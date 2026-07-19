El Pasaporte del Poncho invita a descubrir Catamarca con un recorrido interactivo

La 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho incorpora entre sus atractivos una iniciativa destinada a promover los destinos turísticos de la provincia mediante una experiencia participativa. Se trata del Pasaporte del Poncho, una propuesta interactiva que invita a quienes visitan el Pabellón de Turismo a descubrir la riqueza de Catamarca a través de un recorrido simbólico inspirado en los tradicionales pasaportes de viaje.

La actividad fue pensada para que cada visitante pueda conocer, sello a sello, algunos de los lugares más representativos del territorio provincial. A medida que avanza por el circuito, el público reúne las estampas correspondientes a cada destino hasta completar el pasaporte, transformando la visita al Poncho en un verdadero recorrido por la geografía catamarqueña.

La experiencia se desarrolla íntegramente dentro del Pabellón de Turismo, donde el material puede completarse mediante un circuito diseñado especialmente para que personas de todas las edades participen de manera activa.

Un recorrido inspirado en los pasaportes de viaje

El diseño del Pasaporte del Poncho toma como referencia el formato de los tradicionales documentos utilizados para viajar entre distintos países, aunque en esta oportunidad el itinerario está dedicado exclusivamente a los atractivos turísticos de Catamarca.

Cada sello representa una nueva etapa del recorrido y permite al visitante avanzar por distintas regiones de la provincia. De esta manera, el pasaporte se convierte en una herramienta lúdica que invita a conocer paisajes, localidades y destinos emblemáticos mediante una dinámica sencilla y participativa.

El público puede recorrer los diferentes espacios del Pabellón de Turismo reuniendo las estampas correspondientes hasta completar todas las páginas del pasaporte, en una propuesta que combina entretenimiento con promoción turística.

Los destinos representados en el Pasaporte del Poncho

Cada página del pasaporte presenta una parte del patrimonio turístico de Catamarca, permitiendo recorrer simbólicamente diferentes localidades distribuidas en el territorio provincial.

Entre los destinos incluidos en la propuesta se encuentran:

San Fernando del Valle de Catamarca.

El Rodeo.

Fiambalá.

Antofagasta de la Sierra.

Belén.

Andalgalá.

Tinogasta.

Santa María.

Hualfín.

Los Varela.

Paclín.

Saujil.

Los Altos.

Entre otros destinos de la provincia.

La selección permite reflejar la diversidad de paisajes y regiones que conforman la oferta turística catamarqueña, acercando al visitante a distintos puntos del mapa provincial mediante un recorrido simbólico que puede realizarse durante la visita al Poncho.

El sello de "Misión cumplida"

Una vez que el visitante logra reunir todos los sellos previstos en el recorrido, el pasaporte recibe una marca especial que certifica la finalización de la actividad.

El sello de "Misión cumplida" representa el cierre del circuito y convierte al pasaporte en un recuerdo de la participación en la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Al mismo tiempo, el documento se transforma en una invitación para conocer personalmente cada uno de los destinos incluidos en el recorrido una vez finalizada la Fiesta, extendiendo la experiencia más allá del Predio Ferial.

Una actividad para chicos y grandes

El Pabellón de Turismo incorpora con esta iniciativa una propuesta de carácter lúdico e interactivo destinada a públicos de todas las edades.

La dinámica invita tanto a niños como a adultos a descubrir la diversidad de paisajes, culturas y experiencias que ofrece Catamarca mediante una actividad participativa en la que cada sello representa una nueva etapa del viaje.

Más allá del entretenimiento, el recorrido busca acercar a los visitantes a la riqueza turística de la provincia y despertar el interés por conocer cada uno de los destinos representados en el pasaporte.

La actividad convierte el tránsito por el pabellón en una experiencia distinta, donde cada participante puede construir su propio itinerario hasta completar el recorrido previsto.

Cómo obtener el Pasaporte del Poncho

Quienes deseen participar de la propuesta pueden solicitar su ejemplar del Pasaporte del Poncho en el stand de Visit Catamarca, ubicado dentro del Pabellón de Turismo.

Información para los visitantes:

Actividad: Pasaporte del Poncho.

Pasaporte del Poncho. Lugar: Pabellón de Turismo.

Pabellón de Turismo. Punto de entrega: stand de Visit Catamarca .

stand de . Modalidad: recorrido interactivo mediante sellos de destinos turísticos.

recorrido interactivo mediante sellos de destinos turísticos. Disponibilidad: hasta el domingo 26 de julio.

La propuesta permanecerá disponible durante toda la realización de la 55º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, brindando a los visitantes la posibilidad de completar el recorrido y conservar el pasaporte como recuerdo de la experiencia.

Con el Pasaporte del Poncho, el Pabellón de Turismo suma una alternativa que combina participación, entretenimiento y promoción de los principales destinos de Catamarca. A través de un recorrido inspirado en los tradicionales pasaportes de viaje, la iniciativa permite descubrir la diversidad de paisajes, localidades y experiencias que ofrece la provincia, transformando la visita a la Fiesta en un viaje simbólico que culmina con el sello de "Misión cumplida" y con la invitación a seguir recorriendo Catamarca más allá del Poncho.