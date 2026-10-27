La UNCA se destacó en Brasil con 10 trabajos científicos y tres distinciones

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) participó de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), realizadas del 20 al 22 de octubre en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. La institución catamarqueña formó parte de este espacio internacional de intercambio científico con una delegación integrada por jóvenes investigadores y representantes universitarios, que presentaron trabajos vinculados con distintas áreas del conocimiento.

El encuentro se desarrolló bajo el lema "Producir conocimiento desde el Sur Global: paradigmas disruptivos para la ciencia" y congregó a cientos de estudiantes y jóvenes investigadores de universidades de la región. Durante las jornadas, los participantes tuvieron la posibilidad de presentar investigaciones con resultados parciales o finales, en un ámbito orientado a la comunicación, la divulgación y el intercambio de conocimientos científicos.

En esta edición, la UNCA participó con un total de 10 trabajos de investigación, distribuidos en los ejes temáticos de ciencias humanas, ciencias exactas y ciencias de la vida. La diversidad de las propuestas permitió mostrar investigaciones relacionadas con la educación, la historia política, los materiales para baterías, la respuesta a condiciones de déficit hídrico, la biodiversidad, la gestión de residuos y el control biológico de organismos que afectan a los cultivos.

La delegación estuvo conformada por 10 jóvenes investigadores, acompañados por dos representantes de la Universidad en la Red AUGM: la Dra. Viviana Quiroga, en su carácter de Delegada Asesora de la asociación, y la Dra. Rita Humana, representante de la Comisión de Medio Ambiente. Ambas también participaron como orientadoras de dos de los trabajos presentados.

Educación en contextos de encierro y exilio político

Dentro del eje temático de ciencias humanas, la Facultad de Humanidades de la UNCA estuvo representada por dos estudiantes de grado que presentaron investigaciones centradas en problemáticas educativas e históricas vinculadas con Catamarca.

Ailín Ledesma expuso el trabajo titulado "Educación Superior en Contextos de Encierro: Desafíos y Oportunidades en la Enseñanza del Penal N°1 de Varones en Miraflores, Catamarca, Argentina". La investigación abordó una temática relacionada con la educación superior en contextos de encierro, con referencia específica al establecimiento penitenciario de varones ubicado en Miraflores.

Por su parte, Lourdes Aredes presentó "Persecución y destierro: itinerarios de exiliados políticos catamarqueños (1974-1983)", un trabajo centrado en los recorridos de exiliados políticos catamarqueños durante el período comprendido entre 1974 y 1983.

Ambas presentaciones formaron parte de las propuestas de la delegación en el área de ciencias humanas, que llevó al encuentro investigaciones relacionadas con experiencias educativas y procesos históricos vinculados con la provincia.

Materiales para baterías y respuestas al déficit hídrico

El eje de ciencias exactas incluyó trabajos de becarios doctorales del CREAS-CONICET, con investigaciones vinculadas con las propiedades de materiales y los efectos de determinadas condiciones sobre sistemas estudiados.

La Lic. Alejandra Aramayo, estudiante doctoral de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA, presentó el trabajo "Influencia del tiempo de síntesis sobre las propiedades estructurales y electroquímicas del nitruro de carbono dopado con boro para baterías de litio-azufre".

La investigación se centró en la relación entre el tiempo de síntesis y las propiedades estructurales y electroquímicas del nitruro de carbono dopado con boro, en el marco de su aplicación para baterías de litio-azufre.

En el mismo eje temático, el Ing. Lucas Espeche presentó "Efecto del déficit hídrico y de la formulación con prolina sobre la membrana". Su trabajo también integró las contribuciones científicas de la delegación catamarqueña en el congreso realizado en Brasil.

Las dos presentaciones formaron parte de los aportes de investigadores vinculados con el CREAS-CONICET, que participaron de las jornadas mediante estudios relacionados con sus respectivas áreas de trabajo.

Ciencias de la vida, el eje con mayor representación de la delegación

El área de ciencias de la vida fue la más representada entre las investigaciones presentadas por la UNCA. En este eje participaron estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, además de un estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias que desarrolla su doctorado en el CREAS-CONICET.

Entre los trabajos presentados se encontraron investigaciones sobre insectos, biodiversidad, gestión de residuos, hongos, vegetación y control biológico de enfermedades que afectan a los cultivos.

María Daniela Moreno presentó "Actividad ninficida del aceite esencial de Cuminum cyminun L. de Catamarca, Argentina, frente a la cucaracha Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (Blattodea: Blattidae)". La investigación estuvo centrada en la actividad del aceite esencial de Cuminum cyminun L., procedente de Catamarca, frente a ejemplares de Periplaneta americana.

Evelyn Carolina Rau expuso "Diversidad y distribución de mariposas diurnas (Insecta: Lepidoptera) en diferentes ambientes de los departamentos Ambato y Paclín, Catamarca". Su trabajo se enfocó en la diversidad y distribución de mariposas diurnas en distintos ambientes de esos dos departamentos de la provincia.

Por su parte, Micaela Abigail Romero presentó "Percepción comunitaria y conocimiento normativo sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos desde el Origen (GIRO) en San Fernando del Valle de Catamarca: diagnóstico social de base para un estudio comparativo de eficiencia operativo-ambiental".

La investigación abordó la percepción comunitaria y el conocimiento de las normas vinculadas con el Programa de Gestión Integral de Residuos desde el Origen (GIRO), a partir de un diagnóstico social de base en San Fernando del Valle de Catamarca, con vistas a un estudio comparativo de eficiencia operativo-ambiental.

También participó Yasú Isaías Varas Silvera, quien presentó "Influencia del gradiente borde-interior sobre la diversidad de macrohongos y la vegetación en un agroecosistema del Dpto. -Valle Viejo, Catamarca, Argentina". El trabajo se centró en la relación entre el gradiente borde-interior, la diversidad de macrohongos y la vegetación en un agroecosistema del departamento Valle Viejo.

En tanto, la Ing. Ana Valentina Díaz Herrera, de la Facultad de Ciencias Agrarias, presentó "Efecto de la aplicación de Trichoderma sp. en el control biológico de Fusarium spp. en el cultivo de maíz (Zea mays L.)". La investigación estuvo orientada al efecto de la aplicación de Trichoderma sp. en el control biológico de Fusarium spp. en el cultivo de maíz.

Tres investigaciones recibieron distinciones

Entre los resultados de la participación de la UNCA, tres investigaciones recibieron distinciones por trabajo destacado. Dos de los reconocimientos correspondieron a trabajos de grado presentados en el eje de ciencias de la vida.

Las investigaciones distinguidas fueron:

Yasú Isaías Varas Silvera: "Influencia del gradiente borde-interior sobre la diversidad de macrohongos y la vegetación en un agroecosistema del Dpto. -Valle Viejo, Catamarca, Argentina".

Ing. Ana Valentina Díaz Herrera: "Efecto de la aplicación de Trichoderma sp. en el control biológico de Fusarium spp. en el cultivo de maíz (Zea mays L.)".

Ing. Carlos Sebastián Salcedo: "Evaluación de larvas de Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) como insecto cebo para el aislamiento de hongos entomopatógenos nativos".

El tercer reconocimiento correspondió a una investigación de posgrado. El Ing. Carlos Sebastián Salcedo, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias y doctorando del CREAS-CONICET, presentó el trabajo sobre la evaluación de larvas de Cydia pomonella como insecto cebo para aislar hongos entomopatógenos nativos.

De esta manera, las distinciones alcanzaron a dos trabajos de grado y uno de posgrado, todos correspondientes al eje temático de ciencias de la vida. Los reconocimientos constituyeron uno de los aspectos destacados de la participación de la delegación catamarqueña en las jornadas internacionales.