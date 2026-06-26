El Pabellón de Turismo del Poncho incorpora un Paseo Federal con 15 destinos nacionales

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho incorporará este año una de las principales novedades de su propuesta turística con la creación del Paseo Federal, un espacio que pasará a formar parte del Pabellón de Turismo y que reunirá la presencia institucional y promocional de destinos de diferentes puntos del país.

La iniciativa representa una evolución del tradicional Patio de las Provincias, un espacio que durante años se desarrolló en el sector exterior del predio de la fiesta. En esta nueva edición, la propuesta cambia de formato y ubicación para integrarse plenamente al circuito principal del Pabellón de Turismo.

El nuevo Paseo Federal estará emplazado entre el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural, generando un recorrido pensado para enriquecer la experiencia de quienes visiten la mayor fiesta cultural de la provincia durante sus diez jornadas de desarrollo.

La reorganización del espacio apunta a consolidar un circuito de circulación que combine promoción turística, actividades recreativas, experiencias interactivas y propuestas gastronómicas en un mismo recorrido.

Quince destinos nacionales y presencia internacional

Durante los diez días de la Fiesta del Poncho, el Paseo Federal contará con la participación de 15 destinos turísticos provenientes de distintas provincias, ciudades y localidades argentinas.

Los destinos confirmados son:

La Rioja.

Jujuy.

Corrientes.

Salta.

San Juan.

Tucumán.

Santa Fe.

Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Icho Cruz.

Villa Carlos Paz.

Merlo.

Pinamar.

Termas de Río Hondo.

Mar Chiquita.

A esta propuesta se sumará además un stand institucional de Atacama-Copiapó, fortaleciendo los vínculos turísticos existentes entre Catamarca y Chile.

La presencia de estos destinos permitirá ofrecer a los visitantes un panorama de distintas alternativas turísticas del país, al tiempo que favorecerá el intercambio institucional dentro de uno de los eventos más importantes del calendario cultural catamarqueño.

Un recorrido con múltiples propuestas

Además de los espacios destinados a la promoción de los destinos participantes, el Paseo Federal incorporará diferentes servicios y actividades para el público. Entre ellas se destacan:

Una cafetería integrada al recorrido.

integrada al recorrido. Activaciones promocionales .

. La participación de siete agencias receptivas .

. La presencia de FEHGRA Catamarca .

. La participación de la Agrupación de Montaña Calchaquí.

Asimismo, se instalará un sector especialmente ambientado para que los visitantes puedan obtener un recuerdo de su paso por la fiesta mediante fotografías enmarcadas con algunos de los paisajes más representativos de la provincia.

Esta propuesta busca complementar la oferta turística con una experiencia visual destinada a quienes recorran el pabellón durante la realización del evento.

La astronomía y el astroturismo

Entre las actividades previstas sobresale una experiencia especialmente dedicada a la astronomía y el astroturismo, que permitirá acercar al público a la observación del cielo mediante la propuesta denominada Astro exploración.

La actividad incluirá observaciones del sol y de la luna, acompañadas por una charla explicativa destinada a los visitantes. Además de las observaciones, se brindará información acerca de las distintas actividades astronómicas que se desarrollan en diferentes puntos de la provincia, con el propósito de difundir esta propuesta turística y educativa.

La iniciativa busca acercar la astronomía de una manera simple y accesible para todo público, incorporando una experiencia de aprendizaje dentro del recorrido del Pabellón de Turismo.

Promoción de los productos regionales

El espacio también contará con la presencia del stand Visit Catamarca, donde se desarrollarán diversas activaciones promocionales orientadas a mostrar la oferta turística provincial.

Entre las actividades previstas habrá degustaciones de vinos y de productos regionales elaborados por productores catamarqueños, promoviendo la producción local como parte de la identidad turística de la provincia. A su vez, Youth For Understanding (YFU) tendrá presencia institucional dentro del pabellón y participará con actividades programadas en el escenario del espacio.

Estas propuestas se integrarán a la programación general con el objetivo de ampliar la oferta de experiencias disponibles para quienes recorran el sector durante la Fiesta del Poncho.