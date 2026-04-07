El Móvil de Documentación Rápida refuerza su recorrido en Capital e interior

Con el objetivo de seguir acercando los servicios del Estado a cada vecino y vecina, el Registro Civil Catamarca confirmó la continuidad de los operativos del Móvil de Documentación Rápida, una herramienta clave para facilitar el acceso a trámites esenciales en distintos sectores de la Capital y el interior provincial.
La propuesta se enmarca en una política sostenida de abordaje territorial, orientada a garantizar que más ciudadanos puedan gestionar su DNI y Pasaporte de manera ágil, accesible y cercana, evitando traslados extensos y simplificando procesos administrativos que resultan fundamentales para el ejercicio pleno de derechos.
Estas jornadas permiten fortalecer el derecho a la identidad, asegurando que los catamarqueños cuenten con su documentación al día en puntos cercanos a sus hogares, en horarios amplios y en espacios públicos de alta circulación.
Cronograma
El nuevo esquema de recorridos contempla intervenciones en plazas, parques y barrios, combinando actividades en articulación con otros programas provinciales.
El detalle informado para los próximos días es el siguiente:
- Miércoles 8:
16 a 19 horas, en el Parque Lineal (Avenida Italia y Perú).
- Jueves 9:
17 a 20 horas, en Plaza Virgen del Valle (Zona Norte), en el marco de Catamarca Fraterna: Tiempo de Zamba.
- Viernes 10:
- 8.30 a 13.30 horas, en Plaza San Martín, junto a Catamarca con Vos.
- 16 a 19 horas, en Barrio Luis Franco, sobre calles Francisca Graneros de García, entre María Emilia Zamora y Joselin Cerda Rodríguez.
La amplitud de puntos y franjas horarias busca responder a distintas dinámicas barriales y facilitar que trabajadores, estudiantes y familias puedan acceder al servicio.
DNI y pasaporte
En el marco de las disposiciones vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), también fueron recordados los nuevos montos actualizados para los trámites, disponibles en modalidades común y express.
Los valores informados son:
- DNI común: $10.000
Entrega aproximada en 50 días.
- DNI express: $26.000
Entrega entre 5 y 7 días.
- DNI para extranjeros: $20.000
- Pasaporte común: $100.000
Entrega aproximada en 50 días.
- Pasaporte express: $200.000
Entrega entre 5 y 7 días.
La posibilidad de elegir entre opciones estándar o rápidas permite adaptar el trámite a las necesidades de cada ciudadano, especialmente en casos de urgencia por viajes, gestiones laborales o renovaciones próximas a vencer.