El hombre que vive solo en el paraíso: La historia de Simón en el paraje Botijuela

En un mundo lleno de distracciones y ruidos, Simón Morales vive en completa soledad en uno de los lugares más inhóspitos del país: el paraje Botijuela, en el norte del departamento Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. A 4.200 metros de altura, Simón vive en una casa que él mismo construyó y en la que pasa sus días rodeado de árboles y vistas impresionantes. Su familia, que es de esa zona, se fue a vivir a los poblados cercanos. Sin embargo, él decidió quedarse.

Para llegar a su hogar, el equipo periodístico de Telenoche de El trece tuvo que recorrer un largo camino lleno de obstáculos, perdiendo la señal del mapa y enfrentándose al frío y la altura extrema. Finalmente, llegaron al oasis verde de viga, donde vive Simón, rodeado de agua y vegetación en medio de un desierto.

A sus 63 años (cumplirá 64 en septiembre), Simón lleva una vida solitaria, pero plena, dedicada al cuidado de su hogar y su entorno.

Cuando le preguntan cómo es la vida allí, Simón responde: "Acá muy dura la vida. Ahora porque está lindito estamos diciendo maravillas, que por el día está ayudando mucho, pero después, mañana, pasado, capaz que descomponga y... ya todo el tiempo frío, viento y frío". Simón vive solo, en el medio de la nada.

El mercado más cercano se encuentra a 93 kilómetros, por lo que solo puede abastecerse de alimentos cada dos o tres meses. Sin embargo, Simón no parece preocuparse demasiado por las noticias del mundo exterior, que solo escucha de vez en cuando en una radio a pila. "Lo que más me lleva la atención es la música", dice. Y cuando le preguntan si ha visto el mundial, responde: “Poco con el teléfono”. A continuación agrega: “al otro día conseguía las informaciones, las noticias y yo también estaba en el cuidado de eso, para ver si habíamos ganado y yo salía por ahí a loquear, por ahí con la bandera, con la remera. Puse ahí en la puerta de mi dormitorio así la remera”. El pozo de agua termal que construyó y que es un atractivo para los turistas aventureros.

A pesar de los desafíos que enfrenta viviendo solo en un lugar tan alejado, Simón disfruta de los pequeños placeres de la vida, como la música y el baile. Para él, el paraíso es su hogar, donde encuentra la paz y la felicidad en medio de la naturaleza. La vida de Simón Morales en el paraje Botijuela es una muestra de que aún existen personas que, en pleno siglo XXI, prefieren vivir en contacto con la naturaleza y la soledad, alejados del ruido y la prisa de las ciudades.

La conexión con el mundo

En los últimos años, los guías locales le empezaron a llevar a turistas aventureros que quieran disfrutar de su terraza. A cambio les pide algo de mercadería y una colaboración por camioneta. Claro que esto fue en el último tiempo, antes la vida era la de un pastor solitario. El oficio familiar.

En el 2019 le instalaron una antena de internet, recibe datos a través de Arsat, y esto le permite estar algo conectado con lo que sucede en la Argentina y en el mundo. ¿Qué tan aislado se puede estar? ¿Conoce el dólar blue? Aunque no lo crean: sí. ¿Sabe que fuimos campeones del mundo? “Al día siguiente me fijé en el celular y me puse muy contento, colgué la camiseta en la ventana de la habitación”, cuenta entusiasmado. Vale aclarar que nunca vio el partido de la final, quizá mejor, ¿no?