El Jumeal renueva sus sanitarios: cuándo volverán a estar habilitados

La Municipalidad de la Capital informó que los sanitarios públicos ubicados en la zona baja del dique El Jumeal permanecerán cerrados temporalmente debido a la ejecución de una serie de trabajos destinados a renovar y mejorar integralmente su infraestructura sanitaria.

La intervención contempla tareas de reestructuración, modernización y ampliación de las instalaciones, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y adecuarlas a las necesidades de los vecinos y visitantes que frecuentan este espacio recreativo y turístico de la ciudad.

Entre las principales acciones previstas se encuentra la renovación completa de la fosa y la cámara séptica, dos componentes fundamentales del sistema sanitario. Para ello, se incorporará una tecnología de mayor volumen y capacidad de respuesta, que permitirá optimizar el tratamiento de los efluentes y mejorar sustancialmente las condiciones generales de las instalaciones.

Mayor capacidad y mejores condiciones de salubridad

Según detallaron desde el municipio, las obras apuntan a elevar los estándares de higiene, funcionamiento y salubridad de los sanitarios públicos, en un sector que forma parte de uno de los paseos recreativos y turísticos más emblemáticos y concurridos de la Capital.

La incorporación de una infraestructura de mayor capacidad busca brindar una respuesta más eficiente en el tratamiento de los efluentes, al tiempo que permitirá mejorar las condiciones de uso de las instalaciones para quienes disfrutan habitualmente del entorno natural del dique El Jumeal.

En este sentido, las tareas forman parte de una intervención considerada indispensable para preservar el patrimonio urbano y garantizar mejores comodidades en un espacio de uso cotidiano para la comunidad.

Cuándo reabrirán los sanitarios del dique El Jumeal

De acuerdo con lo informado por las áreas operativas comunales, los trabajos concluirán en los próximos días y los sanitarios volverán a estar habilitados para el público a partir del miércoles 4 de noviembre.

Una vez finalizadas las intervenciones, las instalaciones retomarán sus horarios habituales de atención, tanto durante los días de semana como los fines de semana.

El cronograma de funcionamiento previsto será de lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos el servicio estará disponible de 9:00 a 21:00 horas.

Desde la Municipalidad de la Capital agradecieron la comprensión y colaboración de los vecinos y visitantes durante el período de cierre temporal. Asimismo, destacaron la importancia de estas tareas para cuidar el patrimonio urbano y ofrecer mejores condiciones a quienes eligen el dique El Jumeal para disfrutar de su entorno natural.