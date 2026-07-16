El Poncho Audiovisual celebra su quinta edición con cine, animación, memoria y teatro

La 5° edición del Poncho Audiovisual se desarrollará del 18 al 26 de julio en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial, en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, con una propuesta que reunirá distintas expresiones audiovisuales y escénicas destinadas a públicos de todas las edades.

Con actividades programadas entre las 15 y las 22 horas, el ciclo ofrecerá una agenda que abarcará desde muestras de animación para toda la familia hasta documentales, largometrajes, cortometrajes, obras teatrales y una programación dedicada al cine de terror. Todas las actividades contarán con entrada libre y gratuita.

La edición de este año incorpora espacios para la difusión de producciones regionales, estrenos provinciales, encuentros con realizadores y una propuesta que combina cine, identidad, memoria y patrimonio cultural.

El Ponchito Audiovisual

La programación comenzará con la sección Ponchito Audiovisual, que se desarrollará diariamente de 15 a 18 horas y estará especialmente destinada al disfrute de toda la familia y de los aficionados a la animación. En esta edición se proyectarán tres muestras de animación, entre ellas una propuesta que se incorpora por primera vez al ciclo.

Las muestras serán:

Garabatos , presentada por primera vez y a cargo de la animadora catamarqueña Mariana Díaz . La muestra está integrada por trabajos animados realizados por alumnos y ex alumnos de su taller de animación 2D que desarrolla en el Nodo Tecnológico de la Capital , además de producciones provenientes del ISAC , IDAC , Image Campus , entre otras instituciones.

, presentada por primera vez y a cargo de la animadora catamarqueña . La muestra está integrada por trabajos animados realizados por alumnos y ex alumnos de su taller de animación 2D que desarrolla en el , además de producciones provenientes del , , , entre otras instituciones. Plum! , integrada por una selección especial de cortometrajes pertenecientes al Festival Internacional de Cine Animado de Tafí del Valle , de Tucumán.

, integrada por una selección especial de cortometrajes pertenecientes al , de Tucumán. ANIMA LATINA, una muestra itinerante del Festival de Cine de Animación Latinoamericano, que llegará a la Fiesta del Poncho con cortometrajes destinados al público familiar provenientes de Argentina, Brasil y Uruguay, celebrando la animación regional.

Las fechas previstas para cada una de las muestras son:

GARABATOS: 18, 21 y 24 de julio.

18, 21 y 24 de julio. ANIMA LATINA: 19, 22 y 25 de julio.

19, 22 y 25 de julio. PLUM!: 20, 23 y 26 de julio.

Una charla sobre la animación argentina

En el marco del ciclo también se desarrollará una actividad destinada a conocer el trabajo de profesionales de la animación nacional. El sábado 18 de julio, a las 17 horas, el Espacio Bicentenario será sede de la charla "Animadoras argentinas en tus series favoritas: Detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales", que estará a cargo de Matilda Segura y Mariana Díaz, artistas de la animación nacional cuyos trabajos pueden disfrutarse actualmente en las plataformas Prime Video y HBO Max.

Durante ese encuentro también participará Ezequiel Dalinger, director y productor de ANIMA LATINA, quien presentará oficialmente la muestra correspondiente a ese festival.

El Cine es Memoria

Con motivo de la conmemoración de los 50 años de la última dictadura militar, la organización realizó una curaduría especial bajo el concepto de memoria histórica y memoria ancestral, que da nombre a la sección El Cine es Memoria. Esta programación incluirá los estrenos provinciales de producciones catamarqueñas como:

"La enredadera que trepa la araucaria" , de Julieta Seco .

, de . "Antes de morir prefiero la muerte", de Malena Chabrol.

Ambas producciones integraron la selección oficial del último Festival Internacional de Cine de las Alturas. La programación también incorporará documentales dedicados a las tradiciones productivas de la provincia, entre ellos:

"Raíces de Barro. Las Palmas, tierra alfarera".

"Urdiendo Futuro: El Legado del Telar".

Estas producciones fueron realizadas por Ignacio Lovell y Sergio Vázquez, del Centro de Comunicación UNCA. Asimismo, se presentará el proyecto en desarrollo "Compartir la soledad", de Mariel Bomczuk, rodado en Santa María, que aborda la vida de los artistas locales Manuela Rasjido y Enrique Salvatierra.

La programación incluirá además el video danza "Ruinas sobre ruinas", de Silvia Bucari, filmado en las ruinas de la ex Residencia de los gobernadores en Villa Las Pirquitas.

Documentales sobre la historia argentina

La sección también presentará documentales que recuperan acontecimientos de fuerte impacto en la historia reciente del país. Entre ellos se encuentran:

"Noviembre 3: La onda expansiva" , de Lucio Casalla , centrado en las explosiones ocurridas en la fábrica militar de Río Tercero en 1995 .

, de , centrado en las explosiones ocurridas en la fábrica militar de en . "1982" y "Diciembre", del director Lucas Gallo, quien reconstruye mediante archivos audiovisuales hechos como la cobertura mediática de la Guerra de Malvinas y la crisis social, política y económica de diciembre de 2001.

Al finalizar cada función, directores, productores y protagonistas compartirán con el público su experiencia sobre el proceso de realización y el detrás de escena de cada obra.

La sección El Cine es Memoria podrá disfrutarse de 19 a 22 horas los días 18, 20, 21, 22 y 23 de julio.

"Porfolio de la Memoria"

Como complemento de esta propuesta, el hall del Espacio Bicentenario albergará la muestra "Porfolio de la Memoria", organizada con motivo de los 50 años del golpe. La exposición reunirá tapas de diarios locales y fotografías inéditas de Catamarca correspondientes al período comprendido entre 1976 y 1983, proponiendo un recorrido visual y lúdico por la memoria histórica provincial.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre la Dirección de Desarrollo Cultural de la provincia, el proyecto de Extensión Universitaria "Resguardando nuestra memoria visual" de la Facultad de Humanidades (UNCa) y la Hemeroteca Municipal.

El teatro también dice presente

La programación incorporará además una propuesta que une el cine con las artes escénicas. Los domingos 19 y 26 de julio, desde las 19 horas, se presentará la obra "Un bar de lágrimas", donde cinco personajes recorren caminos atravesados por la pérdida, la incertidumbre y el deseo de seguir adelante.

La obra propone un relato sobre la resiliencia, los vínculos y la capacidad humana de sanar a través del encuentro, y llegará al Poncho Audiovisual de la mano de La Dulcera Teatro y del realizador audiovisual Fabricio Diaco.

El cine de terror tendrá su espacio

Los días 24 y 25 de julio, el ciclo presentará la sección Terror en el Valle, dedicada al cine de terror, ciencia ficción y fantasía. Participarán los festivales:

BARS - Buenos Aires Rojo Sangre.

Terror Córdoba.

Merlo Sangriento (San Luis).

Oberá Nocturna (Misiones).

Nieve Roja (El Bolsón, Río Negro).

Estos encuentros conformarán una Muestra Federal de Cine de Terror, con una selección de los mejores cortometrajes que participaron en sus respectivas competencias. Además, el público podrá ver el cortometraje premiado "Nicasio en la oscuridad", de Diego Yapur, junto con un adelanto de la próxima producción de Bruno Carabajal y su equipo.

Con una programación que reúne animación, memoria, identidad, patrimonio, teatro y cine de género, la quinta edición del Poncho Audiovisual volverá a consolidarse como uno de los espacios culturales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ofreciendo durante nueve jornadas una amplia variedad de propuestas audiovisuales y escénicas con entrada libre y gratuita para todo el público.