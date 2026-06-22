El origen del Día de San Juan: ¿por qué se celebra cada noche del 23 de junio?

La noche del 23 de junio y la madrugada del 24 constituyen uno de los momentos más significativos dentro del calendario de tradiciones vinculadas a San Juan Bautista. La fecha conmemora el nacimiento de quien, según la tradición cristiana, fue el encargado de preparar el camino para la llegada de Cristo y anunciar su mensaje a la humanidad.

La festividad es considerada una de las más antiguas dentro de la tradición católica y ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los siglos gracias a una combinación singular de elementos religiosos, costumbres populares y prácticas heredadas de culturas anteriores al cristianismo.

Uno de los símbolos más característicos de esta celebración son las grandes hogueras que históricamente se encendían durante la víspera de San Juan. Estos fuegos ocupaban un lugar central en los festejos y representaban la luz que irradiaba San Juan Bautista, definido como una figura "ardiente y brillante" que guiaba a la humanidad hacia Cristo en un mundo rodeado de tinieblas.

El significado de las hogueras

Aunque actualmente las fogatas suelen asociarse directamente con la celebración de San Juan, su origen es mucho más antiguo que la propia festividad cristiana. Los llamados fuegos del solsticio nacieron como parte de rituales paganos que tenían lugar en distintos pueblos y culturas. Estas ceremonias estaban vinculadas a fenómenos naturales y al cambio de estaciones, especialmente a los períodos de mayor presencia de luz solar.

Con el paso del tiempo, la Iglesia incorporó estos elementos a la celebración religiosa y terminó bendiciendo una práctica que ya se encontraba profundamente arraigada en las comunidades.

De esta manera, las antiguas manifestaciones paganas fueron adquiriendo un nuevo significado religioso. Los componentes mágicos y supersticiosos que originalmente rodeaban a la comida, la bebida y diversos rituales fueron perdiendo protagonismo, mientras las hogueras pasaron a convertirse en un símbolo de encuentro comunitario y celebración al aire libre.

Cómo una tradición pagana se vinculó con San Juan Bautista

La evolución de esta festividad muestra cómo diferentes tradiciones terminaron confluyendo en una misma celebración. Lo que en sus orígenes respondía a rituales asociados al solsticio fue incorporado gradualmente a la conmemoración cristiana del nacimiento de San Juan Bautista. Esa integración permitió que numerosas costumbres populares sobrevivieran dentro de un nuevo marco religioso.

La fiesta fue enriquecida por las prácticas culturales de distintos países, cada uno aportando sus propias formas de celebrar.

Entre las tradiciones mencionadas se destacan:

En México , la jornada se vive con baños, cantos, bailes y comidas compartidas.

, la jornada se vive con baños, cantos, bailes y comidas compartidas. Las celebraciones incluyen grandes cestas de tamales de pollo y pimientos rellenos.

En Suecia , el salmón y las patatas nuevas constituyen el plato principal.

, el salmón y las patatas nuevas constituyen el plato principal. Las fresas ocupan un lugar destacado como postre tradicional.

En Letonia , la festividad alcanzó carácter nacional.

, la festividad alcanzó carácter nacional. En ese país, cada hombre o niño que lleva el nombre de San Juan recibe un homenaje especial.

Las familias mantienen las puertas abiertas y ofrecen mesas preparadas con embutidos, rábano picante rallado, pan, mantequilla, miel y cerveza dulce.

Estas costumbres reflejan la capacidad de la celebración para adaptarse a diferentes contextos culturales sin perder su esencia vinculada al encuentro comunitario y a la tradición.

La curiosa creencia sobre la lluvia de San Juan

Además de las hogueras y las reuniones populares, existe una creencia que acompaña históricamente a esta fecha: la idea de que el Día de San Juan siempre está asociado a la lluvia.

La celebración del 24 de junio recuerda el nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Zacarías y santa Isabel, además de primo de Jesús. Durante la época colonial en México comenzó a observarse una coincidencia que marcaría profundamente el imaginario popular. La fecha de la festividad coincidía habitualmente con jornadas de precipitaciones, un fenómeno que terminó relacionando la celebración católica con antiguas tradiciones indígenas.

La conexión con Tláloc y la temporada de lluvias

La coincidencia climática permitió que la festividad de San Juan se superpusiera con ceremonias dedicadas a Tláloc, considerado el dios de la lluvia dentro de las creencias prehispánicas.

Los cultos a esta deidad se desarrollaban entre junio y septiembre, período que coincidía con la temporada pluvial. La superposición de ambas tradiciones terminó fortaleciendo una creencia popular que se mantiene vigente hasta la actualidad: la convicción de que el Día de San Juan trae consigo la lluvia.

Según esta tradición, las precipitaciones del 24 de junio marcan simbólicamente el comienzo formal de la temporada de lluvias en el centro de México.

Una festividad que atraviesa culturas y generaciones

La celebración de San Juan constituye un ejemplo de cómo distintas tradiciones pueden fusionarse y mantenerse vigentes a través del tiempo.

Las hogueras heredadas de antiguos rituales, la conmemoración religiosa del nacimiento de San Juan Bautista, las comidas típicas de cada país y las creencias asociadas a la lluvia forman parte de una festividad que continúa reuniendo a comunidades enteras alrededor del mundo.

Cada 23 de junio por la noche, cuando se encienden las fogatas y comienzan los festejos, resurgen costumbres que combinan historia, fe y cultura popular, manteniendo viva una de las celebraciones más antiguas y extendidas de la tradición cristiana.