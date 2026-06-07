El mensaje de ADEPA por el Día del Periodista

En ocasión de la celebración del Día del Periodista, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hizo público un mensaje institucional en el que destacó la importancia de la actividad periodística y reafirmó su compromiso con el ejercicio profesional de la información.

La entidad aprovechó la fecha conmemorativa del 7 de junio para poner en valor el trabajo que realizan diariamente periodistas y medios de comunicación, subrayando el rol que cumplen dentro del sistema democrático. A través de un mensaje breve pero contundente, ADEPA expresó su posición respecto de la función social del periodismo y la necesidad de sostener el compromiso con la tarea informativa independientemente de las circunstancias que puedan rodear el ejercicio profesional.

La declaración estuvo centrada en la defensa de los principios que, según remarcó la institución, sustentan la actividad periodística y la convierten en una herramienta indispensable para la vida democrática.

El compromiso de continuar informando

Uno de los conceptos más destacados del mensaje difundido por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas fue la reafirmación de la voluntad de continuar desarrollando la labor periodística aun frente a situaciones adversas.

En ese sentido, ADEPA sostuvo que el trabajo de informar no puede estar condicionado ni por las críticas ni por los reconocimientos. "No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, porque nos agredan. Tampoco vamos a hacerlo para que nos aplaudan", expresó la entidad.

La frase sintetiza la posición institucional respecto de la independencia con la que debe desarrollarse la actividad periodística y el compromiso de sostener el ejercicio profesional más allá de las circunstancias externas.

El mensaje fue difundido precisamente en una fecha emblemática para el periodismo argentino, utilizada históricamente para reflexionar sobre los desafíos, responsabilidades y compromisos que implica la tarea de comunicar e informar.

El periodismo y sus consecuencias

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo vinculado a las implicancias que tiene el ejercicio profesional del periodismo.

ADEPA señaló que realizar esta actividad con criterios profesionales supone asumir determinadas consecuencias derivadas de la propia tarea informativa.

En ese contexto, la entidad manifestó: "Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más". La expresión constituye una de las definiciones más fuertes incluidas en el mensaje difundido por la organización y pone el foco en la relevancia que la institución otorga al trabajo periodístico desarrollado bajo estándares profesionales.

La frase también resalta la importancia que ADEPA atribuye al ejercicio responsable de la profesión y a la necesidad de preservar el compromiso con la producción y difusión de información.

Una tarea vinculada a la democracia

La referencia permanente a la democracia fue otro de los ejes del comunicado emitido por la entidad.

En su saludo por el Día del Periodista, ADEPA remarcó que la labor de los medios y los trabajadores de prensa forma parte de los pilares fundamentales para el funcionamiento democrático. La institución expresó: "Reafirmamos el respeto por una tarea esencial para la democracia".

A través de esta definición, la asociación vinculó directamente la actividad periodística con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con el acceso de la ciudadanía a la información.

La declaración pone de relieve el papel que, según la entidad, desempeña el periodismo dentro de la vida pública, al tiempo que destaca la necesidad de reconocer y valorar esa función.

Los principales conceptos expresados por ADEPA

Entre las definiciones centrales incluidas en el mensaje por el Día del Periodista se destacan:

• Reafirmación del respeto hacia la tarea periodística.

• Consideración del periodismo como una actividad esencial para la democracia.

• Compromiso de continuar trabajando pese a las agresiones.

• Rechazo a condicionar el ejercicio profesional en función de elogios o reconocimientos.

• Valoración del periodismo profesional como una práctica con responsabilidad pública.

• Advertencia sobre las consecuencias de no ejercer el periodismo profesional.

Un pronunciamiento en una fecha significativa

El mensaje difundido por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas se produjo en el marco de una jornada especialmente significativa para quienes integran el ámbito de la comunicación y la información.

La conmemoración del Día del Periodista sirvió como escenario para que la entidad expresara una vez más su posición respecto del papel que cumple la actividad en la sociedad y la necesidad de preservar su ejercicio profesional. A través de conceptos centrados en la responsabilidad, la independencia y el compromiso con la democracia, ADEPA reivindicó la importancia del periodismo y dejó en claro su postura respecto de la continuidad de una tarea que considera esencial.

Con un mensaje enfático y directo, la institución puso el foco en la trascendencia de la labor periodística, destacando que su ejercicio implica desafíos y consecuencias, pero reafirmando al mismo tiempo la decisión de continuar desarrollándola como una contribución fundamental para la vida democrática.