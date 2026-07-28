El Pasaporte Cultural cerró las vacaciones de invierno con una destacada convocatoria

Con una amplia participación de visitantes y público local, el Pasaporte Cultural concluyó este domingo 26 su edición especial correspondiente a las vacaciones de invierno, luego de desarrollar una propuesta destinada a incentivar el recorrido por los museos de la ciudad y acercar a los participantes al patrimonio histórico, artístico y cultural de Catamarca desde una modalidad diferente y participativa.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Patrimonio Cultural y estuvo orientada a generar una experiencia que combinó el conocimiento de distintos espacios culturales con una dinámica de participación activa. La propuesta consistió en visitar diversos museos, completar una misión en cada uno de ellos y reunir los sellos correspondientes en el pasaporte, requisito que permitió acceder a premios de la marca Catamarca.

La actividad se desarrolló durante el período de vacaciones de invierno y logró convocar tanto a turistas como a residentes, quienes recorrieron los distintos espacios culturales incluidos en el circuito diseñado especialmente para esta edición.

Participación de visitantes de distintas provincias

Durante los días en que se llevó adelante la propuesta participaron visitantes provenientes de Córdoba, La Rioja, Jujuy, Buenos Aires y también de distintos puntos de la provincia de Catamarca.

Quienes llegaron desde otras provincias aprovecharon su estadía para conocer la oferta cultural que presenta la ciudad, incorporando a sus recorridos la visita a los museos participantes. Al mismo tiempo, el público local también formó parte de la experiencia, generando un importante movimiento entre los diferentes espacios culturales incluidos en el circuito.

La convocatoria permitió reunir a visitantes con distintos perfiles, todos motivados por la posibilidad de descubrir el patrimonio cultural provincial mediante una actividad que integró el conocimiento con una propuesta recreativa.

Amplió el recorrido por los museos

La responsable del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), Claudia Yapura, destacó la muy buena recepción que obtuvo el Pasaporte Cultural durante su desarrollo.

Según señaló, muchos de los participantes expresaron su entusiasmo por haber tenido la oportunidad de conocer otros museos de la ciudad gracias al recorrido planteado por la iniciativa. La propuesta permitió que numerosos visitantes ampliaran el circuito habitual de visitas, incorporando espacios que hasta ese momento no habían recorrido.

De esta manera, el Pasaporte Cultural no solo incentivó la participación en la actividad, sino que también promovió el descubrimiento de diferentes instituciones dedicadas a la preservación y difusión del patrimonio cultural de Catamarca.

Quiénes integran el circuito cultural

La edición especial de vacaciones de invierno contó con la participación de cuatro espacios culturales que formaron parte del recorrido propuesto.

Los museos participantes fueron:

Museo de la Fiesta del Poncho.

Museo Histórico.

Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela.

Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

Cada uno de estos espacios recibió a los visitantes que participaron de la propuesta, quienes debieron cumplir una misión y obtener el sello correspondiente para completar el pasaporte.

Esta dinámica permitió incentivar el tránsito entre los distintos museos, generando un recorrido continuo que integró diversas expresiones vinculadas con la historia, el arte y el patrimonio cultural de la provincia.