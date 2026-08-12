Eclipse total de Sol: dónde se verá y qué pasará en Argentina

Este miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse total de Sol, un fenómeno que ocurrirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol y proyecte su sombra sobre la superficie terrestre.

La trayectoria de la totalidad comenzará en el extremo septentrional de Rusia, avanzará sobre el Ártico, atravesará Groenlandia, Islandia y el Atlántico Norte, para finalmente llegar al continente europeo a través de España y una pequeña zona de Portugal. La totalidad, es decir, el momento en el que la Luna cubrirá por completo el disco solar, solamente será visible dentro de un corredor relativamente estrecho. Fuera de esa franja, pero todavía dentro de la penumbra lunar, el fenómeno podrá apreciarse como un eclipse parcial.

De acuerdo con los cálculos de la NASA, el eclipse comenzará globalmente alrededor de las 15.35 UTC, las 12.35 en Argentina, y finalizará cerca de las 19.59 UTC, equivalentes a las 16.59 en nuestro país. La fase total recorrerá la superficie terrestre entre las 16.59 y las 18.35 UTC. El máximo del fenómeno se producirá aproximadamente a las 17.47 UTC, las 14.47 de Argentina, sobre el Atlántico Norte y al oeste de Islandia.

En ese punto de máximo, la totalidad se extenderá durante 2 minutos y 18 segundos, mientras que la sombra central proyectada por la Luna alcanzará aproximadamente 294 kilómetros de ancho.

Rusia y Groenlandia, los primeros territorios alcanzados

El recorrido de la sombra lunar comenzará en una región remota del norte de Siberia, en Rusia, cerca del océano Ártico. Desde allí avanzará hacia las proximidades del Polo Norte y luego descenderá sobre el noreste de Groenlandia.

En territorio groenlandés, la franja de totalidad atravesará sectores escasamente poblados de la costa oriental y sistemas de fiordos como Scoresby Sund. El aislamiento geográfico de estas regiones hará que buena parte de las observaciones se realice desde embarcaciones y expediciones científicas ubicadas dentro del corredor donde el eclipse será total.

Luego, la sombra lunar alcanzará el oeste de Islandia. Su recorrido incluirá los Fiordos Occidentales, la península de Snæfellsnes, Reikiavik y la península de Reykjanes.

El primer punto islandés alcanzado será el faro de Straumnes, donde la totalidad comenzará a las 17.43 UTC y tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 26 segundos. En los acantilados de Látrabjarg, la totalidad se extenderá durante aproximadamente 2 minutos y 13 segundos, mientras que en Reikiavik tendrá una duración cercana a un minuto.

La sombra abandonará Islandia por el faro de Reykjanestá, cerca de las 17.50 UTC. Todo el cruce por el sector occidental del país demandará menos de siete minutos, debido a que la sombra avanzará a una velocidad cercana a los 3.400 kilómetros por hora.

España será uno de los principales escenarios

Después de recorrer el Atlántico Norte, el eclipse llegará a España alrededor de las 18.26 UTC, las 20.26 en el horario peninsular español. La franja de totalidad cruzará el territorio español de oeste a este, desde Galicia hasta las Islas Baleares, y será total en buena parte de la mitad norte del país.

El recorrido alcanzará ciudades como:

La Coruña.

Oviedo.

León.

Bilbao.

Burgos.

Zaragoza.

Valencia.

Palma de Mallorca.

En la mitad sur de España, en cambio, el fenómeno se observará como un eclipse parcial. En La Coruña, el eclipse parcial comenzará a las 19.31 y la totalidad llegará alrededor de las 20.28. La oscuridad completa tendrá una duración aproximada de 76 segundos, con el Sol ubicado todavía a 12 grados sobre el horizonte.

En Burgos, el máximo se producirá aproximadamente a las 20.29, con una totalidad de 104 segundos y el Sol a apenas ocho grados de altura. Palma de Mallorca será uno de los últimos puntos alcanzados por la sombra. Allí, el máximo ocurrirá cerca de las 20.32, cuando el Sol se encuentre solamente a dos grados sobre el horizonte.

Por estas características, las autoridades españolas recomendaron buscar lugares elevados o abiertos, con una visión despejada hacia el oeste. Edificios, montañas, árboles u otros obstáculos situados sobre el horizonte podrían impedir la observación, incluso en localidades ubicadas dentro de la franja de totalidad.

El fenómeno tendrá además una particular relevancia para España: será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Como el país se encuentra en el tramo final del recorrido, la totalidad coincidirá con los minutos previos a la puesta del Sol.

Portugal tendrá una pequeña franja de totalidad

Portugal presentará una situación diferente. En casi todo el país, el eclipse será parcial, con una ocultación de entre el 92% y el 99% del disco solar.

La totalidad solamente alcanzará una pequeña zona del Parque Natural de Montesinho, en el nordeste portugués, cerca de la frontera con España. En ese sector, perteneciente al distrito de Bragança, el Sol quedará completamente cubierto durante aproximadamente 26 segundos.

En la ciudad de Bragança, ubicada fuera del estrecho corredor de totalidad, la ocultación llegará al 99,8%.

Eclipse parcial: una diferencia clave

Fuera de la franja donde la sombra lunar será central, el eclipse podrá observarse de manera parcial sobre una superficie mucho más amplia.

El fenómeno parcial será visible desde el norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, casi toda Europa y el noroeste de África. La proporción del disco solar ocultado será mayor cuanto más cerca se encuentre el observador del corredor central y disminuirá a medida que aumente la distancia.

En algunas zonas de Europa occidental, la cobertura superará ampliamente el 90%, pero el Sol nunca llegará a quedar completamente oculto. La diferencia entre ambos fenómenos es fundamental. Una cobertura del 99% continúa siendo un eclipse parcial. Solamente dentro de la franja de totalidad podrán apreciarse plenamente la corona solar, las perlas de Baily y el denominado "anillo de diamante".

Qué ocurrirá en Argentina

Para Argentina, el escenario será completamente diferente. El eclipse del 12 de agosto no será visible desde ningún punto del país, ni siquiera de forma parcial. La totalidad y la penumbra lunar se concentrarán en el hemisferio norte, mientras que todo el territorio sudamericano quedará fuera de la zona de visibilidad.

Esto incluye a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco podrá observarse desde Córdoba ni desde las provincias ubicadas tanto en el extremo norte como en el sur del país.

Aunque el máximo mundial tendrá lugar a las 14.47 de Argentina, ese horario será solamente una referencia para seguir el acontecimiento internacional. En territorio argentino no habrá oscurecimiento, descenso de luminosidad ni una aparente "mordida" sobre el disco solar.

En otras palabras, el cielo argentino continuará comportándose como durante una tarde normal. Quienes se encuentren en el país podrán seguir el fenómeno mediante transmisiones por internet. La NASA anunció que iniciará su cobertura oficial a las 14.15, hora argentina, a través de NASA Live.

Los próximos eclipses visibles desde el país

Aunque el eclipse solar de este miércoles quedará fuera del alcance visual de Argentina, el calendario astronómico contempla otros fenómenos que sí podrán observarse desde el territorio nacional.

El próximo eclipse visible desde Argentina será lunar y parcial. Ocurrirá durante la noche del 27 al 28 de agosto y podrá contemplarse desde todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para volver a observar un eclipse solar desde Argentina habrá que esperar hasta el 6 de febrero de 2027. En esa oportunidad se producirá un eclipse anular en una franja que cruzará la Patagonia y será parcial en el resto del territorio.

Según las proyecciones del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, en Córdoba la Luna cubrirá aproximadamente el 63% del diámetro solar.

Así, mientras este miércoles el eclipse total avanzará por el hemisferio norte y tendrá sus momentos centrales sobre el Atlántico Norte y Europa, Argentina quedará completamente fuera de su recorrido. El acontecimiento podrá seguirse desde el país únicamente a través de las transmisiones previstas, mientras que el próximo fenómeno solar visible habrá que esperarlo hasta febrero de 2027.