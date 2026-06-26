Tinogasta celebró a San Juan Bautista con una multitudinaria procesión

En la tarde del miércoles 24 de junio, la comunidad parroquial de San Juan Bautista, en la ciudad de Tinogasta, celebró a su santo patrono en la Solemnidad de su Nacimiento, poniendo punto final a una serie de actividades religiosas desarrolladas durante las fiestas patronales.

Los actos litúrgicos marcaron el cierre de las celebraciones que se realizaron bajo el lema "Fe que nos une, tradición que nos identifica, devoción que nos fortalece", una consigna que acompañó cada una de las actividades organizadas en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La jornada reunió a la comunidad parroquial en una celebración que conjugó los momentos litúrgicos con las expresiones tradicionales de la devoción popular, convocando a fieles provenientes de distintos sectores de la región.

El tradicional encuentro de San Pedro y San Juan Bautista

Uno de los momentos destacados de la celebración fue el tradicional encuentro de las imágenes de San Pedro, proveniente de Fiambalá, y San Juan Bautista, una ceremonia que volvió a reunir a las comunidades de ambas localidades en una expresión compartida de fe.

Este encuentro formó parte de las actividades centrales de la festividad y constituyó uno de los actos más significativos de la jornada, en la que la presencia de las imágenes patronales ocupó un lugar central dentro de las celebraciones religiosas.

La llegada de los fieles y de las imágenes de los distintos patronos reafirmó el carácter comunitario de la festividad, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades que participaron de la celebración.

La procesión y la celebración de la Santa Misa

A primeras horas de la tarde comenzó la Solemne Procesión, que partió desde la rotonda Pbro. Julio A. Niñoles hasta el templo parroquial.

El recorrido estuvo acompañado por los fieles que participaron de la caminata religiosa hasta arribar al atrio del templo, donde se celebró la Santa Misa, momento central de la jornada litúrgica.

La celebración eucarística fue presidida por el padre Ángel Nieva y concelebrada por el párroco anfitrión, padre Gustavo Flores; el vicario parroquial, padre Dardo Olivera; el párroco de San Francisco de Asís, en Andalgalá, padre Carlos Robledo; y el administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima, en Fiambalá, padre Javier Cisternas.

La presencia de los distintos sacerdotes reflejó el acompañamiento pastoral a una de las principales celebraciones religiosas de la comunidad parroquial de Tinogasta.

Participación de autoridades, devotos y peregrinos

Las actividades contaron con la participación de autoridades municipales, además de numerosos devotos y peregrinos que llegaron desde las distintas comunidades de la zona.

Los asistentes participaron llevando las imágenes de sus respectivos patronos, sumándose a una celebración que reunió a representantes de diversas comunidades en torno a la festividad de San Juan Bautista.

La concurrencia acompañó cada uno de los actos previstos durante la jornada, tanto en la procesión como en la celebración de la Santa Misa y en las ceremonias posteriores que marcaron el cierre de las fiestas patronales.

Un cierre con símbolos patrios y encuentro comunitario

Luego de la celebración litúrgica, la jornada continuó con un momento de profundo sentido institucional y comunitario.

En la oportunidad se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno a Catamarca, dando paso posteriormente a la ceremonia de arriamiento de la Bandera, acto que marcó oficialmente el cierre de las festividades patronales.

Como culminación de la jornada, los participantes compartieron un chocolate, poniendo fin a una celebración que reunió a vecinos, autoridades, sacerdotes, peregrinos y devotos en torno a la figura de San Juan Bautista. Las fiestas patronales concluyeron luego de una intensa jornada en la que se sucedieron los distintos actos religiosos y comunitarios previstos para la Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista.