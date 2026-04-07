El Móvil de Documentación Rápida refuerza su recorrido en Capital e interior

Con el objetivo de seguir acercando los servicios del Estado a cada vecino y vecina, el Registro Civil Catamarca confirmó la continuidad de los operativos del Móvil de Documentación Rápida, una herramienta clave para facilitar el acceso a trámites esenciales en distintos sectores de la Capital y el interior provincial.

La propuesta se enmarca en una política sostenida de abordaje territorial, orientada a garantizar que más ciudadanos puedan gestionar su DNI y Pasaporte de manera ágil, accesible y cercana, evitando traslados extensos y simplificando procesos administrativos que resultan fundamentales para el ejercicio pleno de derechos.

Estas jornadas permiten fortalecer el derecho a la identidad, asegurando que los catamarqueños cuenten con su documentación al día en puntos cercanos a sus hogares, en horarios amplios y en espacios públicos de alta circulación.

Cronograma

El nuevo esquema de recorridos contempla intervenciones en plazas, parques y barrios, combinando actividades en articulación con otros programas provinciales.

El detalle informado para los próximos días es el siguiente:

Miércoles 8:

16 a 19 horas , en el Parque Lineal (Avenida Italia y Perú).

, en el (Avenida Italia y Perú). Jueves 9:

17 a 20 horas , en Plaza Virgen del Valle (Zona Norte) , en el marco de Catamarca Fraterna: Tiempo de Zamba .

, en , en el marco de . Viernes 10: 8.30 a 13.30 horas , en Plaza San Martín , junto a Catamarca con Vos . 16 a 19 horas , en Barrio Luis Franco , sobre calles Francisca Graneros de García, entre María Emilia Zamora y Joselin Cerda Rodríguez .



La amplitud de puntos y franjas horarias busca responder a distintas dinámicas barriales y facilitar que trabajadores, estudiantes y familias puedan acceder al servicio.

DNI y pasaporte

En el marco de las disposiciones vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), también fueron recordados los nuevos montos actualizados para los trámites, disponibles en modalidades común y express.

Los valores informados son:

DNI común: $10.000

Entrega aproximada en 50 días.

DNI express: $26.000

Entrega entre 5 y 7 días.

DNI para extranjeros: $20.000

Pasaporte común: $100.000

Entrega aproximada en 50 días.

Pasaporte express: $200.000

Entrega entre 5 y 7 días.

La posibilidad de elegir entre opciones estándar o rápidas permite adaptar el trámite a las necesidades de cada ciudadano, especialmente en casos de urgencia por viajes, gestiones laborales o renovaciones próximas a vencer.