Golpe al tráfico de fauna silvestre: rescatan a tres suris

En un nuevo golpe contra el tráfico de fauna silvestre, personal del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente logró rescatar tres ejemplares de suri que se encontraban en situación de cautiverio ilegal y que, presuntamente, estaban destinados a la comercialización.

El procedimiento se desarrolló en una zona de muy difícil acceso ubicada en cercanías de Las Barranquitas, en el área correspondiente a los departamentos Ancasti y La Paz, sobre el límite con la provincia de Santiago del Estero. La complejidad geográfica del lugar representó uno de los principales desafíos para los equipos encargados de la intervención, que debieron recurrir a herramientas tecnológicas para concretar la localización exacta del sitio donde permanecían los animales.

La acción forma parte de las tareas que llevan adelante organismos provinciales para prevenir y combatir las actividades ilegales vinculadas a la captura, tenencia y comercialización de especies silvestres protegidas.

La tecnología en la protección ambiental

Uno de los aspectos más destacados del operativo fue la utilización de imágenes satelitales para identificar el lugar donde se encontraban los ejemplares de suri. Desde el área oficial se informó que el personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, recurrió a esta herramienta tecnológica debido a las dificultades que presentaba el terreno.

La zona donde se concretó el rescate se caracteriza por la presencia de caminos prácticamente intransitables y por las dificultades de acceso terrestre, circunstancias que complican las tareas de fiscalización y control ambiental.

Frente a este escenario, las imágenes satelitales permitieron determinar con precisión el punto donde debían intervenir los inspectores, optimizando los recursos disponibles y facilitando el desarrollo del procedimiento.

La utilización de estas herramientas representa un recurso estratégico para las acciones de control en áreas alejadas de los centros urbanos y constituye un elemento de apoyo fundamental para detectar posibles infracciones ambientales en regiones donde el acceso físico resulta complejo.

El trabajo de los organismos provinciales

El operativo estuvo a cargo del inspector ambiental Marco Núñez, quien encabezó las actuaciones realizadas en el lugar. La intervención permitió rescatar a los tres ejemplares de suri que permanecían en cautiverio y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes frente a una presunta infracción a la normativa vigente sobre protección de la fauna silvestre.

De acuerdo con la información difundida, los animales habrían estado destinados a la comercialización, una práctica expresamente prohibida por la legislación provincial cuando no cuenta con las autorizaciones correspondientes.

Tras la constatación de la infracción, las autoridades procedieron a labrar el acta correspondiente, dando inicio a las actuaciones previstas por la normativa que regula la protección de la biodiversidad provincial.

La legislación vigente y las sanciones previstas

Como resultado del procedimiento, se confeccionó un acta de infracción en el marco de la Ley Provincial N.º 4855 de Protección de la Fauna Silvestre. La normativa establece mecanismos de protección destinados a preservar las especies animales que forman parte del patrimonio natural de la provincia y contempla sanciones para quienes incumplen las disposiciones relacionadas con la captura, tenencia o comercialización de ejemplares silvestres.

Desde los organismos responsables recordaron que estas conductas constituyen infracciones cuando son realizadas sin la debida autorización y representan una amenaza para la conservación de la biodiversidad.

El rescate de los tres suris se enmarca precisamente en las acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de esa legislación y a desalentar actividades ilegales vinculadas al aprovechamiento de la fauna silvestre.

El compromiso con la biodiversidad

Las autoridades aprovecharon la difusión del operativo para reiterar un mensaje dirigido a toda la comunidad respecto de la importancia de proteger las especies silvestres y respetar las normas ambientales vigentes. En ese sentido, recordaron que:

• La captura de animales silvestres está estrictamente prohibida sin autorización.

• La tenencia de ejemplares de fauna silvestre requiere el cumplimiento de la normativa correspondiente.

• La comercialización de estos animales también se encuentra prohibida cuando no existe habilitación legal.

Asimismo, remarcaron que la protección de la biodiversidad constituye una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, y que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar situaciones irregulares y contribuir a la conservación de los ecosistemas.

Un nuevo avance en la lucha contra los delitos ambientales

El rescate de los tres suris en una zona remota del este provincial representa un nuevo avance en las acciones de control impulsadas por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente para combatir el tráfico de fauna silvestre.

La combinación entre el trabajo de campo y el uso de tecnología satelital permitió superar las dificultades de acceso y concretar una intervención que culminó con la recuperación de los ejemplares y la correspondiente actuación administrativa.

El procedimiento vuelve a poner en evidencia la importancia de fortalecer las herramientas de vigilancia ambiental y de promover el respeto por las normas destinadas a proteger el patrimonio natural de la provincia. Desde los organismos competentes insistieron en que la conservación de la fauna silvestre es una tarea colectiva y recordaron que cuidar la biodiversidad es un compromiso de todos.