Llegó el viernes más frío: habrá lloviznas y viento en Catamarca

Llegamos al viernes y frío y el clima, lo saben. Con la permanencia de la ola polar, la jornada se presentará con lloviznas, bancos de niebla y un progresivo fortalecimiento del viento en distintos momentos de la jornada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el comportamiento del tiempo irá modificándose con el transcurso de las horas, aunque el ambiente fresco será una constante desde la madrugada hasta la noche.

Las condiciones previstas muestran el comienzo del día con posibilidades de precipitaciones y temperaturas bajas, seguido por una mañana con escasa visibilidad debido a la niebla y un incremento de las ráfagas de viento. Durante la tarde, el viento se convertirá en el fenómeno predominante, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque con una probabilidad reducida de lluvias. En cuanto a las nevadas, seguirán presentes pero mayormente en zonas altas.

La madrugada con 4 grados

El SMN indicó que durante la madrugada se registraron lloviznas, acompañado esto de una temperatura de 4 grados, configurando uno de los momentos más fríos de la jornada. El viento ya comenzó a marcar presente desde el Noroeste.

La mañana con niebla y el aumento de las ráfagas

Con el avance de las horas, el fenómeno predominante será la niebla, que reemplazará a las lloviznas como condición principal del tiempo. Durante la mañana, las chances de precipitaciones se mantendrá entre 10 y 40%, mientras que la temperatura registrará una baja a los 2 grados, siendo esta la marca más frío de este viernes.

El viento cambiará su dirección predominante al Norte (N) y continuará con velocidades de 23 a 31 km/h. A ello se sumará un incremento en la intensidad de las ráfagas, que se ubicarán entre 42 y 50 km/h, marcando el comienzo de un período con mayor protagonismo del viento.

La tarde con más viento

Durante la tarde, el pronóstico anticipa un ambiente ventoso, manteniendo la probabilidad de precipitaciones. En este período la temperatura alcanzará los 8 grados, el valor más alto previsto para toda la jornada, constituyendo un rango bajo entre la mínima y máxima de este día.

El viento continuará soplando desde el Norte, manteniendo velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque las ráfagas aumentarán considerablemente hasta situarse entre 51 y 59 km/h, convirtiéndose en el fenómeno más significativo de la segunda mitad del día.

La noche continuará con cielo mayormente nublado

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones continuará siendo baja. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 6 grados, manteniendo el ambiente frío. El viento seguirá soplando con la misma intensidad de la hora anterior.

