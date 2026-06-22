Lleguemos al Barrio brindó más de 750 atenciones en localidades de La Paz

El Ministerio de Salud, a través del Programa Provincial Lleguemos al Barrio, continúa desarrollando acciones orientadas a fortalecer el sistema de salud pública mediante estrategias que buscan acercar los servicios sanitarios a la comunidad.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a las prestaciones de salud, especialmente para aquellas personas que residen en zonas alejadas de los principales centros urbanos y que, por distintas circunstancias, encuentran mayores dificultades para acceder a controles médicos, vacunación y otros servicios esenciales.

En ese marco, se llevó adelante un nuevo operativo del programa en las localidades de Quirós y Las Palmitas, ambas ubicadas en el departamento La Paz, donde se concretó una amplia cobertura sanitaria que alcanzó un total de 755 prestaciones.

La jornada permitió acercar distintos servicios de atención médica y preventiva a los vecinos de la zona, mediante un despliegue interdisciplinario que reunió a profesionales de diferentes especialidades y equipos complementarios destinados a cubrir diversas necesidades de la población.

Amplia cobertura médica en distintas especialidades

El operativo desarrollado en Quirós y Las Palmitas incluyó una importante cantidad de consultas y controles vinculados a distintas áreas de la salud.

Las prestaciones alcanzaron a niños, adultos y mujeres embarazadas, permitiendo realizar controles médicos, seguimiento de pacientes y acciones de prevención. Entre las atenciones brindadas se registraron:

42 atenciones de clínica médica .

. 71 atenciones de pediatría .

. 59 atenciones de nutrición .

. 117 prestaciones de enfermería .

. 54 atenciones odontológicas .

. 110 controles de obstetricia.

La diversidad de servicios ofrecidos permitió dar respuesta a múltiples demandas sanitarias de la comunidad, concentrando en una misma jornada especialidades que habitualmente requieren traslados hacia centros urbanos para su atención.

La presencia de equipos de clínica médica posibilitó la realización de controles generales, mientras que las áreas de pediatría y nutrición brindaron asistencia específica orientada a la salud infantil y al seguimiento alimentario. Por su parte, los servicios de enfermería constituyeron uno de los sectores con mayor cantidad de intervenciones, complementando el trabajo desarrollado por el resto de los profesionales presentes durante el operativo.

Vacunación y actualización de calendarios

Uno de los componentes destacados de la jornada fue la participación del móvil del Vacunatorio, que se sumó a las actividades con el objetivo de acercar las campañas de inmunización a los habitantes de ambas localidades.

Durante el operativo se colocaron 25 dosis de distintas vacunas, permitiendo además completar esquemas y calendarios de vacunación. Esta tarea formó parte de las acciones preventivas impulsadas por el Ministerio de Salud dentro del programa, facilitando el acceso a la inmunización para quienes residen en sectores alejados de los centros sanitarios permanentes.

La presencia del móvil permitió que vecinos de diferentes edades pudieran recibir las dosis correspondientes y actualizar sus calendarios de vacunación durante la misma jornada en que accedieron a otras prestaciones médicas.

El trabajo veterinario también tuvo un rol destacado

Además de las acciones orientadas a la atención de las personas, el operativo incluyó una importante intervención del equipo de veterinaria, que desarrolló tareas destinadas al cuidado y control sanitario de animales domésticos y de producción.

Las acciones realizadas comprendieron:

72 mascotas vacunadas .

. 195 animales desparasitados .

. 10 atenciones a animales de granja.

Estas prestaciones permitieron ampliar el alcance del programa, incorporando medidas vinculadas a la salud animal y al bienestar de las mascotas y animales que forman parte de la vida cotidiana de las familias de la zona.

La vacunación y desparasitación constituyeron algunas de las intervenciones más relevantes dentro de este componente del operativo, mientras que la atención a animales de granja brindó asistencia a productores y vecinos que dependen de estas especies para sus actividades habituales.