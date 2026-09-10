Las aplicaciones que deberías limpiar de tu celular en septiembre, según los expertos

Con la llegada de septiembre y el comienzo de la primavera, muchas personas aprovechan para ordenar la casa, renovar el placard y deshacerse de aquello que ya no necesitan. Esa misma lógica puede trasladarse al celular, donde suelen acumularse aplicaciones que fueron descargadas para una ocasión puntual, que dejaron de utilizarse o que simplemente quedaron olvidadas. Revisarlas puede ayudar a liberar espacio y mantener el dispositivo más organizado.

Las aplicaciones que conviene revisar

Una de las primeras categorías para revisar son las apps de viajes. Aplicaciones como Booking, Airbnb, Uber o Cabify pueden haber sido necesarias durante unas vacaciones o una escapada, pero si no hay un próximo viaje en agenda, quizás no sea necesario mantenerlas instaladas. Lo mismo puede ocurrir con aplicaciones de transporte o mapas que se descargaron para una ocasión específica.

También están las apps de compras. Es habitual instalar la aplicación de una tienda para aprovechar una promoción, realizar una compra o seguir un pedido y después no volver a abrirla. Si la compra ya llegó y no se utiliza el servicio con frecuencia, puede ser una candidata para eliminar.

Otra categoría son las aplicaciones de edición de fotos y videos. CapCut, Canva, Lightroom y otros editores pueden resultar útiles en determinados momentos, pero conviene revisar si realmente se utilizan o si permanecen instalados ocupando espacio.

Los juegos también suelen quedar olvidados, ya que, muchas veces, aquellos que fueron descargados para pasar el tiempo durante un viaje, una espera o un fin de semana pueden permanecer durante meses sin ser abiertos.

A su vez, conviene prestar atención a las aplicaciones duplicadas. Tener varios navegadores, editores de fotografías, reproductores o herramientas que cumplen funciones similares puede ser innecesario si solo se utiliza una de ellas.

Por último, hay una regla sencilla: revisar las apps que no se utilizan desde hace meses. Si una aplicación lleva mucho tiempo instalada y el usuario ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que la abrió, es una buena candidata para una limpieza.

No siempre hace falta borrarlas

Cabe destacar que eliminar una aplicación no es la única alternativa. En Android existe la posibilidad de archivar aplicaciones que se utilizan poco. Esta función elimina parte del software y los archivos temporales, además de detener determinadas actividades, pero conserva el ícono y los datos para facilitar su recuperación posteriormente.

En los dispositivos iPhone también existe la opción de desinstalar automáticamente aplicaciones que no se utilizan cuando falta espacio, mientras se conservan sus documentos y datos.

Antes de eliminar una aplicación, además, es conveniente revisar si guarda información importante, si tiene una cuenta asociada o si existe alguna suscripción activa. Así, la limpieza de primavera no solo permite recuperar espacio, sino también reducir el desorden digital acumulado en el teléfono.