El Paso Internacional San Francisco permanecerá cerrado por acumulación de nieve

El Paso Internacional San Francisco, uno de los principales corredores que vinculan a la provincia de Catamarca con Chile, permanece cerrado de manera preventiva debido a las condiciones climáticas registradas en la zona cordillerana.

La medida fue comunicada oficialmente por la Dirección Nacional de Vialidad durante la mañana de este domingo 21 de junio y responde a la acumulación de nieve sobre distintos tramos de las rutas que conforman el corredor internacional. Según el informe emitido por el organismo a las 9:00 horas, la decisión fue adoptada con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios ante el estado de la calzada y las dificultades que presentan las condiciones de transitabilidad en la alta montaña.

La restricción alcanza a todo tipo de circulación y se mantendrá vigente hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras para la reapertura del paso fronterizo.

Acumulación de nieve en ambos lados de la frontera

De acuerdo con la información proporcionada por Vialidad Nacional, el problema afecta tanto al sector argentino como al chileno del corredor internacional. Las autoridades señalaron que la acumulación de nieve se registra sobre:

La Ruta Nacional 60, en territorio argentino.

La Ruta CH-31, en territorio chileno.

La presencia de nieve sobre la calzada genera riesgos para la circulación vehicular y obliga a realizar tareas específicas de despeje y mantenimiento antes de permitir nuevamente el tránsito de vehículos.

La situación climática en la cordillera motivó la adopción de medidas preventivas destinadas a evitar incidentes y garantizar que la circulación pueda desarrollarse en condiciones adecuadas una vez que el corredor sea rehabilitado.

Trabajos de despeje y mantenimiento

Mientras se mantiene la restricción, equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en la zona afectada para remover la nieve acumulada y recuperar las condiciones de transitabilidad. Las tareas operativas tienen como finalidad despejar la calzada y realizar las evaluaciones correspondientes sobre el estado general de la ruta.

Entre los trabajos que se desarrollan actualmente se encuentran:

Despeje de nieve acumulada sobre la calzada.

Mantenimiento de los sectores afectados.

Evaluación permanente de las condiciones de circulación.

Monitoreo de la situación climática en la cordillera.

La continuidad de estas tareas resulta fundamental para determinar cuándo podrá habilitarse nuevamente el tránsito por el paso internacional. Las autoridades indicaron que la reapertura dependerá exclusivamente de la evolución de las condiciones climáticas y de las condiciones de seguridad que presenten tanto la Ruta Nacional 60 como la Ruta CH-31.

Recomendaciones para los viajeros

Frente al cierre preventivo, Vialidad Nacional emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tenían previsto viajar hacia la zona de alta montaña.

El organismo solicitó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier desplazamiento. Entre las recomendaciones difundidas se destacan:

Consultar la información oficial antes de iniciar el viaje.

Verificar las condiciones de transitabilidad de las rutas.

Mantenerse atentos a nuevas actualizaciones.

Evitar trasladarse hacia la zona mientras continúe vigente el cierre.

Estas medidas buscan evitar inconvenientes para los conductores y reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas que afectan actualmente al corredor internacional.