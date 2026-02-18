El SOEM ratifica su adhesión al paro nacional: un jueves sin actividad en la administración municipal

En un escenario de alta tensión política y gremial, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.E.M.) de la Ciudad Capital ha tomado una postura determinante frente a las políticas impulsadas desde la esfera federal. A través de una notificación formal presentada ante la Secretaría de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de la Capital el día 18 de febrero de 2026, la organización gremial ratificó su participación en la jornada de protesta nacional. La misiva, dirigida específicamente al despacho del secretario Germán Kranevitter, detalla que la decisión fue adoptada de manera unánime por las bases, el Cuerpo de Delegados, la Comisión de Fiscalización y la Comisión Directiva de la institución.

Este cese de actividades se fundamenta en la necesidad de expresar un rechazo contundente ante el avance del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La conducción del gremio, encabezada por el Secretario General Luis Alejandro Alamo, subrayó que la medida se llevará a cabo bajo la modalidad de paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo durante la jornada del 19 de febrero. Esta acción posiciona al sindicato capitalino como un actor central en la resistencia contra las modificaciones legales que, según la visión gremial, afectan los intereses de los trabajadores municipales.

La relevancia de este movimiento radica no solo en su impacto local, sino en su alineación con las principales centrales obreras del país. El S.O.E.M. actúa en estricta concordancia con la convocatoria nacional lanzada por la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) y la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (C.O.E.M.A.). Al ser una entidad adherida a ambas organizaciones y poseer la Personería Gremial N° 1121, su adhesión garantiza un alto acatamiento en todas las dependencias municipales de la ciudad.

El sindicato, cuya trayectoria se remonta a su fundación el 22 de diciembre de 1945, ha operado históricamente desde su sede central en la calle 1° de Mayo N° 1294 en San Fernando del Valle de Catamarca. Desde allí se gestó la estrategia de movilización que culminó con el ingreso formal del documento de notificación a las 12:57 horas del miércoles, dejando constancia legal del inminente conflicto. Bajo las consignas de #SoloTrabajadores y #UnidosyOrganizados, la dirigencia busca consolidar un frente sólido que haga frente a las políticas de ajuste que consideran perjudiciales para el sector.

La jornada del jueves representará un desafío logístico para la gestión municipal de la capital, ya que la ausencia total de personal en las áreas operativas y administrativas paralizará la prestación de servicios habituales. Esta medida de fuerza es la respuesta gremial a lo que definen como un avance injustificado sobre los derechos laborales, marcando un punto de inflexión en la relación entre el Estado y sus empleados municipales en este inicio de año.

La firma de Luis Alejandro Alamo al pie del documento sella el compromiso de la institución sindical con el mandato de sus afiliados. Al ser una decisión emanada directamente de la consulta a las bases, el paro refleja el descontento generalizado de un sector que se siente amenazado por la agenda de reformas del Poder Ejecutivo Nacional. Con la recepción oficial del comunicado por parte del Jefe de Despacho de la Secretaría de Gobierno, se cierra el paso a cualquier instancia de conciliación previa, confirmando que la ciudad vivirá una jornada de inactividad total en el ámbito público municipal.