circuito de turismo religioso. La Virgen del Valle, reconocida como Patrona Nacional del Turismo, convoca a una gran cantidad de visitantes, lo que refuerza la importancia de garantizar condiciones de acceso para todos.

En este sentido, la iniciativa permite avanzar hacia un modelo en el que la accesibilidad se integre como un componente esencial del desarrollo de espacios públicos y religiosos. El Santuario y la Catedral Basílica de Catamarca, al convertirse en un templo accesible, dan un paso hacia una mayor equidad en el acceso a la fe y a la experiencia espiritual.

Un compromiso con la igualdad

Desde las organizaciones impulsoras destacaron el valor de este avance y su impacto en la construcción de una sociedad más inclusiva. La Fundación Camino del Árabe expresó su orgullo por haber contribuido, junto a la Fundación Ninawa Daher, a una iniciativa que apunta a garantizar derechos.

Entre los aspectos técnicos y sociales más relevantes del proyecto se destacan:

Incorporación de un plano háptico para orientación táctil.

para orientación táctil. Acceso autónomo para personas con discapacidad visual .

. Trabajo conjunto entre organizaciones y la diócesis .

. Autorización y acompañamiento de autoridades eclesiásticas .

. Integración de la accesibilidad en un espacio de alto valor turístico y religioso.

El objetivo final, según remarcaron, es que la accesibilidad deje de ser una excepción y se convierta en un derecho garantizado para todos.

En este contexto, la incorporación del plano háptico en el Santuario de la Virgen del Valle no solo representa una mejora concreta en infraestructura, sino también un mensaje claro sobre la importancia de construir espacios inclusivos, donde cada persona pueda participar plenamente, sin barreras, de experiencias que forman parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad.