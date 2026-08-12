Cumplió 110 años y se convirtió en una de las mujeres más longevas de Argentina

Silvia Angélica Sánchez Martínez cumplió 110 años el 31 de julio y se convirtió en protagonista de una historia que rápidamente conmovió a los usuarios de las redes sociales. La mujer celebró su cumpleaños en la clínica donde vive actualmente y, pese a que no puede caminar, fue vista feliz y acompañada por sus seres queridos durante el festejo.

La celebración permitió conocer algunos detalles de su extensa historia de vida y también puso el foco sobre las posibles razones que le permitieron superar el siglo de existencia.

La noticia tomó repercusión luego de que la clínica compartiera un video en sus redes sociales. Las imágenes muestran cómo prepararon a Martínez para celebrar la fecha, con globos, guirnaldas y la presencia de sus familiares y del personal médico. En medio del festejo, Silvia expresó con sencillez cómo se encontraba: "Estoy bien, contenta".

Esa breve frase acompañó las imágenes de una celebración que permitió mostrar a una mujer de 110 años disfrutando de un momento especial junto a las personas que la acompañan.

Una historia que comenzó en Córdoba

Según el sitio LongeviQuest, Silvia Martínez nació en Córdoba el 31 de julio de 1916. Fue la sexta de once hijos, en el marco de una familia numerosa que marcó los primeros años de su vida.

Con el paso del tiempo, se casó con José Luis Cuezzo, un médico oriundo de Tucumán. Después del matrimonio, ambos se establecieron en esa provincia, donde formaron su familia y criaron a sus dos hijas, Silvia y Susana. A lo largo de su vida, Martínez desarrolló distintas actividades y mantuvo una rutina marcada por el trabajo y la dedicación a diferentes ocupaciones.

Ejerció como maestra de escuela hasta su jubilación, desarrollando una profesión que formó parte de una extensa trayectoria. Pero su actividad cotidiana no se limitó al ámbito laboral.

También se dedicó al hogar y a la cocina, mientras encontraba tiempo para desarrollar diferentes actividades manuales y creativas.

Una mujer que siempre se mantuvo ocupada

Uno de los aspectos destacados de la historia de Martínez es la cantidad de actividades que realizó durante su vida. Además de ejercer como maestra y dedicarse al hogar, encontró distintas formas de mantenerse ocupada.

Pintaba, tejía, cosía y bordaba, actividades que formaron parte de su rutina y que reflejan una vida caracterizada por el movimiento constante y la dedicación a distintas tareas. Según la información difundida por LongeviQuest, esa actitud podría encontrarse entre los elementos que ayudan a comprender su longevidad. El sitio destacó particularmente su personalidad serena como uno de los posibles factores detrás de sus 110 años de vida.

De acuerdo con esa descripción, Martínez se caracterizó por no quejarse y por responder a las situaciones con una sonrisa.

El sitio mencionado señaló: "Ella mantenía la compostura en sus emociones, su alimentación y su vida en general". Así, el denominado secreto de su longevidad no aparece asociado a una fórmula específica, sino a una manera de atravesar la vida marcada por la serenidad, el equilibrio y la continuidad de las actividades cotidianas.

La fe como parte de su historia

Otro aspecto central en la vida de Silvia Martínez fue su profunda devoción religiosa. A lo largo de los años, se mantuvo profundamente devota de la Santísima Virgen María y San Expedito, figuras a las que siempre se mostró agradecida.

La fe ocupó así un lugar importante dentro de su historia personal, junto con el trabajo, la familia y las distintas actividades que desarrolló durante su vida. Su recorrido estuvo atravesado por diferentes etapas, desde su nacimiento en Córdoba en 1916, su matrimonio con José Luis Cuezzo y el posterior establecimiento de ambos en Tucumán, hasta la crianza de sus dos hijas y la formación de una familia que con el tiempo se amplió.

Actualmente, Martínez tiene seis nietos y 16 bisnietos, quienes forman parte de las distintas generaciones que se fueron sumando a su historia familiar.

El festejo en la clínica

Actualmente, Silvia Martínez se encuentra en una clínica y no puede caminar. Sin embargo, esa condición no impidió que celebrara sus 110 años rodeada de las personas que la acompañan.

El video publicado por la institución permitió observar los preparativos para la celebración. La clínica decoró el lugar con globos y guirnaldas, mientras familiares y personal médico participaron del festejo.

La escena permitió conocer una faceta íntima de la mujer que alcanzó los 110 años y cuya historia posteriormente se volvió viral. En las imágenes, Martínez aparece acompañada durante una jornada especialmente significativa. La celebración se convirtió así en una oportunidad para compartir públicamente parte de una vida que se extendió durante más de un siglo.

El hecho de que la clínica haya difundido el video hizo posible que su historia trascendiera el ámbito familiar y llegara a las redes sociales, donde los usuarios se interesaron por conocer quién era la mujer que acababa de alcanzar los 110 años.

El secreto detrás de 110 años de vida

La pregunta sobre cómo una persona consigue superar el siglo de vida aparece naturalmente frente a una historia como la de Martínez. En su caso, la explicación aportada por LongeviQuest está relacionada principalmente con su personalidad serena y su forma de afrontar la vida.

Según el sitio, Silvia nunca se quejaba y respondía a todo con una sonrisa. Esa característica, sumada a una vida en la que se mantuvo ocupada con diferentes actividades, aparece señalada como un posible elemento de su longevidad.