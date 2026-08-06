El incendio de gran magnitud dejó sin energía a El Rodeo y Las Juntas

Un incendio de gran magnitud registrado sobre la Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 28, provocó importantes inconvenientes en la zona serrana de Catamarca al afectar las líneas de media tensión de EC SAPEM, dejando sin suministro de energía eléctrica a las localidades de El Rodeo y Las Juntas.

La empresa distribuidora informó que el avance del fuego alcanzó la infraestructura eléctrica, lo que obligó a interrumpir el servicio para ambas localidades mientras se desarrollan las tareas operativas y de evaluación de los daños ocasionados por el siniestro.

Desde EC SAPEM señalaron que el personal técnico ya fue desplegado en el área afectada para comenzar con los trabajos necesarios una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

"Nuestra personal operativo ya se encuentra trabajando en zonas seguras donde los focos de incendios ya fueron controlados", manifestaron desde la empresa al informar sobre el estado de la situación.

Operativos en zonas seguras

La magnitud del incendio obligó a que las tareas de reparación se desarrollen únicamente en aquellos sectores donde los focos ígneos ya fueron controlados. De acuerdo con lo comunicado por la distribuidora, los equipos operativos permanecen trabajando en las áreas consideradas seguras con el objetivo de avanzar sobre la infraestructura dañada por el fuego.

La empresa explicó que la interrupción del servicio responde directamente a la afectación de las líneas de media tensión ubicadas sobre la Ruta Provincial N° 4.

Mientras continúan las tareas, las localidades de El Rodeo y Las Juntas permanecen sin suministro eléctrico.

Corte total del tránsito sobre la Ruta Provincial N° 4

Como consecuencia del incendio, la Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial N° 4, principal camino hacia El Rodeo, permanece cortada al tránsito. La interrupción se dispuso aproximadamente a la altura del kilómetro 28, donde el fuego afecta ambos márgenes de la calzada.

El objetivo de la medida es preservar la seguridad de quienes circulan por el lugar y facilitar el trabajo de los equipos que intervienen en el operativo. Desde el organismo provincial indicaron que el corte continuará mientras persistan las condiciones que representan un riesgo para la circulación vehicular.

Bomberos y Policía trabajan en el lugar

En el sector afectado ya se encuentran desplegados efectivos de Bomberos y de la Policía, quienes desarrollan tareas para controlar el incendio y garantizar la seguridad en la zona.

El operativo se concentra sobre el tramo comprometido por el avance de las llamas, donde el fuego alcanza ambos lados de la ruta. Las tareas de control del incendio se desarrollan de manera simultánea con las acciones destinadas a resguardar la infraestructura vial y permitir posteriormente la recuperación de los servicios afectados.

Ruta alternativa para acceder a la zona

Ante el corte total dispuesto sobre la Ruta Provincial N° 4, la Dirección Provincial de Vialidad informó cuál es el recorrido alternativo para quienes necesiten trasladarse hacia las localidades serranas. Como alternativa, se recomienda transitar por la Ruta Provincial N° 16, que une El Rodeo con La Puerta.

La habilitación de este camino busca garantizar una vía de comunicación mientras permanezca restringida la circulación sobre el sector afectado por el incendio.

Asimismo, las autoridades solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.