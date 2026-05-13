El hantavirus suma 102 casos confirmados en la temporada: ¿a qué cepa corresponden?

El hantavirus continúa presente en la Argentina y mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias nacionales. Según el último reporte del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), durante las últimas dos semanas epidemiológicas se notificó un nuevo caso correspondiente a una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires.

Con este nuevo registro, el total de casos confirmados de hantavirus en la temporada 2025-2026 asciende a 102 contagios, de acuerdo con los datos oficiales difundidos en el informe. La temporada epidemiológica considerada por el BEN comprende el período que va desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la semana 17 de 2026, y refleja la continuidad de circulación de la enfermedad en distintas regiones del país.

¿Dónde se concentran los casos?

El informe epidemiológico detalló que la región Centro es actualmente la que concentra la mayor cantidad de casos confirmados. Según los datos oficiales:

La región Centro reúne el 54% de los casos .

. La provincia de Buenos Aires registró 43 casos confirmados.

Sin embargo, la tasa de incidencia más elevada no corresponde a esa región, sino al NOA. El reporte indicó que la región del Noroeste Argentino (NOA) presenta la tasa de incidencia más alta del país, con 0,60 casos por cada 100.000 habitantes.

En esa región se confirmaron 36 casos, de los cuales el 83% se concentró en la provincia de Salta. La distribución de los contagios muestra así una presencia activa de la enfermedad en distintas zonas del país, con comportamientos epidemiológicos diferenciados según cada región.

El brote en el crucero MV Hondius

El hantavirus también quedó en el centro de atención internacional tras el brote detectado la semana pasada en el crucero MV Hondius. El Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirmó que hasta el momento fueron identificados ocho casos a bordo del buque.

La información oficial precisó:

Seis casos fueron confirmados.

Dos permanecen como probables.

Tres personas fallecieron.

El episodio generó una investigación sanitaria internacional debido a la complejidad epidemiológica del brote y al movimiento de pasajeros dentro del crucero.

Confirmación de la cepa Andes

Las investigaciones realizadas sobre las muestras tomadas a bordo permitieron avanzar en la identificación de la variante viral involucrada. Según el BEN, las pruebas de PCR y los análisis de secuenciación genómica efectuados en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos detectados corresponden a la cepa Andes.

Esa variante presenta circulación conocida en el sur de Argentina y Chile. El dato aportó un elemento central para la investigación epidemiológica del brote, aunque todavía no permitió establecer con certeza el origen exacto de los contagios registrados en el crucero.

El análisis realizado por la ANLIS Malbrán

En la Argentina, la ANLIS Malbrán también participó del análisis de las muestras vinculadas al brote del MV Hondius. Según se informó, el organismo determinó que la secuencia genética del virus detectado en el crucero posee un alto grado de parentesco con cepas registradas en Neuquén durante el año 2018.

No obstante, las autoridades aclararon que todavía no es posible confirmar el origen del brote. La principal dificultad radica en que el denominado caso testigo no estuvo en zonas endémicas vinculadas a la cepa Andes durante el período estimado para el contagio.

Esa situación mantiene abiertas distintas hipótesis epidemiológicas y obliga a continuar con los estudios y rastreos sanitarios correspondientes.

La investigación epidemiológica

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación informó que continúa desarrollando la investigación epidemiológica correspondiente en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas. Además, el trabajo sanitario incluye cooperación internacional con los países afectados por el brote registrado en el crucero.

Las acciones impulsadas contemplan:

Envío de insumos sanitarios.

Asistencia técnica.

Intercambio de información epidemiológica.

Seguimiento de casos.

El objetivo de esas tareas es avanzar en la reconstrucción de la cadena de contagios y determinar el origen preciso del brote.

Vigilancia epidemiológica

El reporte difundido por el Boletín Epidemiológico Nacional refleja que el hantavirus continúa siendo una enfermedad bajo monitoreo permanente en la Argentina. La confirmación de 102 casos durante la temporada 2025-2026 y la aparición del brote internacional asociado al crucero MV Hondius reforzaron la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica activa.

La circulación de la cepa Andes, especialmente vinculada al sur argentino y chileno, aparece como uno de los focos principales del seguimiento sanitario desarrollado por los organismos nacionales e internacionales. Mientras avanzan los análisis epidemiológicos y genómicos, las autoridades sanitarias continúan trabajando en la identificación de posibles nexos de contagio y en el monitoreo de las personas involucradas en el brote detectado en el buque.

El escenario actual mantiene al hantavirus como una problemática sanitaria vigente tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde las investigaciones continúan abiertas y bajo seguimiento permanente.