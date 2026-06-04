El Registro Civi con nuevos operativos de documentación rápida en la Capital

Con el objetivo de garantizar el acceso a la identidad y acercar servicios fundamentales a la comunidad, el Registro Civil de Catamarca continúa desarrollando los Operativos de Documentación Rápida en distintos sectores de la ciudad Capital.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a descentralizar la prestación de servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites indispensables para la vida cotidiana. Tras haber recorrido el departamento Capayán y diferentes sectores del sur de la Capital, el operativo móvil vuelve a instalarse en puntos estratégicos de la ciudad para brindar atención directa a los vecinos.

La propuesta busca evitar traslados innecesarios hacia las oficinas centrales y acercar herramientas concretas a la población, permitiendo realizar gestiones vinculadas con la documentación personal de manera más rápida, segura y accesible.

El cronograma de atención para esta semana

De acuerdo con el cronograma difundido por el organismo, el Móvil de Documentación Rápida desarrollará actividades durante dos jornadas en diferentes sectores de la Capital.

La primera de ellas tendrá lugar el jueves 4 de junio en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

Atención en la Plaza 25 de Mayo

Durante el jueves, el operativo estará ubicado en la Plaza 25 de Mayo y atenderá al público en dos turnos diferenciados.

Los horarios previstos son:

De 9.00 a 13.00 horas.

De 16.00 a 19.00 horas.

En este punto de atención, los ciudadanos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad y al Pasaporte, accediendo a los servicios que habitualmente se brindan en las dependencias del Registro Civil.

La elección de la Plaza 25 de Mayo responde a la intención de instalar el operativo en un lugar de alta circulación, facilitando que una mayor cantidad de personas pueda acceder a las gestiones disponibles.

El operativo llegará al barrio Portal Norte

La agenda continuará el viernes 5 de junio con una nueva intervención territorial, esta vez en el barrio Portal Norte. La actividad se desarrollará entre las 15.00 y las 18.00 horas y estará enmarcada dentro del programa "Municipio en tu Barrio", iniciativa que reúne diferentes servicios destinados a los vecinos en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, el Móvil de Documentación Rápida se ubicará en la intersección de la calle Río de la Plata, entre Portal 4 y Portal 5.

La presencia del Registro Civil dentro de este programa permite ampliar el alcance de las prestaciones y fortalecer el trabajo conjunto entre organismos para acercar soluciones concretas a la comunidad.

Qué trámites podrán realizar los vecinos

Durante ambas jornadas, los ciudadanos tendrán la posibilidad de gestionar diferentes trámites vinculados a su documentación personal.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

Tramitación de DNI.

Actualización de ejemplares de DNI.

Obtención de nuevos pasaportes.

Gestión de pasaportes exprés.

Desde el organismo recordaron que todos los trámites se realizarán conforme a los valores vigentes establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La posibilidad de concretar estas gestiones en espacios cercanos a los domicilios de los vecinos constituye uno de los aspectos centrales de la propuesta, ya que permite agilizar procedimientos que resultan indispensables para múltiples actividades administrativas, educativas, laborales y personales.

Los valores vigentes para DNI y pasaporte

El Registro Civil informó también los montos correspondientes a cada trámite, de acuerdo con la normativa vigente establecida por RENAPER.

Documento Nacional de Identidad

DNI regular: $10.000.

$10.000. DNI exprés: $26.000.

Pasaporte

Pasaporte común: $100.000.

$100.000. Pasaporte exprés: $200.000.

Estos valores son los que se aplicarán durante los operativos de documentación rápida que se desarrollarán en la Capital.

Descentralización de servicios

Las jornadas impulsadas por el Registro Civil forman parte de una política de descentralización que lleva adelante el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y del propio organismo registral.

El propósito es acercar servicios esenciales a distintos puntos del territorio, facilitando el acceso de la población a trámites fundamentales y reduciendo las dificultades que pueden generar los traslados o la distancia respecto de las oficinas administrativas.

La continuidad de estos operativos en diversos barrios y localidades busca garantizar una mayor cobertura territorial y fortalecer la presencia del Estado mediante acciones concretas vinculadas a derechos esenciales como la identidad y la documentación personal.

En ese sentido, las autoridades destacan que la implementación de dispositivos móviles permite brindar respuestas rápidas y eficientes a las necesidades de la comunidad, al tiempo que favorece una atención más cercana y accesible.