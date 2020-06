El intendente de Villa Vil en contra del regreso: "Hay escuelas que no están aptas para poder soportar el frío"

La polémica por el reinicio del ciclo lectivo en las escuelas de Periodo Especial suma ahora la voz del intendente de Villa Vil, Ramón Villagra quien sentenció que las escuelas “no están aptas para la reapertura”. Días atrás la docente de la escuela nº 494 de Anfogasta de la Sierra, Paola Ramos, había comentado: “nos preparamos con lo que tenemos porque esta medida nos cayó como un balde de agua fría, por las inclemencias climáticas. No tenemos calefaccionados los edificios. Solamente tenemos salamandras a leña, si no tenemos leña, no tenemos calefacción”.

El caso del jefe comunal va más a fondo porque en el diálogo con Radio Valle Viejo, criticó la falta de comunicación por parte del ministro de Educación, por no consensuar con el municipio el regreso a las aulas por las bajas temperaturas y las carencias en los edificios. “Hubiese sugerido que no se reiniciaran, sinceramente. Directamente que lo hagan en agosto, cuando se dé inicio a las actividades áulicas de nuevo”, apuntó el intendente. Villagra, quien cuenta con once establecimientos de periodo especial en su comuna, señaló que su preferencia hubiese sido que se haga un acto como corresponde en los tiempos normales a los que estaban acostumbrados. “Fue una decisión del ministerio y me hubiese gustado que me llamen”, acotó.

Sobre el estado de las escuelas, Villagra indicó que “el municipio se hace cargo de muchas cosas. Hay escuelas que no están aptas para poder soportar el frío. Se congelan las cañerías”.

En cuanto al aporte de carbón para la calefacción de los establecimientos, el intendente de Villa Vil fue contundente: “tengo entendido que van a traer carbón pero no es aconsejable calefaccionar con esto”.