Temporal golpeó El Rodeo: caída de postes y árboles, incendio y cortes de energía

La localidad de El Rodeo, en el departamento Ambato, atraviesa una compleja situación como consecuencia de un intenso temporal de viento que comenzó alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves y dejó a su paso numerosos daños en distintos sectores de la villa turística.

Las fuertes ráfagas provocaron la caída de postes del tendido eléctrico, árboles y ramas, además de generar inconvenientes en el suministro de energía eléctrica y complicaciones para la circulación en diferentes puntos de la localidad. De acuerdo con la información relevada, el fenómeno meteorológico ocasionó múltiples contingencias que obligaron a la intervención de distintos organismos de emergencia, mientras las autoridades trabajan para atender las situaciones más críticas y restablecer las condiciones de seguridad.

El escenario se vio agravado por un incendio de importantes dimensiones que afecta la Ruta Provincial N.º 4, situación que derivó en el corte total del tránsito sobre ese corredor vial.

Daños en el tendido eléctrico y obstáculos sobre la vía pública

Entre las principales consecuencias del temporal se encuentran los daños ocasionados sobre la infraestructura eléctrica. Las intensas ráfagas derribaron postes del tendido eléctrico, provocaron la caída de cables y dejaron distintos sectores sin suministro eléctrico.

Al mismo tiempo, numerosos árboles y ramas cayeron sobre la vía pública, generando situaciones de riesgo para vecinos y conductores, además de dificultar el tránsito en distintos sectores de la villa.

La combinación de postes derribados, cables caídos y árboles sobre calles y caminos obligó a desplegar un operativo coordinado para atender cada una de las contingencias registradas durante la madrugada.

El incendio sobre la Ruta Provincial N.º 4

En paralelo a los daños provocados por el viento, la Ruta Provincial N.º 4 permanece afectada por un incendio de importantes dimensiones, situación que incrementó la complejidad del operativo desplegado en la zona.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, el siniestro obligó a disponer el corte total del tránsito sobre ese corredor.

La presencia simultánea de fuertes ráfagas de viento y un incendio forestal configura un escenario que demanda la intervención permanente de los organismos de emergencia para contener los riesgos y preservar la seguridad de la población.

El municipio pidió permanecer en los hogares

Frente a este panorama, la Municipalidad de El Rodeo emitió un comunicado dirigido a toda la comunidad solicitando extremar las medidas de precaución. Las autoridades municipales pidieron a los vecinos permanecer en sus hogares y evitar la circulación mientras continúen las fuertes ráfagas de viento, salvo en situaciones de extrema necesidad.

El objetivo de esta recomendación es minimizar los riesgos derivados de la caída de árboles, postes y cables, además de evitar la circulación por sectores comprometidos por el incendio y las condiciones meteorológicas.

A través de las redes sociales, la comuna rodeína informó que personal comunal desarrolla tareas de manera permanente y coordinada con el Gobierno de la Provincia y los distintos organismos de emergencia. El operativo tiene como finalidad atender cada una de las contingencias provocadas por el temporal y avanzar en la recuperación de las condiciones de seguridad en los sectores afectados.

El trabajo conjunto comprende la atención de los daños ocasionados por el viento, la asistencia en los lugares donde se registraron caídas de árboles y postes, y el acompañamiento de las acciones que se llevan adelante en la zona del incendio sobre la Ruta Provincial N.º 4.

Recomendaciones para la población

Las autoridades municipales difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a los vecinos con el objetivo de prevenir accidentes mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Entre las principales medidas solicitadas se destacan:

Permanecer en los hogares mientras continúen las fuertes ráfagas de viento.

mientras continúen las fuertes ráfagas de viento. No acercarse a postes, árboles o cables caídos , debido al riesgo que representan.

, debido al riesgo que representan. Evitar transitar por la Ruta Provincial N.º 4 y otras zonas comprometidas.

y otras zonas comprometidas. Acatar las indicaciones impartidas por las autoridades y los equipos de emergencia que trabajan en el operativo.

El municipio remarcó que estas medidas buscan resguardar la integridad de los habitantes y facilitar las tareas que desarrollan los distintos organismos desplegados en la localidad.