El Parque de los Vientos reabre renovado y listo para las las vacaciones de invierno

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital informó que el Parque de los Vientos quedó nuevamente habilitado para el público de manera oficial, luego de la culminación de las tareas de mantenimiento integral ejecutadas durante el mes de junio.

La reapertura llega en un momento de intensa concurrencia al Ecoparque El Jumeal, ya que durante el receso invernal de julio de 2026 numerosas familias de vecinos y turistas eligen este espacio como uno de los principales puntos de encuentro, recreación y contacto directo con la naturaleza dentro de la ciudad.

Según se informó, el parque se encuentra completamente acondicionado para recibir a los visitantes, luego de una serie de intervenciones destinadas a preservar la infraestructura existente, recuperar sectores verdes, fortalecer el patrimonio natural y ofrecer mayores comodidades tanto a quienes realizan actividades deportivas como a quienes optan por paseos familiares.

Los trabajos y las mejoras

Las tareas de optimización se desarrollaron a lo largo de todo el recorrido del predio con el propósito de mantener las condiciones generales del parque y garantizar mejores servicios para sus usuarios.

Entre las principales acciones ejecutadas se destacan las mejoras realizadas en los canteros vinculados a la caminería que conecta la avenida Ocampo con el dique, un sector considerado de alta circulación y ampliamente utilizado por quienes diariamente concurren al lugar para actividades recreativas.

En ese mismo marco también se avanzó con la resiembra de césped, trabajos de reforestación mediante la incorporación de nuevas especies arbóreas autóctonas y el reacondicionamiento técnico del sistema de riego por goteo que abastece a todo el predio. Estas intervenciones apuntan a fortalecer las condiciones ambientales del parque y preservar sus espacios verdes como parte del patrimonio natural del Ecoparque El Jumeal.

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Nuevos servicios y equipamiento para los visitantes

Las mejoras también comprendieron la incorporación de nuevos servicios destinados a facilitar la permanencia y orientación de quienes recorren el predio.

En este sentido, se instaló cartelería informativa, turística y preventiva, destinada a brindar información útil para los visitantes y contribuir a una circulación más ordenada dentro del parque.

Asimismo, se incorporó una nueva estación del programa de movilidad sustentable «Vamos en Bici», que ofrece una alternativa de transporte ecológico para recorrer los distintos sectores del Ecoparque. Las intervenciones alcanzaron especialmente al sector del Parque de los Vientos, donde se realizaron podas correctivas destinadas a mejorar el estado sanitario y la seguridad del arbolado existente.

Además, se efectuaron nuevas plantaciones florales y se incorporó equipamiento considerado de vanguardia para mejorar la experiencia de los visitantes.

Entre las nuevas instalaciones se encuentran:

Dos humidificadores urbanos , diseñados para optimizar el confort térmico durante jornadas templadas.

, diseñados para optimizar el confort térmico durante jornadas templadas. Una estación solar matera .

. Cestos especiales para la disposición de heces de mascotas, una prestación innovadora que, según se informó, se implementa por primera vez en los espacios públicos de la ciudad.

Organización de servicios y horarios de atención

Con el objetivo de garantizar una experiencia ordenada para quienes visitan el Ecoparque, el municipio estableció un esquema de funcionamiento para las distintas dependencias y servicios.

Las oficinas de información turística y administrativa, ubicadas a la altura de la plazoleta Combatientes de Incendios Forestales, frente al espejo de agua, funcionan de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. Allí los visitantes pueden realizar consultas sobre las actividades recreativas autorizadas. Por otra parte, los baños públicos, ubicados detrás de las oficinas administrativas, permanecen habilitados:

De lunes a viernes: de 7:00 a 21:00 horas .

de . Sábados, domingos y feriados: de 9:00 a 21:00 horas.

En tanto, la estación de bicicletas públicas funciona de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00 horas, permitiendo el desplazamiento de los usuarios por el circuito pavimentado del parque.

Actividades recreativas

El municipio también informó que el Ecoparque cuenta con una organización específica para el desarrollo de las distintas actividades recreativas. En el sector del muelle de los Juncos y la zona ubicada frente a la plazoleta central se concentran las disciplinas acuáticas habilitadas.

Entre ellas se encuentran:

Kayak.

Paddle surf.

Hidropedales.

Hidrobicis.

Pesca deportiva de temporada.

Natación con seguro vigente.

Por otra parte, en el área de faldeos y quebradas naturales se desarrollan las actividades terrestres vinculadas al turismo de naturaleza y la recreación deportiva.

En esos sectores se realizan:

Senderismo.

Mountain bike.

Descenso.

Escalada.

La futura Reserva Natural de Usos Múltiples

Las obras y mejoras ejecutadas se enmarcan dentro del proceso participativo de creación de la futura Reserva Natural de Usos Múltiples Ecoparque El Jumeal.

Según se informó, esta planificación ya permitió definir la sectorización de las actividades terrestres y acuáticas, mediante registros conjuntos de usuarios.

El proceso cuenta con el acompañamiento activo de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), científicos del CONICET y distintos organismos académicos, con el propósito de ordenar de manera sostenible la convivencia entre los sectores de alto valor biológico y las actividades tradicionales que se desarrollan en el lugar.

Recomendaciones para preservar el espacio

Junto con la reapertura oficial, las autoridades municipales recordaron la importancia de mantener prácticas responsables que contribuyan a la conservación del parque y favorezcan la convivencia entre todos los visitantes.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

Transitar únicamente por las sendas autorizadas.

Utilizar calzado apropiado.

Llevar agua para hidratación.

Contar con protección solar.

No arrojar residuos fuera de los cestos habilitados.

No encender fuego bajo ninguna circunstancia.

Evitar alimentar a la fauna silvestre.

Respetar el mobiliario público.

Asimismo, para quienes concurran acompañados por mascotas, se recordó que es obligatorio mantenerlas siempre sujetas con correa y recolectar inmediatamente sus heces, utilizando para ello los nuevos cestos especialmente instalados.

Con la finalización de las obras de mantenimiento y la incorporación de nuevos servicios e infraestructura, la Municipalidad de la Capital formalizó la invitación a las familias catamarqueñas y a los turistas para redescubrir el Parque de los Vientos durante las vacaciones de invierno. El objetivo, según se destacó, es disfrutar de uno de los principales espacios naturales de la ciudad, promoviendo al mismo tiempo el compromiso compartido de preservar este pulmón verde que constituye un patrimonio natural de toda la comunidad.