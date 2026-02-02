Falta de agua potable en barrios del oeste de la Capital

Aguas de Catamarca comunicó que, debido a los altos niveles de turbiedad registrados en el ingreso de agua cruda proveniente del río El Tala, se producirá baja presión y falta de suministro de agua potable en distintos sectores del oeste de la ciudad Capital durante la jornada, al menos hasta horas de la tarde.

Según precisó la empresa, esta situación impacta directamente en el proceso de potabilización, que debe ser limitado hasta que los valores de turbiedad se estabilicen y permitan un tratamiento adecuado del recurso.

Los barrios afectados por esta contingencia son Achachay, 20 Viviendas, Loteo La Toma, Centro de Ingenieros I y II, Lomas del Tala y el sector Ocampo.

Desde Aguas de Catamarca explicaron que la turbiedad es una condición natural asociada a las lluvias y al arrastre de sedimentos en los ríos, fenómeno que se intensifica tras precipitaciones y obliga a reducir la producción de agua potable para garantizar su calidad.

Ante este escenario, se solicita a los vecinos realizar un uso racional del agua disponible, priorizando la higiene personal y la alimentación.

Para consultas o reclamos, la empresa puso a disposición el número 0800-888-8255 y la línea de WhatsApp 383-4900-314.