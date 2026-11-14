El temporal dejó complicaciones en el interior y mantiene en alerta a toda Catamarca

El fenómeno meteorológico registrado durante las últimas horas en la ciudad de Belén provocó importantes complicaciones como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, que ocasionaron la caída de árboles y postes en distintos sectores.

Ante este escenario, equipos de la Policía de la Provincia, Defensa Civil Municipal, Bomberos Voluntarios y personal de los equipos municipales desplegaron un operativo conjunto para avanzar con las tareas de despeje, limpieza y recuperación de los sectores afectados.

El trabajo se desarrolla de manera coordinada, con el objetivo de retirar los elementos caídos y restablecer las condiciones de circulación y seguridad en las zonas comprometidas por el temporal.

Desde los equipos que participan del operativo confirmaron que, pese a los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico, no se registraron personas lesionadas.

Sin embargo, las consecuencias del temporal obligaron a brindar asistencia y resguardo a vecinos que sufrieron inconvenientes en sus viviendas. Una madre y su hija fueron evacuadas y trasladadas al albergue municipal debido a importantes filtraciones en su domicilio. Asimismo, un adulto mayor permanece bajo resguardo en el Hogar de Ancianos, luego de que se registraran problemas en el techo de su vivienda.

Cortes de energía y trabajos para restablecer el servicio

Otra de las consecuencias del temporal se registra en el sistema eléctrico de la ciudad, donde la caída de una importante cantidad de tendido provocó interrupciones en el suministro de energía.

En este contexto, personal de EC SAPEM lleva adelante tareas para restablecer paulatinamente el servicio eléctrico en los distintos sectores afectados. Los trabajos se desarrollan en paralelo con los operativos de limpieza y despeje, en un escenario marcado por los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento.

Estado de las rutas: habilitación en la RN 40 y corte en la RN 60

En materia de circulación, Vialidad Nacional informó que se restableció el tránsito sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo Belén-Londres. No obstante, solicitaron a los conductores circular con precaución, especialmente en los badenes de la zona, debido a la acumulación de material de arrastre.

Las tareas de limpieza en ese sector están previstas para las primeras horas del sábado, con el propósito de retirar los materiales acumulados y mejorar las condiciones de transitabilidad.

La situación es diferente en la Ruta Nacional 60, en la Quebrada de Las Angosturas, donde el tránsito continúa interrumpido entre los kilómetros 1410 y 1418 como consecuencia de los derrumbes registrados en el sector.

Por otra parte, en la Quebrada de Belén se recomienda mantener la precaución al circular, debido a las condiciones generadas por el fenómeno meteorológico.

Continúa la alerta amarilla en toda Catamarca

Mientras avanzan los trabajos de recuperación en Belén, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para toda la provincia durante la noche de este viernes 13 y la madrugada, mañana y tarde del sábado 14 de noviembre.

El aviso contempla la posibilidad de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Frente a este panorama, las recomendaciones apuntan a evitar las actividades al aire libre, mantenerse alejados de árboles y postes y seguir atentamente las indicaciones de los organismos oficiales.

En tanto, desde Protección Civil de la Provincia informaron que continúan con el monitoreo minuto a minuto de la alerta meteorológica vigente en todo el territorio provincial y con la coordinación de tareas junto a diferentes municipios.