El IES Clara J. Armstrong celebra 54 años formando docentes y profesionales

Este 3 de julio, el Instituto de Educación Superior Clara J. Armstrong conmemora el 54.º aniversario de su creación, una fecha que representa un nuevo hito en la historia de una institución que, desde sus inicios, ha sostenido el compromiso con la formación docente y profesional, renovando año tras año su vocación de servicio hacia la comunidad catamarqueña.

La celebración constituye una oportunidad para recordar el camino recorrido desde su fundación, reconocer el trabajo desarrollado por las distintas generaciones que formaron parte de la institución y reafirmar el propósito de continuar fortaleciendo la educación superior en la provincia.

A lo largo de estos 54 años, el IES Clara J. Armstrong fue construyendo una trayectoria vinculada a la formación de profesionales y al acompañamiento de los cambios que atravesó el sistema educativo, consolidando una identidad institucional basada en el compromiso con la enseñanza y el desarrollo de la comunidad.

Un proyecto educativo que comenzó en 1972

La historia del instituto comenzó el 3 de julio de 1972, cuando nació un proyecto educativo destinado a convertirse, con el paso de los años, en un referente de la educación superior en Catamarca. Ese proceso tuvo como primer director al profesor René N. Bares, quien estuvo al frente de la institución durante los primeros pasos de su funcionamiento.

Bajo su conducción se puso en marcha el primer ciclo de Magisterio, instancia que marcó el inicio de una trayectoria orientada a la formación de docentes comprometidos con la educación.

Ese comienzo sentó las bases de un proyecto institucional que continuó desarrollándose a lo largo de más de cinco décadas y que fue ampliando progresivamente sus objetivos y alcances.

La evolución del sistema educativo

Con el transcurso de los años, el IES Clara J. Armstrong acompañó los cambios y desafíos que experimentó el sistema educativo. Durante ese proceso, la institución fortaleció su desarrollo mediante la ampliación de su oferta académica, incorporando nuevas propuestas de formación y consolidando tanto la formación inicial como la formación continua de profesionales.

Ese crecimiento permitió responder a las transformaciones propias del ámbito educativo y sostener una propuesta académica que se fue adaptando a las nuevas demandas de la comunidad.

La evolución institucional también estuvo vinculada al fortalecimiento permanente de las distintas funciones que forman parte de la educación superior, favoreciendo una formación integral de quienes transitan por sus aulas.

Formación, investigación y compromiso

Además de ampliar su oferta académica, el instituto promovió diferentes acciones destinadas a fortalecer su presencia en el ámbito educativo y social. Entre los ejes que caracterizan su desarrollo institucional se destacan:

La formación inicial de profesionales.

La formación continua.

La investigación.

La extensión.

La vinculación con la comunidad.

Estas acciones permitieron consolidar una identidad institucional sustentada en la excelencia académica, el compromiso social y la construcción colectiva del conocimiento, principios que forman parte del recorrido desarrollado por la institución desde su creación. El trabajo sostenido en cada uno de estos aspectos contribuyó a fortalecer el vínculo entre el instituto y la comunidad catamarqueña, consolidando una propuesta educativa que trasciende el ámbito estrictamente académico.

Un homenaje a toda la comunidad educativa

En el marco de este nuevo aniversario, la comunidad educativa celebra la historia institucional y reconoce el aporte realizado por quienes hicieron posible el crecimiento del IES Clara J. Armstrong.

El homenaje está dirigido a todos los sectores que, con su trabajo cotidiano, contribuyeron a construir el prestigio que distingue actualmente a la institución. Ese reconocimiento alcanza a:

Autoridades.

Docentes.

Estudiantes.

Egresados.

Personal administrativo.

Personal de servicios.

El esfuerzo y la dedicación de cada uno de estos integrantes forman parte del proceso de construcción institucional que permitió consolidar al instituto como un referente dentro de la educación superior de la provincia.