"Nuestras Voces" vuelve con Vane Martínez y reafirma su apuesta por la cultura catamarqueña

El Senado de Catamarca continúa impulsando espacios de difusión cultural con la sexta temporada del ciclo audiovisual "Nuestras Voces", una propuesta organizada desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso. En este marco, el segundo episodio de 2026 tendrá como protagonista a Vane Martínez, cantautora catamarqueña que aportará su impronta artística a una iniciativa que se consolida como un canal de expresión para músicos de la provincia.

La nueva entrega será emitida este miércoles 22 de abril a las 20 horas a través de la fanpage de Facebook del Senado, manteniendo el formato que caracteriza al ciclo: presentaciones en vivo desde la Biblioteca del Senado, un espacio que se ha transformado en escenario para la música local y en punto de encuentro entre artistas y público.

La participación de Martínez se inscribe en una línea artística que prioriza la expresión auténtica del territorio, donde la voz, las letras y el ritmo se convierten en herramientas para narrar la identidad colectiva. En este caso, la artista propone un recorrido que, a través de la poesía, busca reflejar "lo que atraviesa las venas de nuestra propia ciudad y nuestro territorio".

Producción y equipo detrás del proyecto

El desarrollo del ciclo es resultado de un trabajo sostenido por parte del equipo de la Vicegobernación, que año tras año consolida una propuesta cultural con identidad propia. La producción de esta nueva temporada está a cargo de un grupo de profesionales que integran distintas áreas técnicas y creativas:

Dirección general: Julio Macedo, subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado.

Julio Macedo, subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado. Equipo de producción y realización: Juan Ignacio Molina, David Moya, Marcos Córdoba, Mauricio Ponce y Rodrigo Ferreira.

Este equipo lleva adelante la planificación, grabación y difusión del ciclo, garantizando la continuidad de una iniciativa que ya transita su sexto año. La producción íntegramente local refuerza el sentido del proyecto, no solo como espacio de exhibición artística, sino también como plataforma de trabajo para profesionales vinculados al ámbito cultural.

Un recorrido por la cultura catamarqueña

"Nuestras Voces" se define como un ciclo audiovisual de música que propone un recorrido por la cultura de Catamarca a través de sus artistas. Cada episodio pone en valor no solo la interpretación musical, sino también el significado que cada obra tiene para quien la ejecuta.

En ese sentido, el programa se construye a partir de distintas formas de expresión:

El canto , como vehículo principal de transmisión emocional.

, como vehículo principal de transmisión emocional. La copla , como manifestación tradicional arraigada en la identidad regional.

, como manifestación tradicional arraigada en la identidad regional. El recitado , que permite explorar la dimensión poética de la palabra.

, que permite explorar la dimensión poética de la palabra. La música urbana, incorporando nuevas formas de expresión contemporánea.

Este abanico de recursos artísticos permite que el ciclo abarque diversas generaciones y estilos, generando un diálogo entre tradición y actualidad.

Arte, territorio y memoria

Uno de los ejes centrales del proyecto es la construcción de un puente entre el arte y su significado. A través de cada presentación, se busca que el público no solo escuche una interpretación, sino que también comprenda el contexto y la historia que la rodea. En ese sentido, el ciclo propone una experiencia donde el sonido —ya sea de la voz o de un instrumento— actúa como vehículo para transportar las huellas culturales de la provincia.

La participación de artistas provenientes de distintos departamentos de Catamarca refuerza esta mirada federal, integrando miradas diversas dentro de un mismo espacio. De este modo, "Nuestras Voces" se posiciona como un proyecto que no solo exhibe talento, sino que también documenta y resignifica la identidad cultural en un momento particular de la historia.

Una apuesta sostenida en el tiempo

La continuidad del ciclo en su sexta temporada evidencia un compromiso sostenido por parte de la Vicegobernación con la promoción cultural. La elección de la Biblioteca del Senado como escenario no es casual: se trata de un ámbito institucional que se abre al arte, resignificando su función y acercando la cultura a la ciudadanía.

En este contexto, la presentación de Vane Martínez no solo representa una nueva emisión, sino también la consolidación de un espacio que busca dar visibilidad a las voces locales. Con cada episodio, "Nuestras Voces" reafirma su propósito de conectar el arte con la comunidad, ofreciendo un registro vivo de la cultura catamarqueña y de quienes la construyen día a día.