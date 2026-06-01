La Biblioteca Provincial Julio Herrera celebró 131 años de historia con una emotiva velada

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera celebró su 131° aniversario con una velada cultural especialmente organizada para compartir con la comunidad un nuevo capítulo de su extensa trayectoria institucional. La jornada reunió a lectores, escritores, artistas y público en general en un encuentro que reafirmó el vínculo histórico de la entidad con la sociedad catamarqueña y renovó su compromiso con la promoción de la lectura, el conocimiento y la cultura.

El aniversario se convirtió en una oportunidad para destacar el papel que la biblioteca ha desempeñado a lo largo de más de un siglo de existencia, consolidándose como uno de los espacios culturales más representativos de la provincia.

Desde sus orígenes, la institución ha mantenido una labor permanente vinculada a la preservación del patrimonio bibliográfico y al desarrollo de propuestas orientadas a acercar los libros, la producción intelectual y las expresiones artísticas a la comunidad. La celebración convocó a personas de diferentes ámbitos culturales y educativos, generando un espacio de encuentro donde la literatura, la música y las artes visuales se integraron en una propuesta especialmente diseñada para homenajear la historia de la biblioteca.

Un mensaje de pertenencia y reconocimiento

Las actividades comenzaron con las palabras de apertura de la directora de Bibliotecas y Archivo, profesora Celia Sarquis, quien destacó la importancia de compartir el aniversario junto a quienes acompañan habitualmente el trabajo de la institución.

Durante su intervención, puso en valor el significado que tiene la Biblioteca Provincial para la comunidad catamarqueña y resaltó el sentimiento de pertenencia que despierta entre quienes forman parte de su historia cotidiana. "La importancia de la presencia de las personas que nos acompañan hoy, en esta fecha que planteamos como un festejo, como una reafirmación de nuestro orgullo de pertenecer a esta institución tan cara a los sentimientos de los catamarqueños", expresó.

Sus palabras marcaron el tono de una celebración que buscó destacar no solo la trayectoria de la biblioteca, sino también el vínculo construido con generaciones de lectores y usuarios que han encontrado en ese espacio un punto de encuentro con la cultura y el conocimiento.

"Paisaje", una propuesta artística vinculada con la identidad provincial

Uno de los momentos centrales de la velada estuvo dado por la presentación del espectáculo poético-musical "Paisaje", a cargo de Celina Galera y Alejandro Acosta.

La propuesta artística ofreció un recorrido por distintos aspectos del territorio catamarqueño a través de la literatura y la música, combinando canciones, textos y recursos visuales en una experiencia que buscó reflejar la diversidad geográfica y afectiva de la provincia. La presentación construyó una paleta sonora acompañada por la proyección de obras de artistas visuales catamarqueños, generando un diálogo entre distintas expresiones artísticas.

A lo largo del espectáculo, la poesía fue articulando relatos e imágenes vinculados a los paisajes provinciales y a las historias de los hombres y mujeres que los habitan.

La propuesta permitió construir una mirada sensible sobre el territorio, integrando diferentes lenguajes culturales en una experiencia artística centrada en la identidad local.

Libros, autores y producción editorial catamarqueña

Otro de los espacios destacados de la celebración fue la expoventa de libros de editoriales catamarqueñas, iniciativa que permitió a los asistentes acercarse a la producción literaria local y conocer el trabajo de autores de la provincia. Durante la jornada, el público tuvo la posibilidad de recorrer distintas propuestas editoriales y acceder a publicaciones vinculadas con diversos géneros y temáticas.

Además, se exhibieron las novedades editoriales 2026 disponibles en la Tienda de Autores Catamarqueños, un espacio especialmente destinado a promover y difundir la producción literaria provincial.

Entre las actividades desarrolladas se destacaron:

• Expoventa de libros de editoriales catamarqueñas.

• Presentación de publicaciones de autores locales.

• Exhibición de novedades editoriales 2026.

• Difusión del trabajo realizado por la Tienda de Autores Catamarqueños.

Estas propuestas complementaron la programación artística y fortalecieron el objetivo de acercar la producción cultural local al público presente.

Un cierre de celebración y reconocimiento

La jornada concluyó con un brindis conmemorativo acompañado por una torta alusiva al 131° aniversario de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera.

El cierre incluyó además sorteos de libros y la entrega de souvenirs conmemorativos destinados a quienes participaron de la celebración.

Estas actividades permitieron coronar una jornada atravesada por el reconocimiento a la historia institucional de la biblioteca y por la valoración de la lectura como herramienta de formación, encuentro y construcción cultural.

Más de un siglo al servicio de la cultura

Fundada en 1895, la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera constituye uno de los espacios culturales más emblemáticos de Catamarca.

A lo largo de sus 131 años de historia ha sostenido una misión centrada en la preservación del patrimonio bibliográfico provincial y en la generación de propuestas que acercan a la comunidad a la lectura, el conocimiento y las distintas manifestaciones culturales. Su trayectoria la ha convertido en un ámbito de referencia para estudiantes, investigadores, escritores, docentes y lectores, consolidando un legado que trasciende generaciones.

La celebración de este nuevo aniversario no solo permitió recordar el camino recorrido desde su fundación, sino también reafirmar el compromiso de la institución con la promoción de la cultura y con la construcción de espacios que mantengan viva la memoria colectiva de los catamarqueños.