El Poncho 2026 apuesta a un Mercado Cultural más amplio y con una agenda artística

El Mercado Cultural volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, reafirmando una iniciativa que tuvo su primera experiencia durante la edición anterior y que rápidamente se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro del Predio Ferial.

La propuesta nació con el objetivo de reunir en un mismo espacio a artesanos, emprendedores, diseñadores, productores gastronómicos y artistas, generando una plataforma destinada a fortalecer y visibilizar la producción cultural local. Tras la experiencia inaugural, la organización decidió ampliar significativamente la iniciativa para esta nueva edición, tanto en dimensiones como en cantidad de participantes y servicios.

Este año, el Mercado Cultural presentará una estructura renovada que albergará a 141 feriantes y expositores, conformando una de las ofertas más amplias dentro del evento.

Una vidriera para la producción local y regional

La nueva disposición del espacio fue diseñada para integrar diferentes sectores vinculados a la producción y el emprendedurismo de Catamarca.

La composición estará conformada por:

50 feriantes del Mercado Cultural.

60 emprendedores de MECA (Mujeres Emprendedoras de Catamarca).

31 expositores del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC).

La articulación de estos sectores permitirá conformar una amplia vidriera para la producción local y regional, ofreciendo al público la posibilidad de recorrer propuestas diversas vinculadas al diseño, la artesanía, la gastronomía y los emprendimientos productivos.

El espacio podrá visitarse diariamente entre las 14 y las 23 horas, consolidándose como una alternativa permanente dentro de la programación general de la fiesta.

La propuesta cultural

Uno de los aspectos más relevantes de la renovación es la reorganización integral del recorrido alrededor de un escenario central que se posiciona como el corazón artístico y cultural del Mercado.

La nueva estructura posee mayores dimensiones que la utilizada en la edición anterior, una característica pensada para optimizar la puesta en escena y mejorar tanto la experiencia de los artistas como la del público asistente.

Desde ese espacio se desarrollará una programación permanente de música y danza durante todas las jornadas del evento, generando una dinámica constante de actividades y promoviendo la interacción entre los artistas, los emprendedores y los visitantes.

La presencia continua de espectáculos busca fortalecer el carácter cultural del sector y transformarlo en un punto de permanencia dentro del Predio Ferial.

Más gastronomía y nuevas opciones para el público

La propuesta gastronómica también experimentará una expansión importante durante la edición 2026. Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de 15 foodtrucks, que ampliarán la oferta para quienes recorran el mercado y permanecerán en funcionamiento hasta las 3 de la madrugada.

La extensión horaria permitirá que el espacio mantenga actividad más allá de las propuestas comerciales y culturales diurnas, ofreciendo alternativas para quienes continúen disfrutando de las actividades nocturnas de la Fiesta del Poncho.

El Patio Cervecero mantiene su protagonismo

Otro de los sectores que continuará ocupando un lugar central será el Patio Cervecero, que volverá a funcionar como uno de los espacios más convocantes del Mercado Cultural. La propuesta reunirá a:

Nueve productores cerveceros.

Ocho stands complementarios.

Todo el sector estará ubicado en el área externa del Mercado Cultural y contará con una ubicación estratégica, ya que ofrecerá vista directa al escenario principal.

Al igual que los foodtrucks, el Patio Cervecero funcionará hasta las 3 de la madrugada, ampliando las posibilidades de permanencia y circulación de los visitantes dentro del predio.

Mejoras en infraestructura y accesibilidad

La organización también avanzó en una serie de mejoras vinculadas a los servicios y la infraestructura del espacio.

Entre las principales intervenciones se destacan:

La ampliación de los sanitarios, que duplican su capacidad respecto de la edición anterior.

La incorporación de un nuevo acceso por la Avenida Padre Sonzini .

. La construcción de una caminería que conecta directamente el Mercado Cultural con el Patio Cervecero.

Estas obras apuntan a mejorar la circulación interna, facilitar los desplazamientos de los visitantes y optimizar la accesibilidad dentro del Predio Ferial durante el desarrollo de la fiesta.

Nueve jornadas de música y danza

La programación artística del escenario central se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 26, con una agenda que reunirá expresiones folklóricas, chamamé, tango, rock, música urbana, reggae, danza tradicional y propuestas contemporáneas. Entre los artistas, grupos y academias que integrarán la cartelera se encuentran Ballet El Taller, Chef, Maite Díaz, Lautaro Cancino, Raúl Acevedo, Compañía de Danzas Semillas Gauchas, Lucas Tapia, La Huella Catamarca, Carla Romero y Riqra durante la jornada inaugural.

A lo largo de los días también participarán Alma de Horizonte - Ballet FME, Emir Martínez, Ballet Folklórico Flor de Cardón, Andrea Ochoa, Exequiel Olmos, Glenda J, La Banda de René, Adrián Luna y Para Bailar; además de Franco Reyes, Los Luceros del Chamamé, Dúo San Fernando, Mauricio Páez, Cautivos Ballet, Chacareros Folk, Lisandro Delgado, Ballet Cuesta del Portezuelo, Leo Rasgido y su violín carpero y La Va-k Sagrada.

La programación continuará con la presencia de Clementina, Fer Fernández, Prisma, Milba, La Vorágine Rock, Mustang, Vane Martínez, Inner Fall, Nevermind y La Pez-era; mientras que el martes actuarán Ballet Folklórico Los Amigos, Altamirada Folk, Los Quilmeños, Marcelo Costas, Pablo Figueroa, Grupo Remembranza Tango, De Puro Guapo, César Ayosa y su banda, Sapikuna y La Nuestra.

Las siguientes jornadas incluirán a Academia de Danzas Folclóricas Reflejos de Tradición, Dudy Heredia, Florencia Tula, Los Piedrablanqueños, Wayná Folk, La Legión del Matrero, Smoke Death, Neitors, Euforia, Norte Impasible y Mortadela Slim; además de Academia de Danzas Folklóricas y Malambo La Santa Federación, Daniel Ernesto Polti, Mariano Romero, Mariano Acosta, Academia de Danzas Folklóricas Renacer, Borrando Fronteras, Valentín Asesor, Takiri Ballet, Sesión Urbana —integrada por Divergentes Crew, Nachowav, Catamarca Trap, Lucaz Rage y Nahu—, Sol Margueliche y Reggae Activo.

La agenda se completará con Ya Vas a Ver, Fulanos del Rock, Dios Sabrá, Carolina Ibarra, Disturbio, Disruptiva, Paseando por Roma, Valeria Argerich, Juan Martín Angera, Lupercales y La NN; además de Diego Ávila, Luz Delgado, El Ballet Juntos, Mariángeles, Rocky Costa, Gold Stars, Flor de Lima, Jomaray, Darío Mercado e Ileana Martínez.

El cierre estará a cargo de Academia Espíritu Gaucho, Julio Maidana, Brisas del Chamamé, Sonckoy Suma, Emilce Quinteros, Ballet Allpamasca, Carnavacopla, Los Aguirre Folk, Fran y Rocío y Los del Milagro.

Con una estructura ampliada, mayor cantidad de participantes, mejoras en infraestructura y una intensa agenda artística, el Mercado Cultural se proyecta como uno de los espacios más dinámicos y convocantes de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, fortaleciendo el vínculo entre la producción local, el emprendedurismo y las expresiones culturales que forman parte de la identidad catamarqueña.