El SEM capitalino impulsa la inclusión con experiencias vivenciales en sus escuelas

El Sistema Educativo Municipal (SEM) fortalece sus políticas inclusivas mediante un amplio conjunto de experiencias pedagógicas, artísticas y vivenciales que se desarrollan en sus establecimientos educativos en el marco del Mes de la Inclusión. Las iniciativas buscan generar espacios de reflexión sobre la diversidad, reconocer las barreras que todavía persisten en los entornos escolares y consolidar prácticas que favorezcan una educación más accesible, equitativa y respetuosa de las particularidades de cada estudiante.

Las actividades son impulsadas por la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital, a través de la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa, y reúnen a distintos actores de la comunidad escolar. La propuesta contempla la participación de los Equipos de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa, las maestras de apoyo a la inclusión (MAI), los equipos directivos, docentes y estudiantes, en una estrategia que procura integrar distintas perspectivas y experiencias en torno a la construcción de escuelas libres de barreras.

La agenda también incorpora una articulación con el Consejo Multisectorial de Discapacidad y diversos referentes comunitarios, con el objetivo de ampliar la participación y promover una comprensión compartida de la accesibilidad universal. Desde esta perspectiva, la inclusión no se limita a una actividad puntual ni a una fecha del calendario escolar, sino que se plantea como una responsabilidad colectiva que debe sostenerse durante todo el año.

Reconocer las barreras en la escuela secundaria

En el nivel secundario, una de las propuestas destacadas tuvo lugar en la Escuela Secundaria Municipal N.º 3 «Gustavo Gabriel Levene», donde se organizó un circuito vivencial estructurado en diferentes estaciones. A través de este recorrido, los alumnos reflexionaron sobre los desafíos cotidianos que pueden surgir cuando los entornos no contemplan las distintas formas de comunicarse, acceder a la información o coordinar movimientos.

La experiencia permitió abordar situaciones vinculadas con las dificultades que enfrentan las personas cuando los espacios y las herramientas disponibles no responden a sus necesidades. El eje de la actividad estuvo puesto en reconocer que muchas de las barreras no se encuentran únicamente en las características individuales, sino también en las condiciones del contexto y en la manera en que se organizan los entornos.

En ese sentido, las dinámicas propuestas pusieron en evidencia la necesidad de diseñar apoyos adecuados y derribar barreras contextuales, con el propósito de favorecer la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. La iniciativa buscó que los estudiantes pudieran reflexionar sobre la importancia de construir espacios escolares que contemplen diferentes maneras de desenvolverse y aprender.

La jornada sumó, además, una galería artística con la participación de la destacada artista plástica Celeste Moya. El componente creativo se complementó con el taller colaborativo «Arte por la Inclusión», en el que los jóvenes trabajaron sobre un lienzo común para expresar valores de empatía y solidaridad.

La propuesta artística funcionó como otro espacio para abordar la diversidad desde la participación colectiva, integrando las expresiones de los estudiantes en una producción compartida. De esta manera, las actividades combinaron la reflexión sobre las barreras existentes con experiencias de creación y cooperación.

El testimonio de un estudiante ciego

Otro de los momentos relevantes de la jornada en la Escuela Secundaria Municipal N.º 3 fue el testimonio de Alejandro Arévalo, estudiante ciego del Traductorado de Inglés en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

Arévalo dialogó con la comunidad educativa sobre su trayectoria formativa y los retos vinculados con la inclusión en la educación superior. Su participación permitió incorporar a las actividades una experiencia concreta relacionada con el recorrido académico y las condiciones necesarias para que las personas puedan acceder a los distintos niveles de formación.

El intercambio se integró a una jornada que buscó abordar la inclusión desde diversas perspectivas: las experiencias vivenciales, las expresiones artísticas, el trabajo colaborativo y el diálogo con personas que transitan sus propios procesos educativos.

La presencia del estudiante universitario amplió el alcance de la propuesta al incorporar la dimensión de la educación superior y los desafíos que plantea la construcción de entornos educativos accesibles más allá del nivel secundario.

"Unidos por la Dislexia": distintas maneras de aprender

Por su parte, la Escuela Secundaria Municipal N.º 1 «Miguel Cané» desarrolló la jornada de sensibilización «Unidos por la Dislexia», una iniciativa orientada a generar un espacio de intercambio y acompañamiento en torno a las distintas maneras de aprender en el aula.

La actividad incluyó la utilización de recursos audiovisuales, la confección de afiches informativos y la elaboración de barriletes con lemas alusivos. Estas propuestas permitieron incorporar herramientas de comunicación y expresión para trabajar sobre la diversidad en los procesos de aprendizaje.

El objetivo de la jornada fue promover una mirada que contemple las diferentes formas de aprender y acompañar a los estudiantes dentro del ámbito escolar. Mediante recursos visuales y actividades participativas, la comunidad educativa pudo involucrarse en una propuesta de sensibilización centrada en el reconocimiento de esa diversidad.

En el mismo establecimiento también se desarrolló el proyecto «Incluir es convivir», que desplegó la carpa interactiva «Miradas que transforman» junto al Consejo Multisectorial de Discapacidad. Este espacio propuso abordar la accesibilidad física y comunicativa mediante dinámicas vivenciales y colaborativas. La participación conjunta permitió trabajar sobre las condiciones de los entornos y la importancia de generar espacios en los que la comunicación y el acceso no se conviertan en obstáculos para la participación.

La articulación con el Consejo Multisectorial de Discapacidad constituyó un componente central de esta actividad, al sumar una instancia de trabajo compartido entre la institución educativa y otros actores vinculados con la temática.

Proyectos para construir escuelas inclusivas

El cronograma de actividades del Sistema Educativo Municipal continuará durante las próximas semanas, con una marcada presencia de propuestas destinadas al nivel primario. En la Escuela Municipal N.º 1 «El Principito» se desarrollará el proyecto «Todos somos parte: construyendo una escuela inclusiva», que incorporará cuentos adaptados y sistemas de pictogramas como herramientas para trabajar sobre la accesibilidad y las distintas formas de comunicación.

La iniciativa también contempla relevamientos en los que los propios alumnos podrán proponer mejoras edilicias para su escuela. Esta instancia busca incorporar la mirada de los estudiantes en la identificación de posibles barreras presentes en el establecimiento y en la formulación de propuestas para mejorar sus condiciones.

El proyecto concluirá con la pintura del mural colectivo «Romper barreras está en tus manos», una actividad que reunirá a la comunidad educativa alrededor de un mensaje compartido sobre la inclusión. La participación de los alumnos en los relevamientos constituye uno de los aspectos centrales de la propuesta, ya que les permitirá involucrarse directamente en la observación de su entorno escolar y en la elaboración de sugerencias para mejorar los espacios que utilizan cotidianamente.

De igual manera, el nivel primario de la Escuela Municipal «Gustavo Gabriel Levene» continuará desarrollando juegos cooperativos, dinámicas de apoyo mutuo y la elaboración de un mural de manos con mensajes integradores.

Estas actividades sumarán nuevas experiencias participativas a la agenda del Mes de la Inclusión, con propuestas que combinan el juego, la colaboración y la expresión colectiva para trabajar sobre la convivencia y el reconocimiento de la diversidad.