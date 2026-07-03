Entronizarán una imagen del Beato Esquiú durante las fiestas de la Virgen de Belén

Las fiestas en honor de la Virgen de Belén sumarán este año un momento de profundo significado para la comunidad religiosa y para los fieles que participan de las celebraciones. El próximo jueves 9 de julio, en coincidencia con el Día de la Independencia, se llevará a cabo la entronización de una imagen del Beato Mamerto Esquiú, una iniciativa impulsada en el contexto del Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento.

La nueva imagen fue realizada por el escultor José María Said Nisi, en la provincia de Córdoba, y pasará a ocupar un lugar destacado dentro de las celebraciones religiosas previstas para esa jornada.

La comunidad parroquial destacó que este acontecimiento representa una oportunidad para enaltecer aún más la figura del Beato Esquiú, poniendo de relieve su legado y la vigencia de su mensaje en el marco de una fecha especialmente significativa tanto para la Iglesia como para la historia nacional.

La bendición de la imagen y el Tedeum

El cronograma previsto indica que la imagen será bendecida al finalizar el Tedeum de las 9:00, celebración litúrgica que contará con la participación de las autoridades locales.

La ceremonia religiosa constituirá el momento previo a la presentación oficial de la imagen ante la comunidad. Con la bendición culminada, la representación del Beato Esquiú iniciará una nueva etapa como parte de las expresiones de fe que acompañan las festividades patronales de Belén.

Presencia en el acto por el Día de la Independencia

Luego de la ceremonia litúrgica, la sagrada imagen tendrá un papel central en las actividades previstas para el 9 de julio. De acuerdo con lo informado, presidirá el acto por el Día de la Independencia que se desarrollará en la Escuela N° 498 de la Ciudad de Belén, integrándose así tanto a las celebraciones religiosas como a los actos conmemorativos de la fecha patria.

La coincidencia entre la festividad religiosa y la conmemoración nacional otorgará un marco especial a la jornada, en la que la figura del Beato Esquiú estará presente en ambos espacios de encuentro comunitario.

El sentido de la entronización en el Año Jubilar

Desde la comunidad parroquial explicaron el significado que tiene esta iniciativa dentro del Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del Beato Esquiú.

"Queremos enaltecer aún más la figura del Beato Esquiú en este Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento. Será muy significativo ya que fue un ciudadano comprometido socialmente", manifestaron. Asimismo, señalaron que la entronización busca convertirse también en una invitación para que los fieles y toda la comunidad profundicen el legado que dejó el Beato Esquiú, resaltando el compromiso social que caracterizó su vida.

La colocación de la imagen se presenta así como un gesto de reconocimiento y de valoración de esa herencia, en el contexto de una celebración que reúne a la comunidad de Belén alrededor de la Virgen y que este año incorpora un nuevo elemento de especial significado.

Bono contribución para acompañar la realización de la imagen

Junto con el anuncio de la entronización, la comunidad parroquial informó que se puso en marcha un bono contribución destinado a colaborar con los costos de la iniciativa.

Según explicaron, los recursos obtenidos permitirán pagar la realización de la imagen y también contribuirán a achicar otros gastos que demanda la fiesta en honor de Nuestra Madre de Belén. En ese sentido, realizaron una convocatoria abierta a toda la comunidad y a los devotos para sumarse a esta propuesta solidaria.

"Para pagar la realización de la imagen se lanzó un bono contribución, que también ayudará a achicar otros gastos que demanda la fiesta en honor de Nuestra Madre de Belén. Animamos a todos los devotos a participar con alegría y dar gracias a Dios", expresaron.

De esta manera, la entronización de la imagen del Beato Mamerto Esquiú se integrará a las celebraciones del próximo 9 de julio, combinando los actos litúrgicos, la conmemoración del Día de la Independencia y la participación de la comunidad en una iniciativa que busca destacar la figura del beato en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento.