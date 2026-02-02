El río Las Lozas comenzó a aportar caudal al Guanchín y fortalecerá el sistema de riego en Fiambalá

El río Las Lozas comenzó a aportar nuevamente su caudal al río Guanchín, en el departamento Tinogasta, tras una serie de trabajos de encauce y conducción hídrica que permitirán mejorar de manera significativa el abastecimiento de agua en el distrito de Fiambalá.

Las tareas incluyeron la colocación de aproximadamente dos kilómetros de membrana, una intervención clave para optimizar la conducción del recurso hídrico y garantizar un mejor aprovechamiento del agua. La obra resulta fundamental para el consorcio de regantes de Fiambalá y para el desarrollo productivo de la zona.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, el caudal disponible en Fiambalá podría duplicarse, lo que permitiría alcanzar un rendimiento óptimo en los sistemas de riego, ampliar la superficie cultivable y evaluar la incorporación de nuevos cultivos que hasta ahora no eran viables debido a la escasez de agua.

Los trabajos se llevaron adelante tras el proceso de licitación correspondiente y la provisión de los materiales necesarios, con el objetivo de fortalecer el aprovechamiento de los recursos hídricos y mejorar las condiciones productivas en el oeste catamarqueño.

El aporte del río Las Lozas es considerado estratégico para el río Guanchín, uno de los cursos de agua más importantes del norte de Tinogasta. El incremento de su caudal resulta vital para el uso agrícola y el sostenimiento de la actividad productiva, impactando de manera directa en la economía regional y en el desarrollo de las comunidades rurales.