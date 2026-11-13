Catamarca avanza en la planificación turística del corredor Cumbres de Narváez

En el Espacio Bicentenario se realizó la presentación del trabajo denominado "Bases para el Desarrollo Turístico Cumbres de Narváez", una iniciativa elaborada por alumnos del Instituto Chavarría que busca aportar herramientas de planificación para el fortalecimiento de uno de los corredores turísticos proyectados en la provincia de Catamarca.

La propuesta surgió a partir de un relevamiento territorial desarrollado en el marco del convenio de cooperación suscripto entre el Instituto Chavarría y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia. El documento reúne información sobre las características del territorio, la oferta turística existente y las potencialidades de las distintas localidades que forman parte del corredor.

La presentación representa una nueva instancia dentro del proceso de organización y consolidación de esta propuesta regional, que busca articular los recursos naturales y culturales de las comunidades involucradas, fortalecer los servicios turísticos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad.

El trabajo de los estudiantes constituye un aporte para avanzar en una planificación que permita reconocer las particularidades de cada localidad y, al mismo tiempo, identificar aquellos elementos que pueden integrarse en una propuesta turística común.

En ese sentido, las bases presentadas no se limitan a reunir información territorial, sino que también incorporan propuestas destinadas a orientar futuras acciones de puesta en valor de los recursos disponibles y al aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la región.

Autoridades educativas, provinciales y municipales

La actividad contó con la presencia de representantes del Instituto Chavarría, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y del municipio de Los Varela, en una convocatoria que reflejó la participación de distintos sectores vinculados con la formación, la planificación turística y la gestión cultural.

Entre las autoridades y referentes presentes estuvieron:

Alejandra del Prete, rectora del Instituto Chavarría.

Lic. Romina Varela, secretaria académica de la institución.

Lic. Gonzalo Nieto, director de Desarrollo y Oferta Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Tec. Jorge Ríos, docente de la cátedra Prácticas Profesionalizantes.

Eva Olea, directora de Turismo del municipio de Los Varela.

Karina López, directora de Cultura del municipio de Los Varela.

La participación de estos representantes acompañó la presentación de un trabajo que vincula el ámbito educativo con las áreas responsables de la planificación y promoción turística, además de incorporar la perspectiva municipal en el reconocimiento de los recursos y las posibilidades del territorio.

La presencia del equipo académico y del docente responsable de la cátedra Prácticas Profesionalizantes también puso de manifiesto la participación de los estudiantes en una experiencia de trabajo aplicada al territorio, cuyo resultado se incorpora al proceso de desarrollo turístico regional.

Relevamiento territorial y participación comunitaria

Uno de los aspectos centrales de la elaboración del documento fue el proceso de recopilación de información, que incluyó diferentes instancias de trabajo en las localidades comprendidas dentro del corredor.

El desarrollo de las bases contempló relevamientos territoriales, reuniones con áreas municipales y jornadas comunitarias, actividades que permitieron reunir información desde distintas perspectivas y reconocer las condiciones actuales de la oferta turística.

En estas instancias participaron prestadores de servicios turísticos, vecinos y estudiantes, quienes aportaron información relacionada con las características de cada localidad y sus posibilidades de integración dentro de una propuesta regional.

La intervención de los prestadores permitió incorporar la mirada de quienes forman parte de los servicios turísticos existentes, mientras que la participación de los vecinos contribuyó al reconocimiento de los recursos y particularidades de las comunidades.

Por su parte, los estudiantes tuvieron a su cargo el trabajo de relevamiento y elaboración de la propuesta, en el marco de las actividades vinculadas con su formación académica. Este proceso permitió identificar tanto la oferta turística disponible como las potencialidades de las distintas localidades que integran Cumbres de Narváez. La información reunida constituye una base para orientar futuras decisiones y establecer líneas de trabajo destinadas a fortalecer el desarrollo del corredor.

La combinación de instancias técnicas, reuniones institucionales y encuentros comunitarios permitió construir un diagnóstico territorial que contempla diferentes dimensiones de la actividad turística.

Seis localidades integran el corredor sobre la Ruta Provincial N.º 1

El proyecto Cumbres de Narváez se estructura sobre el trazado de la Ruta Provincial N.º 1 y comprende seis localidades de la provincia: Los Varela, El Bolsón, Singuil, Las Chacritas, Los Narváez y Aconquija.

La integración de estas comunidades constituye uno de los ejes principales de la iniciativa, que propone trabajar sobre sus recursos naturales y culturales para desarrollar una oferta turística articulada. La dimensión territorial del corredor plantea la posibilidad de vincular los atractivos y características de cada localidad dentro de una propuesta común, evitando que los recursos sean considerados de manera aislada y promoviendo una visión regional del desarrollo turístico.

En este esquema, la Ruta Provincial N.º 1 funciona como el trazado sobre el cual se proyecta la integración de las seis comunidades, que forman parte de un mismo espacio de planificación.

La iniciativa contempla tres grandes líneas de trabajo:

Articulación de recursos naturales y culturales: reconocer y vincular los elementos distintivos de las localidades que conforman el corredor.

Fortalecimiento de los servicios turísticos: trabajar sobre la oferta existente y las posibilidades de mejorar su integración.

Diversificación de las propuestas regionales: generar alternativas que contribuyan a ampliar la actividad turística durante todo el año.

Estos objetivos forman parte de una estrategia orientada a consolidar una oferta regional que reúna las características particulares de cada comunidad y permita proyectarlas de manera conjunta.

Planificación para diversificar la oferta

Uno de los propósitos centrales de las bases presentadas es contribuir a la diversificación de la oferta turística de la región, mediante propuestas que permitan generar oportunidades de desarrollo a lo largo de todo el año.

Para avanzar en esa dirección, el documento proporciona información y herramientas que podrán orientar futuras acciones de puesta en valor de los recursos naturales y culturales, además de contribuir al fortalecimiento de los servicios turísticos. La planificación del corredor busca que las seis localidades puedan integrarse en una propuesta común, aprovechando sus potencialidades y articulando los distintos componentes de la actividad.

En este sentido, el relevamiento realizado adquiere relevancia porque permite contar con información sobre la situación de la oferta existente y las posibilidades identificadas en cada territorio.

El trabajo también establece un punto de partida para continuar desarrollando instancias de articulación entre las instituciones educativas, los organismos provinciales, las áreas municipales, los prestadores turísticos y las comunidades.

La participación de estos sectores durante la elaboración de las bases permitió incorporar diferentes perspectivas sobre el territorio y reunir elementos que podrán ser utilizados para orientar las próximas etapas del proyecto.