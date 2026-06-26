Vamos llegando al finde: cómo va a estar el clima en Catamarca

Este viernes transitará climáticamente bajo un escenario meteorológico marcado por la estabilidad y una amplitud térmica moderada, con un amanecer frío y una tarde algo más agradable, tal y como fueron los días previos. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presentará con cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, sin lluvias previstas en ninguno de los momentos de la jornada.

El dato central es que no se esperan sobresaltos en materia climática: el tiempo se mantendrá estable de principio a fin, con un comportamiento típico de una jornada invernal en la que el frío se hará sentir con mayor fuerza durante las primeras horas del día, para luego dar paso a una tarde más templada. La nubosidad, lejos de representar un factor de inestabilidad, se mantendrá dentro de parámetros moderados y sin generar condiciones para precipitaciones.

La madrugada arrancará fresca

Según el detalle del informe, la madrugada comenzó con una temperatura de 6 grados, bajo un cielo algo nublado y con vientos del Noreste que soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La presencia de viento del sector Noreste durante las primeras horas aportará movimiento al ambiente, pero sin alcanzar intensidades que alteren de manera significativa el desarrollo normal de las actividades. En ese contexto, la combinación entre una temperatura de un dígito, nubosidad parcial y viento moderado perfilará un arranque de jornada fresco en casi toda la provincia.

La mañana, otra vez con la mínima del día

Con el correr de las horas, el termómetro mostrará un descenso adicional y la mañana se perfilará como el tramo más frío del día. El pronóstico de SMN anticipa una temperatura mínima de 3 grados, que será el registro más bajo de la jornada. Pese a esa baja, las condiciones generales del tiempo no presentarán modificaciones significativas respecto de la madrugada.

El cielo continuará algo nublado, y el viento seguirá soplando desde el Noreste, también con velocidades de entre 13 y 22 km/h. De esta manera, el panorama matinal estará dominado por el frío, aunque sin fenómenos asociados como precipitaciones o cambios abruptos de tiempo. No obstante, sí se registrarán ráfagas con máximas de hasta 50 km/h.

La persistencia de estas condiciones refuerza la idea de una jornada lineal desde el punto de vista meteorológico: el viernes no tendrá sobresaltos y mostrará una evolución gradual, con el foco puesto en las bajas temperaturas de la primera mitad del día y una posterior mejora térmica hacia la tarde.

La tarde traerá el momento más templado

La tarde será el momento más benigno del viernes. El pronóstico prevé una temperatura máxima de 20 gracias, que representará el punto más templado de la jornada. Aun así, el cielo seguirá presentando nubosidad parcial, ya que se mantendrá algo nublado, y no habrá cambios en materia de precipitaciones: la probabilidad de lluvia seguirá siendo nula.

En este tramo del día se registrará además una modificación en la dirección del viento. El informe señala que el viento rotará al Norte, aunque conservará una intensidad similar, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Ese comportamiento acompañará el leve repunte térmico de la tarde, que permitirá una sensación más agradable en comparación con el frío de la mañana.

La combinación de máxima, cielo algo nublado y ausencia de lluvias configura una tarde típicamente invernal, pero sin condiciones extremas. Será, en definitiva, el momento más estable y amable del día desde el punto de vista térmico.

Una noche con nubosidad parcial

Hacia la noche, el pronóstico anticipa una nueva variación en el estado del cielo y en el comportamiento del viento. Para el cierre de la jornada se esperan condiciones parcialmente nubladas, con una temperatura de 12 grados y viento del oeste. A diferencia de los tramos anteriores, la intensidad del viento será menor y oscilará entre 7 y 12 km/h.

Este descenso en la velocidad del viento acompañará el final de un día sin precipitaciones y con un comportamiento atmosférico previsible. La nubosidad parcial prevista para la noche no implicará un cambio de escenario en términos de inestabilidad, sino simplemente una continuidad de las condiciones de cielo variable que dominarán a lo largo de todo el viernes.

