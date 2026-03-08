El ingrediente que podés agregarle al mate para tener más energía

El mate es una de las infusiones más consumidas en Argentina y suele acompañarse con distintos ingredientes para modificar su sabor o potenciar sus efectos. Aunque muchos optan por cáscaras de naranja, limón o hierbas serranas, existe un agregado menos conocido que puede ayudar a aumentar la energía.

Se trata del cacao amargo, un ingrediente que, además de aportar sabor, suma propiedades que pueden favorecer el rendimiento físico y mental.

Por qué el cacao puede potenciar el mate

El cacao es considerado por muchos especialistas como un "superalimento" debido a su contenido de compuestos beneficiosos para el organismo.

Al combinarlo con el mate, se produce un efecto complementario:

El mate genera un estímulo inmediato gracias a sus compuestos naturales similares a la cafeína.

El cacao aporta una liberación de energía más sostenida, lo que ayuda a evitar el típico "bajón" que aparece cuando desaparece el efecto del estimulante.

Además, el cacao es rico en flavonoides, antioxidantes que contribuyen a mejorar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, favoreciendo la concentración y la claridad mental.

También puede estimular la liberación de dopamina, relacionada con el buen estado de ánimo.

Cómo preparar un "mate energizante"

Para incorporar este ingrediente sin alterar demasiado el sabor tradicional del mate, se pueden seguir algunas recomendaciones:

1. Elegir el cacao adecuado

Lo ideal es utilizar cacao amargo o cacao alcalinizado, como el que se usa en repostería. Se recomienda evitar los polvos achocolatados con azúcar.

2. Mezclar con la yerba

Agregar una cucharadita pequeña de cacao directamente sobre la yerba antes de empezar a cebar. También se puede espolvorear cerca del hueco donde se coloca la bombilla.

3. Controlar la temperatura del agua

El agua debería estar entre 75°C y 80°C. Si está demasiado caliente puede intensificar el amargor del cacao y de la yerba.

Una opción para jornadas largas

Aunque no es una combinación muy difundida entre los puristas del mate, esta mezcla se volvió popular entre estudiantes y personas con jornadas laborales extensas, que buscan una alternativa natural para mantenerse con energía y mejorar la concentración durante el día.