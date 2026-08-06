Controlaron una parte del incendio de El Rodeo: Jalil recorrió la zona afectada

Mientras continúa el amplio operativo de emergencia desplegado en el departamento Ambato, la Municipalidad de El Rodeo informó que el incendio registrado sobre la Ruta Provincial Nº 4 fue controlado en el sector cercano a la zona urbana, lo que permitió descartar riesgos inmediatos para las viviendas y los vecinos de la villa turística.

Las tareas de respuesta se mantienen de manera ininterrumpida desde que el intenso temporal de viento comenzó a afectar a la localidad alrededor de las 3:30 de la madrugada, provocando importantes daños en la infraestructura y generando un escenario de emergencia que movilizó a distintas áreas provinciales y municipales.

De acuerdo con la actualización oficial difundida por la comuna, el intenso trabajo realizado por el personal de Bomberos permitió contener el fuego en el sector próximo al casco urbano. Como consecuencia de las tareas de combate, el incendio avanzó hacia la zona de montaña, por lo que ya no existe riesgo de propagación hacia las viviendas ni hacia el sector urbano.

El origen del incendio

Las autoridades también brindaron precisiones sobre el origen del foco ígneo. Según se informó oficialmente, el incendio se produjo como consecuencia de las intensas ráfagas de viento, que provocaron la caída de un cable de alta tensión sobre la vegetación.

El contacto del tendido eléctrico con la vegetación inició el fuego, por lo que el episodio fue calificado como un hecho accidental relacionado con las condiciones climáticas extremas, descartándose que se haya tratado de un incendio provocado de manera intencional.

La información oficial busca esclarecer las causas del siniestro, en un contexto marcado por el fuerte temporal que ocasionó múltiples inconvenientes en distintos sectores de la localidad.

El viento continúa, aunque con menor intensidad

Si bien las condiciones meteorológicas comenzaron a mostrar una leve mejoría respecto de las primeras horas de la jornada, desde el municipio indicaron que el viento continúa presente, aunque con una intensidad inferior a la registrada durante la madrugada.

No obstante, se siguen produciendo ráfagas fuertes de manera ocasional, motivo por el cual las autoridades solicitaron a la población mantener todas las medidas preventivas y actuar con precaución hasta que finalice completamente la emergencia. El pedido oficial apunta a evitar situaciones de riesgo mientras continúan los trabajos sobre la infraestructura afectada y el despeje de los sectores comprometidos por la caída de árboles, postes y cables.

Trabajos para restablecer la energía eléctrica

Uno de los principales frentes del operativo corresponde a las tareas que desarrolla EC SAPEM, cuyos equipos trabajan intensamente en la reparación de los daños ocasionados por el temporal sobre el tendido eléctrico.

La empresa realiza la reposición de postes y líneas de distribución con el objetivo de recuperar el suministro en la localidad. Según la información oficial, el servicio de energía podría restablecerse entre las 13:30 y las 14:00 horas, siempre que las condiciones operativas permitan completar las reparaciones previstas.

En forma paralela, cuadrillas municipales continúan desplegadas en distintos sectores de la villa efectuando tareas de limpieza y despeje para liberar calles y garantizar condiciones seguras de circulación.

Los trabajos incluyen el retiro de árboles caídos, ramas, postes derribados y cables caídos sobre la vía pública.

El Hospital y los organismos afectados

El operativo de emergencia también cuenta con la participación del Hospital María Agripina Sosa de Castro, cuyo personal permanece afectado a las tareas preventivas para brindar asistencia ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo de la emergencia.

La coordinación entre las distintas áreas busca acelerar el proceso de normalización de la localidad luego de los importantes daños ocasionados por el temporal.

Durante la jornada, además, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Armando Seco Santamarina recorrieron las zonas afectadas para realizar un relevamiento de los daños y acompañar el trabajo de los equipos desplegados en el terreno.

Cuándo habilitan la Ruta n° 4

Respecto de la circulación, el municipio informó que la Ruta Provincial Nº 4 será nuevamente habilitada al tránsito una vez que concluyan las tareas de limpieza y se verifique que existen condiciones de seguridad para los conductores.

Mientras tanto, continúan las intervenciones sobre el corredor vial para retirar los elementos caídos y garantizar un tránsito seguro.

Finalmente, desde la Municipalidad de El Rodeo expresaron un reconocimiento al trabajo coordinado que llevan adelante Bomberos, EC SAPEM, el Hospital María Agripina Sosa de Castro, el personal municipal, las fuerzas de seguridad y todos los organismos que participan del operativo, al tiempo que reiteraron el pedido a la comunidad para circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia hasta que finalice por completo el proceso de normalización de la localidad.