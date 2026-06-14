El truco de 10 segundos para evitar el moho en la ducha y mantener el baño libre de hongos

El baño suele ser uno de los espacios destinados al descanso y la relajación dentro del hogar. Sin embargo, también puede convertirse en el escenario ideal para la aparición de un enemigo silencioso, antiestético y potencialmente perjudicial para la salud: el moho.

La humedad es el principal factor que favorece el desarrollo de este tipo de hongos, que encuentran en la ducha uno de los ambientes más propicios para crecer. No obstante, existe un sencillo truco casero que puede ayudar a prevenir este problema y que demanda apenas 10 segundos.

Cómo evitar el moho en las cortinas de baño en apenas 10 segundos

Muchas personas repiten el mismo hábito al terminar de ducharse: apagan la luz, cierran la puerta y dejan la cortina recogida en un rincón. Esta práctica favorece la acumulación de agua estancada que, combinada con el vapor generado por el agua caliente, crea las condiciones ideales para la aparición de hongos.

Para evitarlo, se recomienda seguir tres simples pasos apenas se cierre la llave del agua:

Extender completamente la cortina: desplegarla de extremo a extremo a lo largo de la barra, evitando que queden pliegues o arrugas. De esta manera, el agua puede escurrirse con mayor facilidad hacia la bañera o el plato de ducha, acelerando el proceso de secado.

Dejarla hacia el interior de la bañera: la parte inferior de la cortina debe quedar dentro de la ducha para que las gotas de agua caigan allí y no sobre el piso del baño.

Favorecer la ventilación: abrir la ventana o encender el extractor de aire. En caso de que el baño no cuente con ventilación natural, se aconseja dejar la puerta abierta para facilitar la circulación del aire y evitar que el vapor se condense sobre las superficies.

La aplicación de este sencillo procedimiento no demanda más de diez segundos y puede contribuir significativamente a reducir la aparición de moho.

Más allá del impacto visual negativo que generan las manchas de hongos, su presencia en el baño puede convertirse en un problema para el bienestar de quienes habitan la vivienda, por lo que adoptar medidas preventivas resulta fundamental.

Cómo eliminar el moho de las cortinas con lavandina

Para limpiar las cortinas afectadas por moho, el primer paso consiste en llenar un balde con abundante agua fría. Luego, se debe diluir una pequeña cantidad de lavandina en el recipiente para comenzar el proceso de limpieza.