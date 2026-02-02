Reunión interinstitucional para fortalecer la participación de profesionales catamarqueños

El Colegio Único de Profesionales de la Higiene y Seguridad, el Centro de Ingenieros, y el Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia mantuvieron una reunión interinstitucional con el objetivo de establecer lineamientos comunes ante distintos organismos provinciales, entre ellos el Ministerio de Minería, de Educación y autoridades del Gobierno Provincial.

Durante la reunión, las instituciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación de los profesionales locales en los proyectos y futuras inversiones que se desarrollen en la provincia, promoviendo la generación de puestos de trabajo con prioridad para la mano de obra profesional catamarqueña.

Asimismo, se avanzó en la definición de criterios unificados respecto al reconocimiento de las incumbencias profesionales y en la importancia de que los colegios y consejos profesionales sean considerados interlocutores válidos por los organismos provinciales en la elaboración de normativas, reglamentaciones y procesos de control.

También se destacó la necesidad de articular acciones conjuntas en materia de capacitación y formación continua, especialmente en áreas estratégicas como minería, industria, construcción, educación técnica e higiene y seguridad laboral.

Finalmente, las entidades acordaron continuar con una agenda de trabajo común y sostener futuras reuniones, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada en defensa del ejercicio profesional y en favor del desarrollo sostenible de la provincia.

Participaron del encuentro representantes del CIC Ing. Ricardo Tomassi e Ing. Roque Herrera, del CUPHST Lic. Walter Sebastián Brizuela y Lic. Jorge Tomassi y del CPT Mario Luis Folquer.