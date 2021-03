El lunes se habilita el Boleto Estudiantil Gratuito

A partir de este lunes 8 de marzo el Gobierno provincial habilitará el Boleto Estudiantil Gratuito para todos los alumnos reempadronados en el año 2020. Mientras que, desde el 15 de marzo se abre la inscripciones para obtener el beneficio del ciclo 2021.

Todos aquellos estudiantes, de los distintos niveles, que hicieron el trámite el año pasado deberán acercarse a una Terminal Automática SUBE (TAS) para la habilitación automática del beneficio. Dicho trámite se podrá realizar desde el próximo lunes.

Mientras que, todos aquellos que deben tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito por primera vez- AÑO 2021 se habilitó la página web transporte.catamarca.gob.ar, donde podrán acceder para:

- Consultar requisitos para acceder al beneficio.

- Solicitar turno para acercarse a las oficinas de SUBE.

- Ingresar al portal de autogestión de datos para la obtención del beneficio.

Los padres/tutores o los alumnos deberán ingresar a la página transporte.catamarca.gob.ar para realizar el correspondiente registro donde deberán completar el formulario con los datos del alumno, grupo familiar y tarjeta SUBE debiendo cumplir con los requisitos que están publicados en la página.

La solicitud la recepciona la UGS SUBE Provincial que analizará y evaluará la documentación cargada en la página. El solicitante recibirá un correo, dentro de las 48 hs. a 72 hs. posteriores a la presentación sobre la aprobación del petitorio.

Una vez aprobada la solicitud de inscripción on-line, el beneficio se activará en la tarjeta SUBE pasando por una Terminal Automática (TAS).

Los alumnos de Niveles Inicial ? Sala de 5 años-, Primario, Secundario, Terciario y Universitario podrán acceder al beneficio.



Requisitos



Los nuevos beneficiarios deberán ingresar en el portal de autogestión para completar sus datos para obtener el BEG 2021. Los requisitos

? Ser alumno regular.

? Domicilio del alumno a 12 cuadras del establecimiento educativo.

? Ingreso del núcleo familiar, no deberá superar el monto de $56.000 con la presentación del recibo de sueldo, y en caso de no contar con recibo de sueldo presentar Negativa del ANSES. En caso de padres divorciados deberán adjuntar sentencia o desvinculación.

Además dentro de la misma página web se habilitará un sistema de turnos para aquellas personas que ?en caso excepcional- no pueda acceder a utilizar el sistema de autogestión mediante pc o celular o solicitar turno para aquellos beneficiarios que tienen la modalidad de chequeras (interior de la provincia).