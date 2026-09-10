La Beriso regresa a Catamarca con "El Pasado Vuelve a Sonar": cuándo y cómo conseguir las entradas

La expectativa crece a pasos agigantados y la cuenta regresiva ya se encuentra en marcha para el esperado reencuentro de la banda con el público catamarqueño. A diferencia del primer anuncio realizado meses atrás, la llegada del grupo se cristaliza dentro de un amplio recorrido nacional que durante los meses de septiembre y octubre continuará llevando su rock por distintos puntos del país, antes de recalar de forma masiva en el mes de noviembre en el Microestadio de Ferro. De este modo, la presentación programada en la provincia figura actualmente de manera firme dentro del itinerario oficial anunciado para esta trascendental etapa de la gira nacional.

El próximo 24 de octubre, los seguidores locales tendrán una cita de honor en las instalaciones del Cine Teatro Catamarca, un escenario ideal para albergar un espectáculo de semejante magnitud artística. Para aquellos que deseen asegurar su lugar en este acontecimiento musical, las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles tanto en la boletería física del lugar como de forma digital a través de la plataforma Entradaweb. La propuesta promete una noche donde las emociones estarán a flor de piel y la música se convertirá en el vehículo principal para conectar a los artistas con sus fieles seguidores.

El ejercicio de la memoria y el origen de una gira conceptual

La propuesta artística que trae la banda bajo el brazo tiene mucho de un profundo ejercicio de memoria colectiva y revisión histórica. Después de haber celebrado durante el transcurso de 2025 los diez años de Historias, uno de los discos fundamentales de toda su carrera discográfica, el grupo tomó la firme determinación de volver la mirada todavía más atrás en el tiempo. Así, decidieron rescatar de su vasto repertorio aquellas canciones que durante mucho tiempo habían permanecido marginadas y fuera de sus shows habituales.

De allí surge con precisión quirúrgica el nombre que bautiza a todo este recorrido: "El pasado vuelve a sonar". Esta gira se configura como una oportunidad única y sumamente especial para reencontrarse con aquellos temas menos frecuentes en los recitales en vivo, combinándolos de manera magistral con los infaltables de siempre. Son aquellas canciones que atravesaron distintas y variadas etapas de la trayectoria de la agrupación y que hasta el día de hoy continúan funcionando como un indiscutido punto de encuentro emocional con sus seguidores.

Rolo Sartorio: entre la búsqueda personal y la identidad colectiva

Este esperado regreso encuentra a su líder y referente, Rolo Sartorio, transitando un momento particularmente creativo y de plena expansión artística. Mientras continúa al frente de la conducción de La Beriso, el músico profundizó durante este año su camino solista con la edición de Antifaz, un álbum compuesto por doce canciones y concebido desde un espacio mucho más íntimo. Se trata de composiciones que, según explicó el propio artista, poseían un carácter sustancialmente diferente al universo sonoro tradicional de la banda.

Sin embargo, esta búsqueda de índole personal convive en perfecta armonía con una rica historia colectiva que dio sus primeros pasos en el año 1998. Aquellos inicios impulsaron a La Beriso desde los escenarios más pequeños y under hasta consagrarse de lleno en algunos de los espacios más importantes y convocantes del rock argentino. En una entrevista reciente, el propio Sartorio recordó cómo durante los primeros años trabajaron de manera deliberada y constante para lograr encontrar una identidad sonora propia. Según detalló, fue a partir del tercer disco que la formación comenzó a alcanzar ese anhelado "otro color" que tanto buscaban y que, con el correr de los años, terminaría convirtiéndose en una de sus marcas registradas y más reconocibles ante la crítica y la masa societaria de oyentes.

Una formación consolidada para ponerle volumen a la nostalgia

Ese ADN y esa identidad inconfundible serán justamente los ingredientes principales que volverán a entablar un diálogo directo con la provincia. Arriba de las tablas, la propuesta cuenta con el talento de Rolo Sartorio en voz y guitarra, Emiliano Mansilla en guitarra y coros, Ezequiel Bolli en bajo y Javier Pandolfi en la batería, acompañados además por el resto de los músicos que integran la comitiva y secundan actualmente al grupo en este periplo federal.

Juntos, los integrantes prometen una velada inolvidable donde el pasado y el presente convergerán y se cruzarán sobre el mismo escenario del coliseo mayor de la provincia. Queda claro que, bajo esta concepción artística, la nostalgia no se limita a aparecer de manera pasiva meramente como un recuerdo archivado en la memoria. Por el contrario, la premisa y la propuesta fundamental de la banda es, ni más ni menos, que volver a ponerle volumen.