Rige alerta por tormentas fuertes: cómo impactará en Catamarca

Las condiciones meteorológicas comenzaron a mostrar un cambio significativo a partir de la tarde de este miércoles con el ingreso de un sistema de inestabilidad que impactará en numerosas provincias argentinas. De acuerdo con la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno tendrá una duración estimada de al menos 48 horas y estará caracterizado por la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de considerable intensidad.

Los pronósticos indican que la situación comenzará a desarrollarse durante las últimas horas del miércoles y alcanzará su mayor intensidad a lo largo del jueves. Sin embargo, los especialistas no descartan que algunas regiones continúen registrando condiciones meteorológicas adversas incluso durante el fin de semana, manteniendo un escenario de inestabilidad que podría prolongarse más allá de las primeras previsiones.

El fenómeno abarcará amplias zonas del territorio nacional y se manifestará con distintos niveles de intensidad según cada región. No obstante, existen áreas donde los pronósticos advierten una mayor probabilidad de registrar los eventos más severos.

Catamarca, entre las provincias bajo vigilancia meteorológica

Dentro de las provincias que se encuentran bajo especial seguimiento por parte de los organismos meteorológicos aparece Catamarca, incluida entre las jurisdicciones donde podrían desarrollarse las tormentas más intensas de este episodio climático.

Junto con Catamarca, también figuran entre las zonas de mayor atención:

Córdoba.

San Luis.

La Rioja.

Tucumán.

Santiago del Estero.

Salta.

En estas provincias se espera una combinación de factores que podrían potenciar los fenómenos meteorológicos previstos. Los informes señalan la posibilidad de precipitaciones persistentes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que acompañarán el avance del sistema durante las próximas jornadas.

La vigilancia se mantiene especialmente sobre aquellas áreas donde las tormentas podrían concentrar una mayor cantidad de lluvia en períodos relativamente breves, una característica que suele incrementar las dificultades asociadas a este tipo de eventos.

Lluvias intensas y acumulados importantes en poco tiempo

Uno de los aspectos destacados por los reportes meteorológicos es la posibilidad de que algunos sectores registren importantes acumulados de precipitación en cortos períodos de tiempo. Según los pronósticos, la persistencia de las lluvias y la intensidad de algunas tormentas podrían generar situaciones puntuales de complicación, especialmente en zonas donde el volumen de agua se concentre en pocas horas.

La combinación de precipitaciones persistentes y tormentas eléctricas convierte a este episodio en uno de los fenómenos meteorológicos de mayor seguimiento para las próximas jornadas.

Vientos intensos y posible caída de granizo

Además de las lluvias, el sistema de inestabilidad estará acompañado por otros fenómenos asociados al desarrollo de tormentas fuertes.

Los reportes indican que algunas tormentas podrían presentar ráfagas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora, una intensidad que podría registrarse de manera puntual en distintas áreas alcanzadas por el fenómeno. A su vez, los especialistas advierten sobre la posibilidad de caída ocasional de granizo en forma localizada, un elemento que podría acompañar a los núcleos de tormenta más desarrollados.

Los especialistas remarcan que este tipo de sistemas suelen presentar una dinámica variable a lo largo de su desarrollo. Por ese motivo, pueden producirse mejoras temporarias entre una tormenta y otra sin que ello represente necesariamente el final del fenómeno.

El impacto en Catamarca

El fenómeno meteorológico en nuestra provincia abarcará Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Allí el área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El centro y el norte del país, las regiones más comprometidas

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las áreas que podrían experimentar los efectos más notorios de este episodio serán las ubicadas en el centro y norte de Argentina.

En estas regiones, el avance de aire húmedo e inestable generará las condiciones necesarias para el desarrollo de tormentas durante buena parte de las próximas jornadas. La combinación de lluvias persistentes, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posibles episodios de granizo configura un escenario de atención meteorológica que se extenderá, al menos, durante las siguientes 48 horas.

Mientras el sistema continúa avanzando sobre el territorio nacional, Catamarca permanece entre las provincias bajo vigilancia, dentro de una amplia franja del país donde los pronósticos anticipan el período de inestabilidad más significativo de los próximos días.