El Hospital Garrahan, acreditado como centro formador de excelencia

El Servicio de Urología del Hospital Garrahan ha alcanzado un hito significativo en el ámbito de la medicina regional tras recibir la acreditación oficial como centro formador de urólogos pediátricos. Este reconocimiento fue otorgado por la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP), entidad que lidera un programa internacional diseñado para garantizar el cumplimiento de estándares elevados en la capacitación de los futuros especialistas. La distinción es el resultado de un camino evaluativo que el hospital calificó como un proceso riguroso, largo y prolongado, donde se puso a prueba no solo la capacidad técnica del equipo médico, sino también la solidez de su estructura académica y la complejidad de las prácticas asistenciales que allí se desarrollan cotidianamente.

Un proceso de auditoría de máxima exigencia

La obtención de esta certificación no es un trámite sencillo; obedece a un protocolo estructurado en diversas etapas críticas supervisadas por especialistas de siete países que integran el Comité de Acreditación y Formación de la SIUP. El procedimiento se divide en dos fases fundamentales: una auditoría virtual en la que el hospital postulante debe presentar una descripción exhaustiva de sus actividades, la organización jerárquica del servicio y las características curriculares y prácticas del programa de formación; y una evaluación presencial, en la cual un experto internacional designado por la SIUP visita el centro asistencial para verificar en el terreno el funcionamiento real del servicio, observando las prácticas quirúrgicas y el desarrollo del programa, además de mantener entrevistas directas con los profesionales que integran el equipo. En el caso particular del Hospital Garrahan, este proceso de evaluación integral se extendió por aproximadamente seis meses hasta concluir con la acreditación, la cual tiene una vigencia de cuatro años.

Requisitos y estándares internacionales

Para que una institución logre posicionarse como un centro formador de excelencia bajo los estándares de la SIUP, debe demostrar un compromiso inquebrantable con la formación integral. Los requisitos fundamentales incluyen contar con un programa estructurado con una duración mínima de dos años, integrar de manera equilibrada actividades académicas, asistenciales, de investigación científica y quirúrgicas, y demostrar una intervención activa y constante en sociedades científicas y congresos especializados. Este aval internacional subraya la importancia del enfoque interdisciplinario que define al Hospital Garrahan, reafirmando su rol como institución de referencia nacional y regional para el abordaje de patologías pediátricas de alta complejidad.

Impacto y volumen de atención

La envergadura del servicio de Urología del Garrahan queda evidenciada en sus números anuales, que respaldan su capacidad para sostener una formación de nivel superior. El equipo médico realiza anualmente cerca de 700 cirugías, lleva adelante aproximadamente 50 trasplantes renales y brinda más de 1.000 consultas especializadas. Es importante destacar que el programa de formación es de tal calidad que otorga a sus becarios el título de médico especialista en Urología Pediátrica, una certificación que cuenta con el respaldo académico de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La acreditación de la SIUP no solo honra la historia del hospital, sino que lo posiciona estratégicamente en el mapa global de la medicina pediátrica, asegurando que las futuras generaciones de urólogos reciban una formación de vanguardia para enfrentar los desafíos de salud más exigentes en niños y adolescentes. Con este reconocimiento, el Garrahan consolida su prestigio no solo como un centro asistencial de primer nivel, sino como una verdadera escuela de especialistas que marcan el rumbo de la medicina en toda América Latina.