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El Móvil de Documentación Rápida refuerza su recorrido en Capital e interior

El Registro Civil de Catamarca desplegará esta semana un nuevo cronograma territorial para facilitar trámites de DNI y pasaporte. La iniciativa busca acercar servicios esenciales a vecinos de distintos barrios y puntos estratégicos de la provincia.

7 Abril de 2026 13.34

Con el objetivo de seguir acercando los servicios del Estado a cada vecino y vecina, el Registro Civil Catamarca confirmó la continuidad de los operativos del Móvil de Documentación Rápida, una herramienta clave para facilitar el acceso a trámites esenciales en distintos sectores de la Capital y el interior provincial.

La propuesta se enmarca en una política sostenida de abordaje territorial, orientada a garantizar que más ciudadanos puedan gestionar su DNI y Pasaporte de manera ágil, accesible y cercana, evitando traslados extensos y simplificando procesos administrativos que resultan fundamentales para el ejercicio pleno de derechos.

Estas jornadas permiten fortalecer el derecho a la identidad, asegurando que los catamarqueños cuenten con su documentación al día en puntos cercanos a sus hogares, en horarios amplios y en espacios públicos de alta circulación.

Cronograma 

El nuevo esquema de recorridos contempla intervenciones en plazas, parques y barrios, combinando actividades en articulación con otros programas provinciales.

El detalle informado para los próximos días es el siguiente:

  • Miércoles 8:
    16 a 19 horas, en el Parque Lineal (Avenida Italia y Perú).
  • Jueves 9:
    17 a 20 horas, en Plaza Virgen del Valle (Zona Norte), en el marco de Catamarca Fraterna: Tiempo de Zamba.
  • Viernes 10:
    • 8.30 a 13.30 horas, en Plaza San Martín, junto a Catamarca con Vos.
    • 16 a 19 horas, en Barrio Luis Franco, sobre calles Francisca Graneros de García, entre María Emilia Zamora y Joselin Cerda Rodríguez.

La amplitud de puntos y franjas horarias busca responder a distintas dinámicas barriales y facilitar que trabajadores, estudiantes y familias puedan acceder al servicio.

DNI y pasaporte

En el marco de las disposiciones vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), también fueron recordados los nuevos montos actualizados para los trámites, disponibles en modalidades común y express.

Los valores informados son:

  • DNI común: $10.000
    Entrega aproximada en 50 días.
  • DNI express: $26.000
    Entrega entre 5 y 7 días.
  • DNI para extranjeros: $20.000
  • Pasaporte común: $100.000
    Entrega aproximada en 50 días.
  • Pasaporte express: $200.000
    Entrega entre 5 y 7 días.

La posibilidad de elegir entre opciones estándar o rápidas permite adaptar el trámite a las necesidades de cada ciudadano, especialmente en casos de urgencia por viajes, gestiones laborales o renovaciones próximas a vencer.

 

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Catamarca Móvil de Documentación Rápida Registro Civil Catamarca

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