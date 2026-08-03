Paro docente: el Gobierno minimiza el impacto y CTERA habla de un respaldo masivo

La jornada del paro nacional docente convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) concluyó con dos evaluaciones completamente opuestas respecto del nivel de adhesión. Tanto el Gobierno nacional como la organización sindical realizaron balances que difieren de manera sustancial sobre el alcance de la medida de fuerza, reflejando la profundidad del conflicto que atraviesa al sistema educativo.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que, si bien todavía no cuentan con cifras definitivas, la información relevada hasta el momento indica que el acatamiento fue dispar y estuvo lejos de alcanzar el nivel de contundencia que sostuvo el gremio. En cambio, CTERA afirmó que el paro registró un "altísimo acatamiento en todo el país", acompañado por una amplia participación de trabajadores de la educación en movilizaciones y distintas acciones desarrolladas en las provincias.

El Gobierno procesa los datos y relativiza el impacto de la protesta

De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Capital Humano continúa procesando la información recolectada por las distintas dependencias territoriales distribuidas en cada provincia.

Según indicaron, el análisis demanda tiempo debido al volumen de datos obtenidos y, por ese motivo, todavía no existe una fecha prevista para la publicación del informe definitivo que detallará el comportamiento de cada establecimiento educativo durante la jornada de protesta.

No obstante, con la información disponible hasta el momento, desde el Gobierno sostienen que la medida de fuerza no tuvo un respaldo "contundente", en contraposición con la evaluación difundida por la conducción sindical.

Las fuentes oficiales también señalaron que el nivel de adhesión presentó diferencias significativas entre provincias y que uno de los factores que habría influido en ese comportamiento fue el signo político de los gobiernos provinciales.

En ese marco, mencionaron que se registró una adhesión importante en:

Provincia de Buenos Aires.

La Pampa.

Tierra del Fuego.

En sentido contrario, afirmaron que el impacto del paro fue prácticamente nulo en:

Ciudad de Buenos Aires.

Chaco.

El foco sobre la provincia de Buenos Aires y las posibles sanciones

Dentro de la evaluación oficial también trascendió que en Casa Rosada circuló la versión de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habría incentivado, mediante un comunicado interno, a que los trabajadores de la educación se sumaran a la medida de fuerza impulsada por CTERA.

Según esa interpretación, el objetivo de la protesta fue reclamar la reapertura de la paritaria nacional docente, uno de los principales puntos que motivaron la convocatoria sindical.

En paralelo, el Gobierno también analiza las posibles consecuencias derivadas de la medida de fuerza. En la gestión libertaria existen estipulaciones respecto de eventuales sanciones.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparecen:

Multas económicas al gremio , conforme a lo estipulado en la Ley de Modernización Laboral , que consagró a la educación como servicio esencial y estableció la obligación de garantizar la prestación del 75% de las tareas .

, conforme a lo estipulado en la , que consagró a la educación como y estableció la obligación de garantizar la prestación del . La eventual quita de la personería gremial, medida que también forma parte de las opciones evaluadas por el Ejecutivo.

CTERA reivindicó un respaldo "altísimo" y una movilización multitudinaria

En contraposición con la evaluación oficial, CTERA difundió durante la tarde del lunes un comunicado en el que sostuvo que la jornada registró un "altísimo acatamiento en todo el país".

La organización afirmó que hubo una masiva participación de trabajadoras y trabajadores de la educación tanto en el paro como en las diferentes acciones y movilizaciones desarrolladas en las distintas provincias.

Asimismo, destacó la multitudinaria movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, realizada en conjunto con CONADU, CONADU Histórica y ATE.

Según expresó el sindicato, esa concentración permitió visibilizar un reclamo dirigido a obtener políticas que garanticen el derecho social a la educación y el respeto a las trabajadoras y los trabajadores del sector educativo.

La conducción sindical encabezó la protesta

La representación de CTERA estuvo encabezada por:

Sonia Alesso , Secretaria General de CTERA.

, Secretaria General de CTERA. Roberto Baradel, Secretario Adjunto de CTERA.

Junto a ellos participaron integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base provenientes de distintos puntos del país.

También formó parte de la movilización Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional.

Los reclamos que motivaron la medida de fuerza

Para la organización sindical, la elevada adhesión al paro y la participación en las calles constituyen una demostración del profundo malestar que, según sostiene, atraviesa actualmente la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional.

En ese contexto, CTERA volvió a enumerar los principales ejes que impulsaron la convocatoria al paro nacional.

Entre los reclamos planteados figuran:

La urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

La restitución y el pago del FONID.

El envío de los fondos nacionales para educación que, según el sindicato, el Gobierno Nacional adeuda a las provincias.

La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La defensa de las jubilaciones docentes.

El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

El rechazo a las políticas que, según la organización, pretenden desfinanciar la escuela pública y avanzar sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Un conflicto abierto con evaluaciones irreconciliables

La jornada de paro nacional dejó al descubierto dos interpretaciones que resultan completamente contrapuestas. Mientras el Gobierno sostiene que la adhesión fue desigual entre provincias y que la protesta no alcanzó el nivel de contundencia proclamado por el gremio, CTERA afirma que el respaldo fue masivo, tanto en las aulas como en las movilizaciones realizadas en todo el país.

A la espera de que el Ministerio de Capital Humano concluya el procesamiento de los datos relevados en cada jurisdicción, el conflicto mantiene abiertos varios frentes: la discusión sobre el verdadero nivel de acatamiento, el análisis oficial de posibles sanciones al sindicato y la continuidad de los reclamos impulsados por la organización docente, que insiste en la reapertura de la Paritaria Nacional Docente y en una serie de demandas vinculadas al financiamiento educativo, los salarios y la defensa de los derechos laborales del sector.