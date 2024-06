El traspaso de Valle Viejo a la Provincia "no se hizo efectivo y esperamos se firme esta semana"

Luego de diez años de reclamo y pedido de mejoras laborales y salariales, la lucha de los docentes chacareros del sistema educativo municipal, sigue navegando en un mar de dudas. Esto porque este lunes se cumple el plazo anunciado desde Provincia, primero por el Gobernador y luego ratificado por el Ministerio de Educación, para que el traspaso se haga efectivo y según, informaron tanto desde SIDCA como de los mismos educadores, esto "no se hizo efectivo". En el medio, y para seguir generando tensión, este mismo lunes tendrá lugar la instancia de conciliación postergada la semana pasada, y se espera que durante este proceso los docentes municipales y el gremio obtengan algún tipo de certeza sobre este paso.

La indefinición y la falta de comunicación y claridad, se dan en este marco de reclamo salarial, y por eso desde la entidad gremial que nuclea a los trabajadores, ya se denunció que lo hecho por la Municipalidad de Valle Viejo es parte de "una maniobra dilatoria". Por eso es que Paula Sosa, delegada gremial de los docentes ante el sindicato, en diálogo con La Unión no dudó en remarcar que "todavía no tenemos ninguna información sobre si se hizo efectivo el traspaso. La idea era que fuera desde el 1° de julio y hasta el viernes no tuvimos ninguna novedad". Esto luego fue confirmado por Sergio Guillamondegui, quien sentenció a este medio que el traslado "no se hizo efectivo".

En cuanto a los plazos que se manejan para que esto se concrete, el secretario general de SIDCA dijo "esperamos que el decreto se firme esta semana con el Ministerio de Educación".

En este contexto de poca seguridad, se conocieron declaraciones de la secretaria general de UDA, quien en declaraciones radiales aseguró que el traspaso es un hecho y que el mismo se dio "entre gallos y medianoches". Según Nancy Agüero la firma del decreto ya se habría dado y puso en dudas las garantías laborales que iban a tener de ahora en más los docentes.

Estos dichos, entre los educadores municipales de Valle Viejo, causaron malestar y desconcierto, dado que este gremio no tiene representatividad en las escuelas y según informaron "nunca vinieron ni se preocuparon por ninguno de nosotros". Así sentenció Sosa al tiempo que refirió "jamás se preocuparon de los docentes municipales y, menos de las problemáticas que tenemos. Por eso nos vimos sorprendidos por las declaraciones de Agüero, que nunca se llegó por la escuela. Nosotros estamos respaldados por SIDCA y estamos unidos en pos de lograr lo que venimos pidiendo".

El pedido de paso a manos de la Provincia lleva años, tal y como paso con los docentes de Santa María. En ese caso, hicieron falta paros y medidas de fuerza, para que la resolución se acelerara y los trabajadores pasaran a tener mejores condiciones salariales y labores. Estas son las mismas que se reclaman en Valle Viejo y en este sentido Paula Sosa refirió que "si se hace realidad, va a ser algo histórico, porque los docentes chacareros la venimos peleando desde hace una década y jamás logramos que se nos diera la equiparación del mínimo paritario".

Conciliación

En otro capítulo de la misma historia, se debate el tema de la deuda salarial que mantiene la comuna que dirige Susana Zenteno con los docentes. El reclamo que llevó al planteo de una medida de fuerza por 72 horas era por un 25% de aumento adeudado y un bono, según criterio FONID. Fue allí que se interpuso la instancia de conciliación, que solo tuvo la primera reunión, dado que la segunda quedó postergada para el inicio de esta semana.

Vale indicar que tras finalizar el primer encuentro, la subsecretaria de Educación, Cintia Varela había adelantado que durante la siguiente instancia se iba a ofrecer una propuesta salarial, lo que se sabe quedó trunco ante la no presentación.

En cuanto a las expectativas de esta conciliación, que además sería uno de los últimos encuentros entre el gremio que acompaña a los docentes chacareros y la municipalidad de Valle Viejo, de concretarse el traspaso, Guillamondegui fue contundente: "queremos ver cómo sale la comuna de esto, si es por la puerta del frente o por los costados. Esperamos que no le endose esta deuda a la provincia, que es lo que venimos denunciando".