El Museo Laureano Brizuela rendirá homenaje a los pioneros del teatro catamarqueño

El Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela abrirá sus puertas el próximo viernes 14 de agosto, a las 20 horas, para inaugurar la muestra "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", una exposición de la reconocida artista visual Ada Cigno que propone un recorrido por la historia del teatro catamarqueño a través de una serie de retratos realizados mediante la técnica del grabado.

La exposición se desarrollará en la sede del museo, ubicada en San Martín 316, y reunirá obras dedicadas a dramaturgos y directores teatrales de Catamarca que desempeñaron una labor fundamental durante el siglo XX. La propuesta constituye un reconocimiento a quienes dejaron una huella decisiva en el desarrollo cultural de la provincia y busca mantener viva la memoria de quienes contribuyeron a consolidar la actividad teatral en distintos momentos de su historia.

Con esta iniciativa, el Museo Laureano Brizuela invita al público a reencontrarse con una parte significativa del patrimonio cultural catamarqueño mediante una propuesta artística que pone en primer plano la memoria, la identidad y el aporte de quienes hicieron crecer el teatro provincial.

Una exposición construida desde la memoria del teatro

La muestra reúne una colección de grabados que retratan a destacados dramaturgos y directores teatrales de Catamarca, figuras que desempeñaron un papel esencial en la consolidación de la actividad escénica durante el siglo XX.

A través de cada una de estas obras, Ada Cigno propone recuperar el recuerdo de quienes marcaron una época y sentaron las bases del movimiento teatral catamarqueño, convirtiendo a la exposición en un espacio de reconocimiento y valoración de ese legado artístico.

La artista eligió centrar su trabajo en ese período histórico con el propósito de destacar a quienes abrieron camino para las generaciones posteriores de actores, directores, dramaturgos y trabajadores del teatro, permitiendo que la actividad creciera y se consolidara con el paso del tiempo.

Una historia personal ligada al escenario

La propuesta nace también de una experiencia personal que une a Ada Cigno con el mundo teatral desde hace varias décadas. Desde su llegada a Catamarca en 1978, la artista comenzó a participar activamente en distintas producciones teatrales, desempeñándose en tareas vinculadas con la escenografía, el vestuario y la utilería.

Ese trabajo marcó buena parte de su trayectoria profesional y consolidó un vínculo permanente con el ámbito teatral, una relación que se mantuvo a lo largo de los años mediante colaboraciones con diversos elencos y directores.

Esa experiencia personal constituye uno de los principales motores de la muestra y explica el carácter profundamente homenajeante de la exposición, concebida como un reconocimiento hacia quienes dedicaron su vida al desarrollo del teatro en la provincia.

"Era el momento oportuno"

Al referirse a la iniciativa, Ada Cigno explicó las razones que impulsaron la realización de esta muestra y el valor que tiene preservar la memoria cultural.

"Siempre me gustó el teatro y sentí que era el momento oportuno para recordar a toda esa gente importante que abrió el camino. Es necesario que las nuevas generaciones conozcan lo que se hizo y a quienes hicieron posible el desarrollo del teatro en Catamarca", expresó la artista.

Sus palabras reflejan el espíritu de una propuesta que busca tender un puente entre distintas generaciones, permitiendo que los nuevos artistas y el público conozcan el trabajo desarrollado por quienes construyeron los primeros pasos del teatro catamarqueño.

El valor del grabado como herramienta para preservar la memoria

Las obras que integran la exposición fueron realizadas mediante la técnica del grabado, recurso elegido por Ada Cigno para representar a los referentes de la dramaturgia y la dirección teatral del siglo XX.

Cada retrato constituye una evocación de figuras que desempeñaron un papel central en la historia cultural de la provincia y que contribuyeron al crecimiento del movimiento teatral en una época caracterizada por un intenso trabajo artístico.

La artista explicó que decidió centrar la muestra en ese período porque fueron esos protagonistas quienes establecieron las bases del teatro catamarqueño en momentos en que las compañías recorrían la provincia llevando funciones a distintas localidades.

Aquella tarea se desarrollaba muchas veces en condiciones muy diferentes a las actuales, pero permitió acercar el teatro a numerosos públicos y fortalecer el desarrollo cultural en distintos puntos del territorio provincial.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Con esta exposición, el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela propone una nueva instancia de encuentro entre el arte, la historia y la memoria colectiva, recuperando el aporte de quienes hicieron posible el crecimiento del teatro en Catamarca.

La inauguración se realizará el viernes 14 de agosto, a las 20 horas, en la sede del museo ubicada en San Martín 316, y contará con entrada libre y gratuita, permitiendo que toda la comunidad pueda participar de una propuesta que pone en valor una parte fundamental del patrimonio cultural provincial.