La Catedral celebrará a San Juan Bautista con misa y procesión

La Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle será escenario este miércoles 24 de junio de las celebraciones en honor de San Juan Bautista, Patrono de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La convocatoria reunirá a los fieles en una jornada especial marcada por la oración, la participación comunitaria y las expresiones de fe que cada año acompañan esta fecha significativa para la Iglesia y para la comunidad católica de la capital catamarqueña.

Las actividades previstas combinarán las celebraciones litúrgicas habituales con actos especialmente organizados para honrar al santo patrono, permitiendo que los creyentes puedan participar tanto de la Eucaristía como de la tradicional manifestación pública de fe que representa la procesión.

El cronograma de celebraciones

De acuerdo con lo informado, los actos litúrgicos centrales comenzarán durante la tarde del miércoles. A las 16.00 se celebrará la Santa Misa, dando inicio a la programación especial preparada para la ocasión. Posteriormente, los fieles participarán de la procesión alrededor de la plaza 25 de Mayo, llevando la imagen de San Juan Bautista en un recorrido que permitirá expresar públicamente la devoción hacia el Patrono de la ciudad.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro comunitario una vez concluidos los actos litúrgicos, permitiendo compartir un momento fraterno entre los participantes de la celebración.

La procesión alrededor de la plaza 25 de Mayo

Uno de los momentos centrales de la jornada será la procesión que se realizará inmediatamente después de la Santa Misa. Durante el recorrido, los fieles portarán la imagen de San Juan Bautista alrededor de la plaza 25 de Mayo, en una manifestación pública de fe que constituye uno de los rasgos más característicos de este tipo de celebraciones religiosas.

La presencia de la imagen del Patrono acompañando a los creyentes en el trayecto previsto representa el punto culminante de la conmemoración, convocando a quienes desean rendir homenaje a San Juan Bautista y participar de una tradición profundamente arraigada en la vida religiosa de la ciudad.

La procesión permitirá además que la comunidad acompañe de manera colectiva la festividad, fortaleciendo el sentido de pertenencia y participación que caracteriza a estas celebraciones patronales.

Chocolate caliente para compartir al finalizar

Una vez concluidos los actos litúrgicos y la procesión, los organizadores servirán chocolate caliente para los asistentes. La iniciativa se suma a las actividades previstas para la jornada y busca ofrecer un momento de encuentro entre los fieles que participen de las celebraciones en honor de San Juan Bautista.

De esta manera, la programación no solo contempla los aspectos religiosos de la conmemoración, sino también un espacio de convivencia destinado a compartir la festividad en comunidad.

Modificaciones en los horarios de las misas

Con motivo de las celebraciones patronales, desde la Catedral se informó una modificación en el cronograma habitual de las celebraciones eucarísticas.

Se comunicó a los fieles que durante este miércoles no se celebrará la Santa Misa de las 18.00. No obstante, se mantendrá la celebración prevista para las 20.00, permitiendo que quienes no puedan participar de los actos centrales de la tarde cuenten igualmente con una instancia de celebración religiosa durante la noche.

Asimismo, por la mañana las celebraciones se desarrollarán con total normalidad en los horarios habituales. Las misas programadas serán:

7.00.

9.00.

11.00.

De esta manera, la comunidad contará con diversas posibilidades para participar de la Eucaristía a lo largo de toda la jornada.