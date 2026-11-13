Catamarca espera por tormentas: el SMN actualizó la Alerta Amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la zona de impacto de la Alerta Amarilla por tormentas que había sido emitida durante la jornada de ayer y que ahora alcanza a distintos sectores de Catamarca, extendiendo la advertencia a la totalidad del territorio provincial.

La actualización incorpora a casi toda la provincia, además de las áreas de la puna catamarqueña que ya estaban comprendidas en el aviso meteorológico. De esta manera, el fenómeno previsto tendrá un alcance territorial más amplio y requerirá prestar atención a las condiciones climáticas anunciadas para las próximas horas.

Entre las zonas incorporadas a la alerta se encuentran Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

De acuerdo con la información difundida, el impacto de las tormentas se espera durante la noche y se extenderá a lo largo de la madrugada y la mañana. Por lo tanto, el período de mayor atención comprende varias horas consecutivas, con condiciones que podrían presentar diferencias de intensidad según el sector alcanzado.

Lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas

Para las zonas incorporadas a la alerta, el organismo meteorológico prevé lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían presentarse acompañados por diferentes condiciones que aumentan la intensidad de las precipitaciones y de la actividad meteorológica.

Entre las características previstas se encuentran las siguientes:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos, con posibilidad de concentrar importantes cantidades de agua en lapsos reducidos.

Granizo ocasional, que podría acompañar algunos de los episodios de tormenta.

Frecuente actividad eléctrica, asociada al desarrollo de las tormentas.

Ráfagas de viento, que también podrían presentarse durante el fenómeno.

En cuanto a los registros de lluvia, el SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros. Sin embargo, el organismo advierte que esos valores podrían ser superados de manera local, por lo que en determinados sectores las cantidades de agua acumulada podrían ubicarse por encima del rango previsto.

La combinación de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas constituye el escenario meteorológico anunciado para los departamentos comprendidos en esta ampliación de la alerta.

Puna catamarqueña

La actualización del aviso incluye, además, una descripción específica para la puna de Catamarca, donde el Servicio Meteorológico Nacional también anticipa lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes.

Dentro de este sector, la advertencia alcanza particularmente a la zona serrana de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta. Para estas áreas se espera un escenario con características similares al previsto para el resto de los departamentos alcanzados por la alerta.

El pronóstico contempla precipitaciones que podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. En este caso, al igual que en las demás zonas comprendidas, los valores estimados de precipitación acumulada se ubican entre 15 y 40 milímetros, aunque también podrían ser superados localmente.